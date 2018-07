In seinem köstlichen Dialog „Der Kapaun und das Masthuhn“ läßt Voltaire den Kapaun sagen: „Die Menschen bedienen sich des Gedankens nur, um ihre Ungerechtigkeiten zu begründen, und sie wenden die Worte nur an, um ihre Gedanken zu verbergen.“ An diesen vortrefflichen Satz wird man unwillkürlich erinnert, wenn man die nun endlich erschienene zweiundzwanzig Seiten lange Begründung des Urteils des Verbands-Ausschusses des Deutschen Ruderverbandes in der berüchtigten grünen Pillen-Affaire liest. Mit vielen Worten und gewiß manchen klugen juridischen Phrasen hat man glänzend verstanden, um den Kernpunkt der Sache herumzureden und vor allem die reinzuwaschen, die unbedingt und ohne Rücksicht auf ihre Person einen Denkzettel hätten erhalten müssen.

Nach vielem Hin und Her ging es doch schließlich eigentlich nur noch um die Klärung der Frage, ob tatsächlich eine rudersportliche Gemeinschaft versucht hatte, auf unsportliche und unredliche Weise gewissermaßen durch eine Hintertür in das olympische Lager von Helsinki zu schlüpfen, nachdem ihr von Gesetz und Rechtes wegen der Eintritt durch den „Aufgang für Herrschaften“ versperrt worden war. Das mußte nämlich auch deshalb geklärt werden, weil im Mittelpunkt dieser recht merkwürdigen Machenschaften kein Geringerer als der Präsident der Deutschen Olympischen Gesellschaft selbst gestanden hatte. Die Auslassungen der Urteilsbegründung gerade in seiner Sache sind ein wahres Meisterwerk der Jonglierkunst, und was im Anfang als „unangebracht und unsportlich“ gegeißelt wird, wird am Ende als „kein ausreichender Grund zum disziplinaren Einschreiten“ angesehen.

Kein Mensch scheint dabei auf den Gedanken gekommen zu sein, daß an den Präsidenten einer solchen Institution, die doch keineswegs nur der Kassenschrank für unsere Olympiafahrer sein soll, sondern vor allem doch der Pfleger eines echten olympischen Geistes, andere und schärfere Maßstäbe anzulegen sind als an irgend einen mehr oder minder harmlosen Ruderknecht. Das aber hat man unbewußt (oder gar bewußt) nicht getan, und wir können uns nicht denken, daß die peinliche Angelegenheit aus den Julitagen 1952 nun damit wirklich schon ihre endgültige Erledigung gefunden haben soll. Zumal, wie man hört, auch im Präsidium des Deutschen Sportbundes sehr harte Worte über das Verhalten dieses Olympia-Finanzierungs-Präsidenten gefallen sein sollen. Denn was uns in dieser ganzen Sache vorexerziert wurde und was mehr als deutlich zwischen den Zeilen der Ruderverbands-Auslassung, gegen die ein Regenwurm direkt ein preußischer Gardist ist, zu lesen steht, gereicht den Beteiligten nicht gerade zur olympischen Ehre und läßt sich der Würde von Hütern des Olympischen Feuers nicht gut vereinbaren. Der deutsche Sport scheint uns ein Recht darauf zu haben, hier nun die volle Wahrheit zu erfahren und ein Exempel statuiert zu sehen. Oder soll auch in diesen Fragen Geld Macht bedeuten?

*

Zu unserem Leidwesen müssen wir uns auch noch einmal mit dem unseligen Fußball-Toto beschäftigen. Der Chefredakteur eines großen Hamburger Sportblattes hat unsere Kritik scharf kritisiert. Aber er muß ja Toto-Freund sein! Erhalten doch die Leser seiner Zeitung neben dem offiziellen Wettschein auch die verschiedensten Tippreihen und Systeme angepriesen, mit denen das Glück zu erzwingen sein soll! Wenn wir jedoch gegen den Toto zu Felde ziehen, dann nur wegen der üblen Machenschaften in ihm und um ihn, wegen der ungerechten und ungerechtfertigten Verteilung der Überschüsse innerhalb der deutschen Sportverbände, wegen der undurchsichtigen Finanzgebarung hier und dort, wegen der übertriebenen Verwaltungsausgaben innerhalb der Totogesellschaften und vor allem wegen des großen Schadens, den die Jugend zwangsläufig erleiden muß, wenn man ihre Wettleidenschaft immer mehr anstachelt (sogar in Sportblättern) und schließlich auch wegen der Macht, die der Toto leicht über die Führung des Sports gewinnen kann, wenn nicht entsprechende Sicherungen getroffen werden. Daß der Fußball-Toto auf der anderen Seite auch Gutes zu schaffen vermag und die Mittel aufbringt, die unser Sport so dringend benötigt, wissen auch wir genau so gut wie die Männer, die „geradezu leidenschaftlich“ für ihn kämpfen.

Niemand kann uns weismachen, daß es nicht auch andere Wege geben sollte, dem Sport zu helfen, ihm seine Übungsstätten zu erstellen, Turnhallen und Schwimmbäder zu bauen, Unfallversicherungen und Hilfskassen zu gründen. Man sage uns nicht, das sei alles nur eine Geldfrage. Es ist eine Charakterfrage! Eine Charakterfrage, ob wir den Mut dazu aufbringen, die Mittel, die dazu gehören, zu beschaffen! Noch heute gilt, mutatis mutandis, das Wort, das vor fast dreißig Jahren ein amerikanischer Besucher dem damaligen Leiter eines Stadtamtes für Leibesübungen entgegenhielt: „Deutschland hat kein Geld, Spielplätze zu bauen? Wenn man in Deutschland seinerzeit statt der 100 000 Mann Reichswehr 200 000 Mann belassen hätte, ohne mit der Wimper zu zucken, hätte Ihr Land die Mittel für dieses Heer aufgebracht, weil sie aufgebracht werden mußten!“

*

Doch es gibt auch erfreulichere Dinge zu berichten. Als am vorletzten Januar-Sonntag der deutsche Spitzentraber „Permit“ auf der Pariser Rennbahn von Vincennes den immerhin mit zehn Millionen Franken ausgestatteten Prix d’ Amerique gewann und dabei die beste europäische Klasse schlug, bedeutete das nicht nur für seinen Züchter, Trainer und Fahrer, Walter Heitmann, einen großen Triumph, sondern auch für den deutschen Trabsport der wohlverdiente Lohn für jahrzehntelange Bemühungen. Unser Trabrennsport hat es nicht leicht gehabt, sich durchzusetzen. Er kam einst nur schwer gegen seinen vornehmen Bruder, den Flach- und Hindernissport, auf. Heute aber steht er gleichberechtigt und gleichbedeutend neben dem Vollblutsport, und wenn nicht alles täuscht, werden wir wohl in diesem Jahre noch von manch weiteren Erfolgen auf internationalen Bahnen zu hören bekommen. W. K.