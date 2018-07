E. R. S., New York, Mitte Januar

Die höchste Instanz im amerikanischen Bankwesen, der Federal Reserve Board, hat die von acht der zwölf Bundesreservebanken durchgeführte Erhöhung der Diskontrate von l 3/4 v. H. auf 2 v. H. mit Wirkung vom 17. Januar 1953 gebilligt. Man bezweifelt nicht, daß die anderen vier Reservebanken in Kürze die gleiche Maßnahme ergreifen werden.

Der Diskontsatz (oder besser der Rediskontsatz) der Reservebanken ist der Zinssatz, mit dem seitens der Bundesreservebanken die Banken belastet werden, die von ihnen leihen, um dem Kreditbedarf ihrer Kunden entsprechen zu können. Die Entleihungen seitens der Banken hatten in der letzten Zeit erheblich an Umfang zugenommen. Sie waren gegen Mitte Dezember auf zwei Mrd. $ angewachsen und halten sich auch jetzt noch über einer Mrd. Die Diskonterhöhung kam deshalb nicht unerwartet und wird sogar mancherseits als überfällig bezeichnet, was insofern zutreffen mag, als sie in Anbetracht der Verhältnisse auf den Geldmäikten und der dort erzielbaren Verzinsung lediglich die Korrektur einer tätsächlich zu niedrigen Rate bedeutete. Wenn aber der Diskontsatz der Bundesreservebanken im Verhältnis zu den Sätzen auf den Geldmärkten zu niedrig wird, ist er als Werkzeug der Kreditpolitik und der Beeinflussung des Kreditvolumens nicht länger verfügbar. Zweifellos hätte man sich zu der jetzt getroffenen Maßnahme eher entschlossen, wenn man nicht auf das Weihnachtsgeschäft und seine Finanzierung Rücksicht genommen hätte.

Die Absichten im Federal Reserve Board gehen dahin, das derzeitige hohe Produktionsvolumen und die dadurch gewährleistete Beschäftigungszahl aufrechtzuerhalten; keinesfalls aber sollen weitere Produktionserhöhungen mit Hilfe inflatorischer Krediterweiterungen ermöglicht werden. Die günstige Finanzsituation der meisten Industriegesellschaften läßt hoffen, daß sie, wie im vergangenen Jahre, die Mittel für die weitere Ausdehnung und Erneuerung ihrer Anlagen im wesentlichen aus Gewinnen und Neuemissionen zur Verfügung haben werden. Während 1950 und 1951 der zusätzliche Kapitalbedarf der Firmen nur mit Hilfe erheblicher kurzfristiger Kredite gedeckt werden konnte, spielten diese 1952 eine wesentlich geringere Rolle. Die kurzfristige Verschuldung der Aktiengesellschaften mit Ausnahme der Banken und der Versicherungsgesellschaften nahm 1950 um mehr als 11 Mrd. $ zu und 1951 um fast ebensoviel. 1952 stieg sie um 2,5 Mrd. aber gleichzeitig stiegen die Kassenbeträge der Firmen und ihr Besitz an Regierungsanleihen um weitere 1,5 Mrd. und ihre Debitoren nahmen um 2,5 Mrd. $ zu. Weder an der Börse noch an den Geldmärkten hat die Diskonterhöhung bisher nennenswerte Folgen gehabt. Der Zinssatz für Wechsel, die der Bezahlung von Rohmaterialien im Außenhandel dienen und von Banken akzeptiert sind, ist um 1/8 v. H. erhöht worden.

Von der Deutschen Dunlop Gummi Compagnie AG., Hanau a. Main, wurde kürzlich die Ausgabe 1952 des Dunlop-Reifenhandbuches veröffentlicht. Mit ihm erhält jeder Kraftfahrer ein umfangreiches, sorgsam bearbeitetes und vollständiges Nachschlagewerk über Reifen und Felgen, angefangen von den Fahrradreifen bis zu den landwirtschaftlichen Reifen und den Reifen für Industriekarren.

Aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der FirmaWilh. Berg, Altena/Westf., gab das Unternehmen eine Festschrift heraus, die in Wort und Bild einen wertvollen Überblick über die Entwicklung dieses bedeutungsvollen deutschen Unternehmens vermittelt.

Die soziale Rationalisierung des Industriebetriebes erläutert Dr. Arthur Mayer als Beitrag zur theoretischen Grundlegung einer Sozial-Psychologie des Industriebetriebes. Der Band erschien im Verlag Wilhelm Steinebach, München (230 S.).