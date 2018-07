Von Italo Zingarelli

Rom, Ende Januar

Die italienische Öffentlichkeit hat alle Mühe, zu begreifen, auf welch komplizierte Weise ihre Wählerstimmen von dem neuen Wahlgesetz in geheimnisvolle Quotienten umgewandelt werden. Wähler, die bisher an den Einmann-Wahlkreis gewöhnt waren; der es erlaubte, unzweideutig denjenigen zu erkennen, der die Gunst der Wähler errungen hatte, stehen einstweilen fassungslos vor dem neuen Wahlgesetz, das jetzt vom italienischen Parlament angenommen worden ist.

Die Mechanik des neuen Gesetzes gründet sich auf das System der „Majoritätsprämie“: diejenige Partei oder diejenigen Parteien, die ein Wahlbündnis eingegangen sind, erhalten, wenn sie die Hälfte plus eins aller gültigen Stimmen bekommen haben, ohne weiteres zwei Drittel aller Sitze der Deputiertenkammer, nämlich 380. Die unterlegenen Parteien müssen die verbleibenden 210 Sitze untereinander teilen. Nehmen wir an, daß die Mehrheit (in diesem Falle die Christlichen Demokraten und die mit ihnen verbündeten Parteien) 13 500 000 Stimmen bekommen hat. Mit diesen Stimmen haben sie ohne weiteres Anspruch auf die 380 oben erwähnten Sitze. Die Minderheit, nehmen wir an, hat nur 13 499 999 Stimmen erhalten. Sie bekommt dann nur die restlichen 210 Mandate. Daraus ergibt sich, daß die Mehrheitsparteien schon auf 35 526 Stimmen ein Mandat erhalten, während die Minderheitsparteien einen Parlamentssitz mit der doppelten Stimmenzahl, nämlich mit 64 826 Stimmen, zu bezahlen haben.

Wie wird sich das nun auswirken? Das ist schnell gesagt: während unter dem Gesetz von 1948 die Christlichen Demokraten in der Kammer 220 Abgeordnete hatten, würden sie nach dem neuen Gesetz 280 haben. Gleichzeitig würden die Liberalen, die Republikanische und die Sozialistische Partei Saragats, die zusammen mit den Christlichen Demokraten heute die Mehrheit bilden, von 80 auf 100 Abgeordnete springen. Die Kommunisten dagegen und die Nenni-Sozialisten werden ihre Zahl von 190 Abgeordneten auf 150 reduziert sehen. Was das „Movimento Sociale Italiano“ (die Neofaschisten) und die monarchistische Partei betrifft, so würden sie nicht 100 Abgeordnete erhalten, wie das Gesetz von 1948 ihnen zugebilligt hätte, sondern nur 60. Alles dieses natürlich nur unter der Voraussetzung, daß Überraschungen ausbleiben..

Verweilen wir noch einen Augenblick bei der Frage nach den Motiven, die de Gasperi bewogen haben, dieses Gesetz annehmen zu lassen, gegen das die Linke mit massiven Obstruktionsmanövern und auch mit Gewaltaktionen gekämpft hat. Psychologisch ist es durchaus verständlich, daß eine Partei, die an die Macht gewöhnt ist, sich nicht leicht entschließen kann, sie aus der Hand zu geben, besonders wenn sie weiß, daß sie von einem großen Teil der öffentlichen Meinung gestützt wird. Der italienische Wähler ist intelligent und täuscht sich nicht über dieses egoistische Motiv. Wenn er es aber billigt und daher einem Gesetz zustimmt, das zweifellos Ausnahmecharakter hat, so hat das einen anderen Grund, und diesen müssen wir in der Gefahr suchen, daß bei Neuwahlen eine parlamentarische Lage entstehen könnte, die keine stabile Mehrheit garantiert und in der italienischen Kammer Verhältnisse schafft, die denen in der franznösischen Nationalversammlung ähneln, wo es keine zuverlässige Regierungsmehrheit gibt und wo infolgedessen eine Krise der anderen folgt. Es ist zwar richtig, daß die Christlichen Demokraten manchen Nachteil hätten vermeiden können, wenn sie sich mit den Parteien der extremen Rechten verbündet hätten, die an Boden gewonnen haben. Aber hierfür ist die politische Atmosphäre noch nicht reif.

Die extreme Linke ihrerseits hat alles getan, um die Arbeit der Regierung zu erleichtern. Bei einem Gespräch mit dem Kammerpräsidenten Gronchi hat Nenni, der Führer der Sozialkommunisten, sich ein kostbares Bekenntnis entschlüpfen lassen. Er hat gesagt: „Das neue Gesetz haben wir verdient.“ Nenni persönlich hat einen Irrtum auf dem Gewissen, den er teuer zu bezahlen haben wird. Am Tage nach den Hinrichtungen im Prager Schauprozeß schrieb er in seiner Parteizeitung zur Rechtfertigung der Urteile, daß „Revolutionen sich verteidigen müssen und nicht milde sein dürfen, sonst werden sie zu Possen“. Er sah nicht, daß er mit solchen Argumenten jedem Regime das Recht der Selbstbehauptung um jeden Preis zubilligte. Und wenn die Christlichen Demokraten und die mit ihnen, verbündeten Parteien es vorgezogen haben, sich mit einer Wahlreform zu verteidigen, statt mit anderen Methoden, so wird niemand bestreiten können, daß diese Lösung vorzuziehen ist.