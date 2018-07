Wachsende Konsolidierung bei der Reichswerke AG. Der Jahrelange Stillstand der Anlagen bei Wiederinbetriebnahme der nicht demontierten Anlageteile stellte an die Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten, Berlin, wie aus dem aus dem gleichen Grunde erst jetzt vorgelegten Geschäftsbericht für die drei ersten DM-Geschäftsjahre hervorgeht, große Ansprüche. Die erforderlichen Mittel konnten nur zum kleinen Teil aus Gewinnen und verdienten Abschreibungen arbeitender Anlageteile beschafft werden. Im übrigen erfolgte die Finanzierung teils durch Veräußerung von Vermögenswerten, insbesondere von Vorräten, teils durch Aufnahme von Krediten. Im Rahmen der Neuordnung wurde am 23. März 1950 die „Hüttenwerk Watenstedt-Salzgitter GmbH“, deren Grundkapital von 100 000 DM voll im Besitz der Reichswerke ist, zunächst als reine Betriebsführungsgesellschaft gegründet. Sie betreibt seit dem 1. Juli 1950 unbelastet durch die Demontagebetriebe die Anlagen des Hüttenwerkes für Rechnung der Reichswerke. Die Roheisenerzeugung erhöhte sich hier von 40 000 t in 1948/49 auf 273 000 t in 1951/52; die Kokserzeugung von 247 000 t auf 583 000 t in 1951/52. Das Kraftwerk konnte seine Erzeugung von 990 Mill. kWh in 1948/49 auf 1093 Mill. kWh in 1951/52 steigern. Die Belegschaftszahl im Hüttenwerk betrug am 31. Oktober 1952 insgesamt 5596 Mann gegen 5312 am 30. Juni 1949. Von den weiteren Tochtergesellschaften erhöhte die Erzbergbau Salzgitter GmbH die Förderung von 1,8 Mill. t in 1948/49 auf 4,6 Mill. t in 1951/52. Die Steine und Erden GmbH hat infolge ungenügender Auslastung in den Berichtsjahren mit Verlust gearbeitet. Die Salzgitter Maschinenbau AG stellte nach 1945 ihre Produktion auf Bergbau-Maschinen, Bohrgeräte, Maschinen für die Zuckerindustrie und den allgemeinen Maschinenmarkt um. Trotz Steigerung des Umsatzes von 7,7 Mill. DM in 1948/49 auf 11,3 Mill. DM in 1950/51 arbeitete die Gesellschaft im Berichtszeitraum ebenfalls mit Verlust. Nach Bereitstellung von kurz- und mittelfristigen Krediten konnte in 1951/52 eine Umsatzsteigerung auf 18,6 Mill. DM erreicht werden, was einen entsprechenden Gewinn ermöglichte; 25 v. H. des Umsatzes entfielen auf den Export. Die Ertragslage der Ferngasgesellschaft mbH. war befriedigend, ebenso die der Deutschen Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH. Die Erdölförderung der Konsortien, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, erhöhte sich von 56 500 t in 1948/49, auf 255 300 t in 1951/52. Die Märkische Steinkohlengewerkschaft, Heeßen, und die Bergbau AG Ewald – König Ludwig, Herten, unterlagen im Berichtszeitraum der Kontrolle durch die Combined Coal Control Group. Die Lage bei den beiden Kohlengesellschaften läßt Gewinnausschüttungen in absehbarer Zeit nicht erwarten. – Insgesamt aber ergibt sich für alle Betriebe und Beteiligungen das Bild einer wachsenden Konsolidierung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei allerdings angespannter Finanzlage. In der HV der Reichswerke AG. in Salzgitter-Drütte, in der das Grundkapital von nom. 200 Mill. DM zu 96,03 v. H. vertreten war, wurden die Abschlüsse für die Geschäftsjahre ab der Währungsreform bis zum 30. Juni 1951 verabschiedet. Der Überschuß im Geschäftsjahr 1951/52 dürfte erstmals so hoch sein, daß auch die Soforthilfe ab gäbe von etwa über 7 Mill. DM, die bisher der ges. Rücklage entnommen werden mußte, aus den laufenden Erträgen gedeckt werden kann. An ein Gewinnergebnis könne allerdings in absehbarer Zeit nicht gedacht werden und noch weniger an die Verteilung einer Dividende. Aus diesem Grunde habe die Gesellschaft den Vorzugsaktionären das Umtauschangebot für die Vorzugsaktien in sofort verzinsliche Obligationen gemacht.

Dynamit-AG vormals Alfred Nobel & Co, Troisdorf Bez. Köln. Die Verwaltung hat im Zusammenhang mit der Kursentwicklung der Aktien des Unternehmens Veranlassung genommen, auf die erheblichen Verluste durch Krieg und Demontage hinzuweisen, die die Gesellschaft betroffen hatten. Die Frage der DM-Umstellung sei noch nicht geklärt, da das Unternehmen durch die Entflechtung von der IG Farbenindustrie AG und die Umstellung ihrer Fabrikationsprogramme erhebliche Zeitverluste in Kauf nehmen mußte. Der Umsatz in Sprengstoffen und Zündmitteln für den Bergbau und sonstige industrielle Zwecke sei gut, das Kunststoff-Geschäft uneinheitlich. Am l. Januar betrug die Belegschaft 6900 Köpfe gegen 5500 im Juni 1948. Für den Gesamtumsatz der Fabriken Troisdorf, Schlebusch und Würgendorf werden leider nur prozentuale Ziffern angegeben. Danach erhöhten sich die Umsätze von 1949 auf 1950 um 21 v. H., bis 1951 um weitere 5 v. H. und bis 1952 um weitere 7 v. H., wovon der Exportanteil von 3,5 v. H. auf 18,1 v. H. des Gesamtumsatzes gesteigert werden konnte. Die Umsätze auf dem Gebiet der Jagd- und Sportmunition in der Fabrik Stadeln (1000 Mann Belegschaft) gingen gut voran. Gleiches gelte für den Absatz der Erzeugnisse der Schwarzpulverfabrik Adolzfurt. Die Fabriken Düneberg, Krümmel, Empelde und Förde wurden vollständig demontiert oder gesprengt, die Glycerinfabrik Böhlitz in das Volkseigentum der Sowjetzone übergeführt und die Fabrik Saarwellingen im Saarland ihrer deutschen Verwaltung entzogen.

Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen. Am 26. Juni 1952 wurde im Werkgelände des Hüttenwerks Oberhausen der erste Spatenstich zu einer bedeutsamen Modernisierung getan mit ein Ofen nach neuesten amerikanischen Konstruktionen und Lizenzen in Bau genommen; Am 22. Dezember konnte der Ofen angeheizt werden? zur Zeit läuft er auf vollen Touren. Mit einem Kostenaufwand von nur 5. Mill. DM ist damit die Ausweitung der Blechkapazität des Werkes von 35 000 t monatlich auf 40 000 t gelungen, wobei etwa 50 bis 55 v. H. der gesamten Blecherzeugung des Werkes an die Schiffswerften geliefert wird. Der Ofen hat die Aufgabe, die schweren Eisenbrammen aus dem etwa 2 1/2 km entfernt liegenden Stahlwerk aufzuhitzen und für die Walzenstraße zu erweichen. Er ist unmittelbar der Blechstraße vorgelagert, vollautomatisch, wird mit Gichtgas geheizt, hat etwa 50 v. H. weniger Wärmeverlust als die alten Ofen und vermag infolge geringer Lohnintensität die gesamte Rentabilitätsrechnung des Walzwerkes günstiger zu gestalten. Der Lizenzträger des Ofens ist die Amco GmbH., Mülheim/Ruhr, eine mit US- und Schweizer Kapital ausgestattete Gründung der Amsler-Morton Engineering Co, Pittsburg.