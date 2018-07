Aus der Ansprache über das Wesen des Gedichts, gehalten beim Empfang des Hamburger Lessing-Preises

Von Wilhelm Lehmann

In griechischer Frühzeit entsprangen Kunst und Wissenschaft der gleichen Wurzel. Auch bei uns sprachen beide einst dieselbe Sprache. Lessing war vlathematiker, Theologe, Gelehrter, Wissenschaftler, Dichter, ihm verdarb Helligkeit der Vernunft, Trunkenheit des Verstandes nicht den Kunstsinn. Aber schon der mächtige Darwin brach im Alter in die Klage aus, seine Art des Arbeitens habe ihm den Geschmack an Shakespeare geraubt. Hier blutet eine Wunde. Denkweisen, also Sprachen trennen sich, Leben und Dichtung, Wissenschaft und Erverbsarbeit fuhren auseinander. Zitiere leise für dich in der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft Verse, und du wirst finden: das Gedicht ist so widersinnig wie die Versammlung.

Der Laie bleibt verwirrt, ungenährt. Er will ja nicht nur wissen, welches die Ergebnisse der Wissenschaft seien, er möchte auch sein Gefühl in diesen hegenden geordnet wissen. Wer hilft ihm? Wenn die heutige Biochemie den Abbau des Raupenkör->ers in der Puppe zu neuer Gestalt durchforscht, vernichtet das nicht den Schmetterling als Seelen->ild, kann er uns Inbegriff des Poetischen bleiben?

Je allgemeiner die Begriffe werden, desto leerer täuben sie. Ausgemergelt verdirbt die Wirklichkeit zum Gespenst. Der Dichter ist ihr Hüter. Statt die Welt immer weiter mit Abstraktionen zu durch – löchern, belebt er sie mit Daseinsakten. So wie uns in großartiger Schock in diesen Tagen durchblitzte, als ein Fischer einen Fisch fing, der die alte Theorie der Evolution als tätig, als wahr erweist. Und wie im Begriffe, wie Allheit, Einheit, die uns als die Nacht erscheinen, in der alle Katzen grau sind, als hellen Tag schimmern zu lassen, kommt mir eine Pflanze entgegen. Es ist der Comfrey. Man findet ihn am Wege, auf Schutt, in der Ecke von Bauernhöfen, rauhhaarig, mit glockigen, meist blaurötlichen Blüten, eine altbekannte Heilpflanze. Die Wurzel wird als Breiumschlag bei Knochenbrüchen gebraucht. Die moderne Chemie hat unlängst festgestellt, daß ihr Blatt dasselbe Element Allantoin enthält und in derselben Menge wie die Nabelschnur des neugeborenen Kindes.

Einen solchen Schock aufzubewahren, das leistet in ihren großen Momenten die Dichtung. Ihre nie endende Bemühung, Empfindung und Gedanke zu identifizieren, die Spaltung zu schließen, den Menschen als ein Ganzes herbeizurufen, ihn in die Vollständigkeit des Daseins einzuführen.

Wir wurden aus dem Paradies der alten Einheit vertrieben. Diese Vertreibung bedeutet den Beginn des Dichtens, des Schreibens. Wir verloren das Ganze, wir wurden selbst Teil, um uns als Teil des Ganzen zu erinnern und uns seiner in der Sehnsucht zu vergewissern. Welches ist das Geschäft der Welt? Da zu sein. Welches ist das Geschäft der Dichtung? Der Welt bei diesem Vorhaben zu helfen. Dichtung ist nicht Flucht, sondern Vorhandenheit, sie ist Kraft, also Gegenwart. Daher die Sprache, daher Schall, Metrum, Rhythmus, daher der Reim, innerhalb der Zeile so gut wie an ihrem Ende, daher, der Umgangssprache gegenüber als bloßem Verständigungsmittel des Alltags, die Sprache innerhalb der Sprache, als Tag innerhalb des Tages. Der Welt als der Welt innezuwerden, erfand sich die Natur die Sprache, die Dichtung.