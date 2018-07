Inhalt Seite 1 — Auf den Fahrer kommt es an Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Geschwindigkeitsgrenzen sind aufgehoben. Was sich nach dieser und anderen Neuerungen im Kraftverkehr ändert, behandelt folgender Beitrag des Oberstaatsanwalts Kleffel, der einmal der erste Verkehrsrichter war.

Langsamkeit ist keineswegs gleichbedeutend mit Sicherheit. Die Statistik, mit der man allerdings alles, auch das jeweilige Gegenteil, nachweisen kann, zeigt eindeutig, daß übermäßige Geschwindigkeiten keineswegs zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr zählen. Schließlich könnte man es auch als Widerspruch in sich ansehen, in den Fabriken und Laboratorien zwar an dem Bau immer schneller fahrender Straßenfahrzeuge zu arbeiten, für die Praxis aber gleichzeitig gesetzliche Waffen zu schmieden, um den Wert eines Motorfahrzeuges, nämlich seine Geschwindigkeit, wieder zu beschränken und zu beschneiden (die Entwicklung der Technik also zu „paralysieren“).

Daß die Verkehrsunfälle noch immer im Ansteigen begriffen sind, läßt sich nicht leugnen. Wie besorgniserregend die tatsächliche Lage ist, zeigen folgende Zahlen: 7555 Verkehrstote, darunter über 1000 Kinder: eine ganze Armee Menschen aller Altersklassen war bei 319 828 Verkehrsunfällen als Schwerverletzte zu beklagen; das bedeutet, die Zahl der Toten hat gegenüber 1950 um 1231 zugenommen, während gleichzeitig die Zahl der Unfälle um 72 454 gestiegen ist. Täglich finden mindestens 20 Menschen in der Bundesrepublik den Tod auf der Straße, alle zwei Minuten ereignet sich ein Verkehrsunfall!

Die Kraftfahrer können nicht an der Tatsache vorübergehen, daß der Straßenverkehr sich nirgendwo rücksichtsloser, und unkameradschaftlicher abwickelt, als gerade in Deutschland. Es ist leider nicht nur ein verschwindend geringer Bruchteil der Kraftfahrer, der nach Charakter und Intelligenz nicht in der Lage oder willens ist, insbesondere den Begriff der „angemessenen Geschwindigkeit“ vernünftig und den allgemeinen Sicherheitsanforderungen entsprechend auszulegen und anzuwenden. Das gilt vor allem unzweifelhaft für die Kraftradfahrer, deren Beteiligung an Verkehrsunfällen daher auch eine übel durchschnittliche Zunahme aufweist.

Daß man die erforderlichen Maßnahmen aber nicht nur einseitig gegenüber den Kraftfahrern anwenden darf, bedarf keiner näheren Begründung. Wie viele – vermeidbare – Unfälle sind ausschließlich auf Radfahrer, Gespannführer und Fußgänger zurückzuführen, wie oft richtet sich aber die drohende Haltung des Publikums gegen die tatsächlich unschuldigen Kraftfahrer („Jagt ihn, er ist ein Kraftfahrer!“). Es hat aber den Anschein, daß sich die polizeiliche Kontrolle in immer verstärktem Maße den anderen Verkehrssündern widmet, die Gerichte sich auch auf Veranlassung der Staatsanwaltschaften mehr und mehr dazu entschließen, die Fußgänger und Radfahrer in die gebührenden Strafen zu nehmen. Gibt man die Geschwindigkeiten für die Kraftfahrzeuge frei, wird man jedoch an Stelle der Tempokontrolle auf jeden Fall die „Fahrerkontrolle“ zu setzen haben. Denn die Besserung wird nie darin liegen können, daß wir die Leistung der Maschine künstlich herabdrücken, sondern allein darin, daß wir die Anforderungen an die Disziplin des Menschen, dem die Maschine in die Hand gegeben ist, erhöhen.

Das Problem nur vom strafrechtspolitischen Blickpunkt anzupacken und meistern zu wollen, ist unmöglich. Die strafrechtliche Verfolgung der einschlägigen Delikte erweckt den Toten nicht mehr zum Leben, macht den Krüppel nicht mehr gesund. Und die „Abschreckungstheorie“ scheint ihre Wirkung gerade auch auf dem Gebiete der Verkehrserziehung- und -sicherung zu verfehlen. Das beweisen allein die wegen Trunkenheit am Steuer durchgeführten Verfahren, die – trotz empfindlichster Strafen – bislang dieses Delikt nicht haben eindämmen können.

Es geht tatsächlich nicht etwa um Aufgaben nachträglicher richterlicher Beurteilung, sondern um vorbeugende Maßnahmen. Sie sind nur zu erreichen durch eine ebenso gewissenhafte wie eingehende Belehrung über die gesetzlichen Verkehrsbestimmungen, die selbstverständlichen und ungeschriebenen Verkehrsgebote und -verbote, die Regeln anständigen, „ritterlichen“ Fahrens. Diese Belehrungen dürfen gegenüber den rein technischen Unterweisungen und dem praktischen Fahrunterricht auf den Fahrschulen keinesfalls vernachlässigt werden. Die Anforderungen für diesen Abschnitt der Ausbildung Und die Prüfungen durch die Sachverständigen vor Erteilung der Fahrerlaubnis können gar nicht hoch genug gespannt werden. Eine mangelnde Fähigkeit zur Behebung rein technischer Mängel am Motor dagegen ist nicht so schlimm: sie benachteiligt nur den Fahrer selbst.