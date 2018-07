M. Y. Bengavriel: Frieden und Krieg des Bürgen Mahaschavi. (Alfons Bürger Verlag, Schwäbisch Gmünd, Taschenbuch Nr. 2, 184 S., 1,80 DM.)

Man hat M. Y. Ben-gavriel „eine seltsame Mischung zwischen Martin Buber und Kail May“ genannt. Schärfe des Geistes und überschäumende Phantasie vereint er in vollendeter Manier. Das Werk dieses israelischen Romanciers umfaßt heute bereits zwölf Bände, die der Alfons Bürger Verlag im Laufe der nächsten Zeit bei uns herausbringen will.

Der Bürger Mahaschavi ist der Held des ersten Bandes, ein unerschöpflicher Erfinder und Weltverbesserer, desen umwälzende Ideen und einschneidende Vereinfachungen auf jeglichem Gebiet gerade das Gegenteil von dem erreichen, was sie sollten: anstatt den Menschen zu helfen, wie es seine Absicht ist, wird er zum Gespött des kleinen jüdischen Dorfes am Rande der Wüste. Wie soll aber auch der Sergeant Ed. O. Silly von der britischen Polizeistation die ungeheuren Möglichkeiten erkennen, die sich zum Beispiel für seine Truppen ergäben, wenn ihre Uniformen aus Chamäleonhaut hergestellt würden? „Der Polizist nimmt die Farbe der Umgebung an! Wenn er Haschisch schmuggelnde Beduinen verfolgt, wird er wüstengelb, faßt er Hühnerdiebe ab, ist er von Leghornhennen nicht zu unterscheiden, und verfolgt er illegale Einwanderer, dann wird er automatisch braun wie das braune Haus in München.“ In dem Dorf K’far-haggibborin sollen diese Schutzuniformen dann heimindustriell hergestellt werden. Bedauerlicherweise zeigt der Polizist nicht das geringste Verständnis, und der brave Mahaschavi muß sich an einen neuen Einfall klammern, um endlich das Heil der Welt für sein winziges Heimatdorf zu gewinnen. Er versucht es mit aromatischem Klebstoff für Briefmarken, mit einer vegetarischen Freiheitspartei, mit einem grünen, hundeähnlichen, nackten Wundertier. Der Erfolg seines Bemühens ist mehr als flüchtig, und auch als ordnungsgemäßem Soldaten bleibt ihm die Anerkennung versagt. Was indessen dem Sapper P/60001 Mahaschavi in dieser Zeit geschieht, wie er den Palästinakrieg übersteht, welchen Mißverständnissen er ausgesetzt ist, bis er endlich wieder zum Menschen Habakuk Mahaschavi werden darf, das kann man nicht erzählen, das muß man lesen. Die unzähligen kuriosen, blitzenden, weisen kleinen Geschichten reihen sich so vergnüglich aneinander, daß man sehr gespannt sein darf, was das hier fast unbekannte Oeuvre des Israel-Korrespondenten und Reisenden durch die Wüsten Nordafrikas (wo er den Geschichten der Eingeborenen nachspürt) noch für Überraschungen bieten wird.

Cornelius Colon