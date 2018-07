Die Verwendung von Werkzeugen in allen Bereichen der industriellen und handwerklichen Fertigung sowie im Haushalt auf der einen Seite und die Verschiedenartigkeit der Abnehmer (Großhandel, Einzelhandel, Warenhäuser, kommunale und industrielle Großverbraucher, Importeure, Exporteure und alliierte Dienststellen) auf der anderen Seite, stellt die Werkzeugindustrie stets wieder vor erhebliche Marktprobleme. Es ist kaum möglich, die Preislage immer den Funktionen anzupassen, vielmehr regelt sich der Preis weitgehend durch den Wettbewerb. Aber ist es richtig, ausschließlich den Preis zum entscheidenden Faktor zu machen?

In den letzten Monaten zeitigten die mannigfachen Werkzeuganforderungen alliierter Einkaufsstellen unerfreuliche Begleiterscheinungen. Die Einschaltung wilder Händler, der Zuschlag zum niedrigsten Preis und eine unzureichende Abnahmekontrolle haben wiederholt zu Lieferungen minderwertiger Werkzeugqualitäten geführt, die die gesamte deutsche Werkzeugbranche in Verruf bringen können. Präzise Ausschreibungen, klare Liefer- und Abnahmebedingungen und die Kennzeichnung jedes gelieferten Werkzeugs mit der Herstellermarke würden die heute vorherrschende Anonymität und die zutage getretenen Mißstände jedoch schlagartig beseitigen. Der bisher gewählte Weg über den niedrigsten Preis erscheint nur bei eindeutiger Qualitätsbestimmung gangbar, dürfte aber auch dann wohl keine ideale Lösung darstellen. Auf dem Gebiet der öffentlichen Aufträge ergeben sich in Zukunft für die Werkzeugindustrie günstige Perspektiven, da Autowerkzeuge, Zangen, Bohrer und vor allem komplette Werkzeugsätze sehr wahrscheinlich einer steigenden Nachfrage begegnen werden. Kl.