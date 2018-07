K.W., Berlin, im Januar

Seit Beginn des neuen Jahres ist in Berlin der Boulevardismus ausgebrochen. Die nichtstädtischen Bühnen besonders huldigen dem frommen Schein, als sei die Stadt nicht umringt von Gefahren, Nöten und Bedrängungen. Alle großen Könner der letzten und vorletzten deutschen Theater-Epoche spielen auf der Insel: die Dorsch, die Mannheim, Curt Goetz und Valerie von Martens, Lingen und Viktor de Kowa; aber was sie spielen, hätten sie vorgestern genau so spielen können. Die Stars brauchen Stücke, und die Direktoren vom „Renaissance-Theater“ und der „Komödie“ finden nur, was vor langem in einem wohlhabenden Berlin die Kassen füllte.

Ob Noel Cowards „Wechselkurs der Liebe“ mit seinen schwächlichen Gesellschafts-Aperçus noch in den harten Berliner Raum paßt – außer einigen literarisch besorgten Kritikern scheint niemand mehr danach zu fragen. Der englische Komödienautor hat aber auch abgesehen davon schon treffendere Spielchen über den Kanal geschickt. Immerhin gab er dem „Renaissance-Theater“ die Chance zu einer Revue alten geliebten Schauspielerglanzes.

Am Kurfürstendamm selbst, in Max Reinhardts kleiner „Komödie“, hat wieder Curt Goetz die Herrschaft des Abends ergriffen – mit einer Neubearbeitung seines „Hokuspokus“. Wieder schafft der alte Szenenzauberer mit dieser Komödie von der Abstrusität des Indizienbeweises Vergnügen, aber obwohl er wie je mit seiner unzertrennlichen Valerie von Martens dem Theater gibt, was des Theaters ist, ist der Funkenschlag seines komödiantischen Witzes spärlicher geworden. Noch immer ist er der Grandseigneur der Komödie, aber es scheint, als sei auch dieser letzte, bisher durch kein anderes Talent verdrängte Komödienautor deutscher Zunge unter die Alten gegangen.

Selbst die wackere kleine „Tribüne“ am Knie, die seit Jahren mit Wagemut in dramatisches Neuland vorstößt und eben erst mit einer „Urfaust“-Inszenierung ohne Kulisse und historisches Kostüm von sich reden machte, hat jetzt einmal nach dem Seifenbläschen eines kassenfüllenden Operettchens, nach dem „Mann mit dem Zylinder“ von Just Scheu und Ernst Nebhut, gegriffen. Dies frivolgalante Spielchen um Louis Napoleon ist den jungen, sonst so ernsten Akteuren Horst Niendorf, Ruth Nimbach, Angela Hülsen, Wolfgang Spier und Werner Stock zwar nicht französisch verspielt, aber immerhin doch Heiterkeit weckend gelungen.

In das allgemeine Broadway-Vergnügen hat sich sogar auch Barlogs Schloßpark-Theater mit einem amerikanischen Schwank von Murray und Boretz „Bedienung, bitte“ gestürzt. Die gute Erinnerung an den von Barlog entdeckten Erfolgsschlager „Drei Mann auf einem Pferd“ und die Existenz eines mit chaplinesken Humoren ausgestatteten Darstellers wie Walter Bluhm hat dem gänzlich ungewichtigen Objekt zu einer liebevoll mit Gags ausstaffierten Aufführung verholfen. Jeder der Schwankfiguren: Aribert Wäscher, Otto Mathies, Erich Schellow, Franz Stein, Eduard Wenck, Franz Weber und der reizenden Edith Schneider hat Barlog das Kostüm eines Kauzes angezogen und damit aus dem lauten Klamauk der amerikanischen Vorlage eine possierliche menschliche Menagerie gemacht. Diese Inszenierung fiel zusammen mit dem vorläufigen Ende der Attacken gegen den Intendanten der beiden städtischen Bühnen. Das Schloßpark-Theater war immer Barlogs eigentliche Domäne. Das große, gewichtige Schiller-Theater, das ihm dazu aufgebürdet wurde, soll mit Barlog und einem souveränen Chefdramaturgen jetzt endlich die große Kontur bekommen. Die intimere Linie, die das Schloßpark-Theater von Shakespeare über Lorcia bis Saroyan einhält, kann allerdings selbst einen so plumpen Broadway-Reißer vertragen.