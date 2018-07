Die mit Recht soviel beklagte Bürokratisierung des wirtschaftlichen Lebens ist in erster Linie eine Ordnungsfrage, d. h. also eine solche der grundsätzlichen Haltung des Menschen, der heute zu der Entscheidung zwischen Freiheit und Zwang aufgerufen ist. Sie ist darüber hinaus natürlich auch unter rechnerisch materiellem Aspekt eine Frage der Zweckmäßigkeit und der Kosten, deren Höhe oft in keinem gesunden Verhältnis zu dem sozialen Effekt steht, der durch Bewirtschaftungsmaßnahmen der einen oder anderen Art erzielt werden soll. Gegen die Wohnraumzwangswirtschaft und als gewichtiges Argument für ihre allmähliche Auflockerung, zu deren Praktizierung sich der Gesetzgeber ja nun wohl anschickt, sind seit Jahr und Tag die Aufwendungen ins Feld geführt worden, die für die Unterhaltung der Wohnungsämter gemacht werden müssen. Man hat diese Ausgaben auf jährlich 65–70 Mill. DM geschätzt, wozu ein weiterer Betrag von jährlich 30–35 Mill. DM kommt, die die Mietstreitigkeiten im Gefolge der Zwangseinweisungen kosteten. Zusammen jährlich runde 100 Mill. DM, die man also dem Wohnungsbau zuführen könnte, wenn man sich zu einer Stillegung der Wohnungsämter entschließen könnte. In Nordrhein-Westfalen wurde von 35 Städten eine Aufstellung der Unterhaltungskosten der Wohnungsämter angefertigt. Ergebnis: 8,8 Mill. DM mußten in einem Jahr aufgewendet werden, um 6,5 Mill. Einwohner wohnungsamtlich zu „betreuen“: 1,36 DM auf den Kopf der Bevölkerung. Diese Zahl variiert natürlich in den einzelnen Städten nach unten, was erfreulich ist, aber auch nach oben, und zwar in einem Ausmaß, das dann allerdings zu dem Thema Bewirtschaftung Bände spricht. Auf Grund des bei dieser Erhebung zutage geförderten Materials ist immerhin festgestellt worden, daß es im Bundesgebiet Orte gibt, in denen, im Schnitt gesehen, auf jede von den Wohnungsämtern vermittelte Wohnung ein Unkostenbetrag von „häufig mehreren 100 DM“ kommt. Das sind dann nun doch etwas „teure“ Wohnungen, die wir uns nicht leisten können kr.