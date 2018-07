Zwar hat die Bundesregierung vor kurzem auch auf die Bevölkerungszahl abgestellt, um ein gerechden zweiten Teil ihrer Notenbankkonzeption, teres Verhältnis zum Kreditbedarf zu erhalten Zdas bisher noch ausstehende Landeszentralbunkgefetz, vorgelegt und zugleich zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrats zum Notenbankge:etzentwurf Stellung genommen, aber selbst verschworene "Regierungsfreunde" werden sich kaum noch der Hoffnung hingeben können, beide Gesetz bis zur Beendigung der Legislaturperiode durch die Parlamentsmühle zu drehen. Das Landeszentralbankgesetz knüpft im wesentlichen an die bisherige Regelung an. Die Landeszentralbanken "dimen der Erfüllung der Aufgaben der Bundesbank" und sollen "insbesondere die vom Bundesbahkrat beschlossenen währungs- und kreditpolitischen Maßnahmen" durchführen, soweit sie nicht der Bundesbank obliegen. Direktgeschäfte sind ihnen eindeutig untersagt, so daß sie wieder die Stel ung der "Bank der Banken" einnehmen, Ausnahmen sind die Geschäfte mit Versicherungsumernehmen und Bausparkassen in Sachen Ausieichsfordertingen. Außerdem können sie von "jedermann" unverzinsliche Gelder im Giroverkehr als Einkgen annehmen. Die Bemessung des Kreditplafonds entspricht ungefähr der bisherigen Höhe, wird jedoch (pro Köpf der Landeseinwohner 12 DM). Für die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin erhöht sich die "Kopfquote" auf 24 DM. Weiter wird eindeutig verfügt, daß die Länder verpflichtet sind, ihren Kassenbestand — soweit er nidit zur direkten Auszahlung notwendig wird — bei den Landeszentralbanken zu unterhalten; gewisse Ausnahmen kann der Bundesbankrat zulassen. Der Bundestag will in dieser Woche seine erste Lesung über das Bundesnotenbankgesetz halten. Dann soll es eingehend von den zuständigen Ausschüssen beraten werden. Nachdem die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen des Bündesrats alle materiell einschneidenden Vorsdiläge abgelehnt hat, scheint die Situation für den Entwurf des Bundesfinanzministeriums den Regierungsemurf, reichlich, yerfah reri zu sein. Selbst der Regierung waren dieÄnderungen des Bundesrats zu föderal, diesem hingegen der Regierungsentwurf noch zu zentral. Gerade aber der Devise, daß der Bundesrat einer ünitarischen Notenbank, wie sie der Entwurf des Bundeswirtschaftsministers vorsah, niemals zustimmen werde, verdankte ja der Schäffersche Entwurf seine Überlegenheit in der ersten Runde der Kabinetts beratungen.

Statt zwei Fronten haben sich jedodi jetzt drei Fronten gebildet: die föderale des Bundesrats, die föderal zentrale der Regierung und die zentrale einiger widitiger Ressorts der Regierung undzählreidier Abgeordneter des Bundestages, allen voran die Freien Demokraten. Die Gegensätze scheinen zumindest im Augenblick unüberbrückbar. Der Bonner Geheimtipp lautet: ein "totes Rennen", — nebenbei ganz das Bestreben der Sozialdemokraten, die möglichst erst nach den Bundestagswahlen das Notenbankproblem aufgreifen wollen. Somit befände sidi die Bundesnotenbank samt dem Entwurf über die "Bank der Banken" bis auf weiteres auf der langen Bank gg. 1