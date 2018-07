Inhalt Seite 1 — Weniger Pachtland – höhere Pachtsätze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir haben von Zeit zu Zeit – speziell mit Beiträgen des gleichen Verfassers, dem wir auch den nachstehenden Beitrag verdanken – auf die Anzeichen hingewiesen, die eine ungünstige Entwicklung im landwirtschaftlichen Pachtwesen vermuten ließen. Diese Anzeichen haben sich in der letzten Zeit so stark verdichtet, daß nunmehr die Diagnose eines „pathologischen Entartungsprozesses“, der Pachtwirtschaft und Pächterschaft als Ganzes bedroht, gerechtfertigt erscheint.

Bei genauer Beobachtung läßt sich erwarten: eine Verdoppelung der Pachtpreise unter gleichzeitiger – partieller oder völliger – Überwälzung der laufenden Leistungen aus dem Lastenausgleich (Vermögensabgabe) vom Verpächter auf den Pächter, ein Revirement der derzeitigen Pächterschaft auf breiter Front im Gefolge des Landpachtgesetzes und der Flüchtlings- (Vertriebenen-) Gesetzgebung, eine Sondergefährdung der dauernd verpachteten Großbetriebe durch die Bodenreformgesetzgebung und schließlich eine starke – teilweise schon in der Realisierung begriffene – Bedrohung des verpachteten Grundbesitzes der öffentlichen Hand. Gefährdet ist aber nicht nur der Pachtbesitz an landwirtschaftlichen Betriebseinheiten, sondern auch die Parzellenpacht.

Tritt diese für die nächsten Jahre befürchtete Wandlung im landwirtschaftlichen Pachtwesen wirklich ein, so würde damit eine Betriebsform verkümmern, die für den landwirtschaftlichen Fortschritt von anerkannter Bedeutung ist und die viele landwirtschaftliche Kleinbetriebe erst lebensfähig gemacht hat. Man muß dazu wissen, daß im Bundesgebiet 18 v. H. der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit rund 2,5 Mill. ha verpachtet sind; mehr als die Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebe sind entweder Pachtbetriebe oder haben Land zugepachtet.

Was zunächst die gegebene Prognose einer Pachtpreiserhöhung anbelangt, so gründet sie sich auf die Freigabe der Pachtpreise durch das Mitte 1952 in Kraft getretene Landpachtgesetz, in Verbindung mit der Pachtmarktlage. Rational müßte sich der Pachtzins – oder doch das Gebot des Pachtbewerbers – aus der auf die Pachtdauer projizierten Rentabilitätserwartung heraus bilden. Erfahrungsgemäß geschieht das nicht; die bestimmenden Faktoren sind vielmehr die Kapitalverhältnisse in der Landwirtschaft, der Landeszins, vor allem aber die Nachfrage nach Pachtland. Die Landnachfrage aber ist seit langen Jahren aufgestaut und drängt vor allem in den Pachtmarkt, weil – jedenfalls solange der Realkredit noch nicht wieder voll funktionsfähig ist – die Pacht geringeres Kapital erfordert als die Selbstwirtschaft. Es kommt hinzu, daß die dringende, wenn auch kapitalschwache Nachfrage der Vertriebenen auf den Pachtmarkt gelenkt wird und daß die Pachtfläche durch die Bodenreformgesetzgebung im ganzen beeinträchtigt wird.

Alt- und Neupachtpreise sind in starke Bewegung geraten. Symptomatisch hierfür sind die Pachtpreisrichtlinien, die 1951 und 1952 durch den Verband des Niedersächsischen Landvolks (Pächter- und Verpächterausschuß) aufgestellt worden sind. Die Richtlinien für 1951 sahen eine Umrechnung der Vorkriegspachten in Naturaleinheiten (nach Vorkriegswerten) und eine Beteiligung des Verpächters an der Nachkriegserhöhung der Naturalwerte von 30 bis 50 v. H. vor, bei Überwälzung der Grundsteuersteigerung und Beteiligung des Pächters an der Aufbringung der Soforthilfe (Verpächteranteil). Die im September 1952 – nach der Freigabe der Pachtpreise durch das Landpachtgesetz – dort abgesprochenen Richtlinien stellen die Vorkriegspachten (unter Angleichung etwa im Gesamtniveau zu niedrig liegender Stoppachten) einfach nach der Naturalpreisentwicklung um, wobei wohl zu unterstellen ist, daß die aus den Richtlinien 1951 übernommenen Nebenregelungen (Steuern, Lastenausgleich) weiterhin in Geltung bleiben sollen. Wenn auch die simple Anwendung eines einzigen Umwertungsfaktors, etwa des Weizenpreises, vermieden, vielmehr eine individuelle Umstellung nach der Produktionsrichtung (und damit der Ansatz verschiedener Produkte als Rechnungsmaßstab) des einzelnen Betriebes vorgesehen wird, so gelangt man doch im ganzen zu einer Umstellung der Pachten nicht 1:1 (so das Umstellungsgesetz), sondern nahezu 1:2.

Auf den Denkfehler solcher einfachen Natural-(wert)umstellungen, der übersieht, daß Pachtzinsen nicht aus dem Brutto-, sondern aus dem Nettoertrag des (pachtfrei gedachten) Betriebes zu zahlen sind – daß also nicht der Produktenpreis, sondern erst die Gewinn- und Verlustrechnung die Pachtleistung ermöglicht –, ist schon vielfach hingewiesen worden. Bemerkenswert ist, daß die Pachtpreisrichtlinien 1952 die Verwendung des Einheitswertes als Ausgangspunkt für die Pachtpreisbemessung nicht zulassen wollen, obwohl ihn doch erfahrene, auf lange Sicht rechnende Verpächter, wie die Domänenverwaltungen, bei ihren Pachtangleichungsaktionen zum Maßstab gewählt haben. Aus dem Gesagten schält sich eine recht günstige, nicht so sehr aus der Rentabilitätschance des Pachtbetriebes als vielmehr aus der Marktlage erklärliche finanzielle Entwicklung zugunsten der Verpächter heraus, die die steuerliche Mehrbelastung im wesentlichen abwälzen und in der heutigen Nettopachthöhe die Veränderung der Kaufkraft der Mark voll wieder einzuholen scheinen.

Natürlich wird auch auf dem Gebiet der Pachtpreisbildung nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird; man wird also die wirkliche Entwicklung, die ja jenen Richtlinien nicht absolut zu folgen braucht, abzuwarten haben. Die Praxis zeigt allerdings, daß bei Neuabschlüssen und Verlängerungen Pachtpreise bewilligt werden müssen, die ungefähr den Vorschlägen jener Richtlinien entsprechen. Ob sich die Richtlinien auch bei der nach dem neuen Landpachtgesetz wie in der früheren Pachtschutzordnung möglichen Änderung der Altpachten (Pachtzinsen in laufenden Verträgen) durch die Landwirtschaftsgerichte durchsetzen werden, bleibt abzuwarten; auch in dieser Richtung dürfte der Trend nach oben gehen, zumal die Landwirtschaftsbehörden in der letzten Zeit vielfach sogar davon abgesehen haben, Pachtzinsvereinbarungen zu beanstanden, die die Richtliniensätze überschritten.