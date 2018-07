Der dreizehnjährige Konstantin Letter arbeitete – es war im vergangenen Dezember – auf dem Feld seiner Adoptiveltern in der Glienicker Heide nahe der Grenze von Westberlin zur Sowjetzone. Der Junge war damit beschäftigt, Gräben zum Abfluß des Schneewassers zu ziehen, als zwei Volkspolizei-Offiziere ihn ansprachen und nach dem Verlauf der Grenze fragten. Der Junge dachte, die Offiziere wollten die Grenzposten kontrollieren, und gab bereitwillig Auskunft. Er nannte auch die beiden, etwa anderthalb Kilometer auseinanderliegenden, nächsten größeren Stützpunkte. Die beiden Vopos dankten und entfernten sich in Richtung der Zonengrenze. Das war morgens gegen neun Uhr.

Zwei Stunden später erschien eine Streife der Vopo und suchte das Gelände ab. Der Gruppenführer verhörte das Kind, ob es zwei Offiziere gesehen habe. Konstantin erzählte den Hergang. Sie beschimpften ihn wüst und forderten ihn auf, mitzukommen und den Weg zu zeigen, den die beiden Vopo-Offiziere genommen hätten. Dabei erfuhr der Junge, daß die Offiziere auf der Flucht waren. Die Suche blieb ergebnislos. Voller Wut begann der Streifenführer, auf das Kind einzuschlagen. Es fiel bewußtlos zu Boden.

Konstantin erwachte in der SSD-Dienststelle Brandenburg. Sofort setzten neue Verhöre ein. Man warf ihm vor, daß er den „fliehenden Saboteuren“ absichtlich zur Flucht verholfen habe. Er solle angeben, wieviel Geld er bekommen und wo er es versteckt habe. Er wurde wieder mißhandelt. Er mußte die Hose ausziehen und erhielt fürchterliche Stockschläge auf die Beine. Weinend bat er um Gnade. Vergebens. Das Verhör wurde von dem sowjetischen Politruk der Einheit fortgeführt, der die Geflohenen angehörten. Seiner Sinne nicht mehr mächtig, unterschrieb das Kind nach einem Verhör durch den MWD-Mann ein Protokoll.

Mit zerschlagenem Unterkiefer wurde Konstantin in das Zuchthaus Brandenburg eingeliefert. Die Verletzungen am Unterleib kann man nicht beschreiben. Von Brandenburg wurden der Junge und seine inzwischen gleichfalls verhafteten Adoptiveltern abtransportiert; keiner weiß, wohin.

Ein ähnlicher Vorfall, der nicht so exakt rekonstruiert werden kann, hat sich schon einmal an der Zonengrenze in Thüringen zugetragen. Die Machthaber in der Zone des Unrechts kennen kein Erbarmen, auch nicht gegenüber unschuldigen Kindern. Die Namen der an diesem ungeheuerlichen Verbrechen Beteiligten sind bekannt. W. D.