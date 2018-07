Von Paul Hühnerfeld

Die tragikomische Geschichte der schlanken Frau mit den straffen schwarzen Haaren gab der Diskussion die Wende von sehr allgemein gehaltenen ministerialrätlichen Reden und programmatischen Erklärungen zu banalen, aber intimen Einzelbeispielen, auf die es ankam: sie erzählte nämlich, daß sie die glückliche Besitzerin einer neuen Dachwohnung sei, die sogar ein Badezimmer habe. Sie selbst sei über ein Meter achtzig groß; leider also müsse sie, wenn sie, ohne sich an den Kopf zu stoßen, in dieBadewanne steigen wolle, die Dachluke öffnen – die sich nun wieder Gott sei Dank genau an der richtigen Stelle befinde. Und ihre Anregung an die hier versammelten Architekten sei also, die Architekten sollten sich überlegen, ob sie solche Konstruktionen im Interesse großgewachsener Menschen in Zukunft nicht vermeiden könnten...

Wahrhaftig, es gab Gelächter im Saal des Kieler Park-Hotels nach dieser Geschichte. Das Gelächter der Architekten freilich – der Landesfrauenrat Schleswig-Holsteins hatte sie und die Wohnungsbaubehörden des Landes zu einem Aussprachenachmittag über den sozialen Wohnungsbau unter besonderer Berücksichtigung der Wünsche der Frauen eingeladen –, das Gelächter der Architekten also klang etwas gezwungen. Ach, sie hatten viel auszuhalten, die armen Baumeister: Da stand eine Dame im schwarzen Kleid auf, klein, aber kampfeslustig, und erklärte mit lauter Stimme, sie habe in der vorigen Woche Neubauten in Lübeck gesehen, in denen die Küche keinen eigenen Flureingang gehabt habe (obwohl das möglich gewesen wäre), sondern nur durch das Wohnzimmer zu erreichen sei. Man bedenke: jeder Abfalleimer, jede Einkaufstasche müsse die geplagte Hausfrau erst durch das Wohnzimmer schleppen! Welche Lauferei (13 Kilometer seien es pro Tag durchschnittlich, stellte eine Zwischenruferin fest), welcher Schmutz im Wohnzimmer – von den Gerüchen aus der Küche, die nun auch im Wohnraum ruchbar sind, gar nicht zu reden. Vielleicht 300 Menschen saßen im Park-Hotel-Saal, und sie alle schüttelten den Kopf vor soviel Unverstand des Architekten...

Wie man aber auch über die Vernunft oder Unvernunft dieses Mannes in jenem Augenblick denken mochte, Mut hatte er: er stand auf, groß, frisch, und erklärte mit ruhiger Stimme, er sei der Architekt, der diese Lübecker Wohnungen gebaut habe. Und wenn jetzt der Landesfrauenrat auf Grund einer Umfrage festgestellt habe, 99 von Hundert aller Frauen seien gegen die ans Wohnzimmer angeschlossene Küche, so erlaube er sich den Hinweis, daß das eine Prozent, das dafür sei, ohne Zweifel die Frauen wären, die in Lübeck diese Wohnungen bewohnen. Er nämlich sei von folgenden Erwägungen ausgegangen: Eine Hausfrau hat zwei oder drei kleine Kinder. Was wird sie darum eben, wenn sie ihre Kinder stets beaufsichtigen kann! In Neubauten mit oft nur vier bis sechs Quadratmeter großen Küchen geht das nicht. Also sperrt sie die Kinder ins Wohnzimmer am anderen Ende des Flurs. Wie froh ist sie, wenn das Wohnzimmer so liegt, daß sie ihre Kinder von der Küche aus sehen kann! So sprach der Architekt.

Angesichts solcher hausmütterlichen Überlegungen eines männlichen Architekten gewannen die häuserbauenden Männer ein Stück Selbstvertrauen zurück. Und schon holten sie zum Gegenschlag aus. Er kam in Form eines brutalen, aber treffenden Ausrufes. Er hieß: Kein Geld!

Der Wunschzettel

Die Frauen Schleswig-Holsteins hatten einen Wunschzettel an die Architekten und Baubehörden aufgestellt mit 33 Wünschen. Dies sind die wichtigsten: