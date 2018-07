Die Spannungen zwischen Produktion und Absatz und die Wirbel auf den Rohstoffmärkten haben in allen Bilanzen und Geschäftsberichten der deutschen Textil-Aktiengesellschaften ihren Niederschlag gefunden. Auch hier hat der Käufermarkt seine Herrschaft angetreten. Soziale Gründe und Fehldiagnosen führten indes, wenn auch unter großen Schwankungen, in 1951 zu einer bis dahin nie erreichten Spitzenproduktion (fast 32 v. H. mehr als 1936); in den meisten Branchen wuchs im zweiten Halbjahr der Lagerdruck fast von Monat zu Monat. Auf den Weltmärkten tobten sich die Preise für Wolle, Exotenbaumwolle und Jute in Stürzen oder Sprüngen sondergleichen aus. Hohe Scheingewinne wurden zu Verlusten, neue Scheingewinne tauchten auf. In diesem Lotteriespiel wurden (mangels sichernden Terminmarktes oder langfristiger Devisenzuteilung) manche Nieten gezogen. Es ist fast zu verwundern, daß trotzdem die meisten Abschlüsse der Textilindustrie für das Geschäftsjahr 1951 noch verhältnismäßig günstig ausgefallen sind.

Abschlüsse von 45 Aktiengesellschaften der westdeutschen Textilindustrie für 1951 (von den Chemiefasern über die Spinnereien und Webereien der Baumwoll-, Woll- und Bastfaserindustrien bis zu den Fertigwaren- und Textilveredlungszweigen) wiesen mit einer Ausnahme einen Reingewinn aus. Diese Unternehmen verteilten eine Durchschnittsdividende von 4,9 v. H. (1950: 5,1). Vier erhöhten die Ausschüttung (Glanzstoff, Augsburger Buntweberei, Vereinigte Jute, Braunschweiger Jute), vier ermäßigten sie (Haunstetten, Mech. Weberei Fischen, Kulmbacher Spinnerei, Rheinische Textilfabriken). Sieben (1950: 4) gaben keine Dividende (Rhodiaceta, Bemberg, Bremer Wolle, Spinnerei Vorwärts, Zwirnerei Göggingen, Tittel & Krüger, Bedburger Wolle), sondern benutzten den Gewinn zur inneren Stärkung des Unternehmens, zum Teil nach hohen Kriegsverlusten und Wiederaufbauleistungen.

Die 38 ausschüttenden Gesellschaften verzeichneten eine mittlere Dividende von 5,7 v. H. (6,1) bei einem Niedrigstsatz von 4 v. H. (3) und einer Spitze von 7 v. H. (6). 27 Gesellschaften (31), d. h. 60 v. H. (70) aller Unternehmen hielten sich an die Standarddividende von 6 v. H. Im ganzen sind die Aktionäre geringer bedacht worden als für 1950 – kein Wunder nach den Vorratsentwertungen und Absatzstockungen besonders im zweiten Halbjahr 1951. 16 Unternehmen mit Börsenaktien (Bemberg, Glanzstoff, Baumwollindustrie Erlangen-Bamberg, Kollnauer Baumwollspinnerei und Weberei, Neue Baumwollspinnerei und Weberei Hof, Bremer Wolle, Augsburger Kammgarn, Bedburger Wolle, Kammgarn Kaiserlautern, Mech, Weberei Ravensberg, Hanfwerke Füssen, Vereinigte Jute, Braunschweiger Jute, Rheinische Textilfabriken, Pongs & Zahn, Zwirnerei Göggingen), die eine Durchschnittsdividende von 4,2 v. H. verteilten (1950: 4,6), wiesen nach den Kursen vom 31. 7. 52 (oder den letzten davor) eine Realverzinsung von 3,9 v. H. auf. Das ist ohne Zweifel ein unzureichender Satz bei den gegenüber den festverzinslichen Werten weitaus größeren Risiken und Steuerlasten. Rücklagen und Abschreibungen wurden meist gut dotiert.

Der freiwillige Sozialetat wurde zum Teil erheblich höher ausgewiesen als die Dividendensumme, und die Ausfuhr wurde von einigen Unternehmen auf das Mehrfache von 1950 gesteigert. Unter Rohstoffmangel litt die Hanfindustrie, unter der Kohlenteuerung vor allem die Textilveredlung und die Chemiefaserindustrie. Der Steuerdruck mit seiner scharfen Progression wurde in den Geschäftsberichten als erhebliche Gefahr für Substanz und Bestand der Unternehmen sehr oft gebrandmarkt. Alles in allem: 1951 war, wie übrigens auch 1952, ein Geschäftsjahr wachsender Spannungen zwischen Kosten und Erlösen und das erste Jahr der Feuerprobe nach Ablauf einer langen Periode des Käufermarktes.. N.