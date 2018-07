Kein anderes Land der Bundesrepublik dürfte 1952 von so großer Bedeutung gewesen sein, wie für Baden Württemberg. Der Zusammenschluß der südwestdeutschen Länder brachte der Wirtschaft dieses jüngsten Bundeslandes, die ihrer Struktur nach schon immer weitgehend eine Einheit bildete, auch den staatspolitischen Rahmen. Darüber hinaus zeigte sich gerade in diesem auch wirtschaftlich so wechselvollen Jahr erneut die Stabilität und Ausbaufähigkeit der Wirtschaft dieses Gebietes, wobei sich jedoch die Auswirkungen des Zusammenschlusses in dieser kurzen Zeit noch nicht recht bemerkbar machen konnten.

Die im vergangenen Jahr erzielten Fortschritte im Wiederaufbau und Ausbau der südwestdeutschen Wirtschaf t kommen vor allem in der weiteren Zunahme der Industrieproduktion und in der Entwicklung der Beschäftigtenzahl zum Ausdruck. Die Industrieproduktion, die im Laufe des Jahres ähnlich großen Schwankungen ausgesetzt war, wie die der Bundesrepublik, konnte gegenüber 1951 weiter um 7 v. H von 139 auf 149 (1936 = 100) gesteigert werden. Sie liegt damit, wie in den Vorjahren, um drei Punkte über der Industrieproduktion des Bundesgebietes. Ihren Jahreshöchststand erreichte sie im November mit 167 3 und übertraf damit den Höchststand des Vorjahres (ebenfalls im November) noch um 8 v. H. Die monatliche Zunahme war im September mit einer Steigerung um 8 6 v. H am größten, wobei sich die in diesem Monat einsetzende Belebung bei der Verbrauchsgiiterindustrie mit einer Produktionssteigerung um 20 v. H wesentlich stärker bemerkbar machte als bei der Investitionsgüterindustrie, die ihre Produktion nur um etwa 8 v. H erhöhen konnte.

Die weitere Ausdehnung der Industrieproduktion wirkte sich auch in einer Verbesserung der Arbeitsmarktlage aus: Mit 983 000 Beschäftigten waren Ende September 1952 in der Industrie 43 634 (4 6 v. H ) Menschen mehr tätig als in der gleichen Zeit 1951. Bis Ende des Jahres erreichte die Zahl der industriellen Arbeitnehmer mit rund 993 500 beinahe die Millionengrenze. Die Gesamtzahl der Beschäftigten in Baden Württemberg stieg in der gleichen Zeit um 5 2 v. H auf 2 31 Mill. Dabei hat sich in der Stellung der beiden Spitzenindustrien Baden Württemberg, des Maschinen- und Fahrzeugbaus und der Textilindustrie, eine bemerkenswerte Veränderung vollzogen, da sich der Maschinen- und Fahrzeugbau als wesentlich aufnähme- und ausbaufähiger erwiesen hat als die Textilindustrie. Nach einer Zunahme von rund 32 200 auf 216 600 Beschäftigte steht nunmehr der Maschinen- und Fahrzeugbau mit einem Anteil von 22 v. H an der Gesamtbeschäftigung an der Spitze vor der Textilindustrie, deren Beschäftigtenzahl sich im vergangenen Jahr nur um rund 4100 auf 197 200 erhöhte.

Bei dem hohen Anteil, den die exportintensive Verarbeitungs- und Veredelungsindustrie in der südwestdeutschen Wirtschaft hat, kommt der Entwicklung des Außenhandels naturgemäß eine besondere Bedeutung zu. Insgesamt konnte BadenWürttemberg seine Ausfuhr auch 1952 gegenüber 1951 um 25 v. H auf über 2 Mrd. DM erhöhen. Zwar unterlag auch dß ir1Exportinl 952 sehij erdieblichen Schwankungen, jedoch waren die Ausfuhr werte der einzelnen Monate" ständig !höher ,als der Monatsdurchschnitt in 1951 von 154 Mill. DM. Für die ersten 10 Monate 1952 ergibt sich damit ein Monatsdurchschnitt von 184 1 Mill. DM. Die weitere Entwicklung des Exports wird von der Wirtschaft Baden Württembergs allerdings sehr zurückhaltend beurteilt, da die sonst regelmäßig in der zweiten Jahreshälfte einsetzende Belebung der Ausfuhr diesmal ausgeblieben ist. Die Ausfuhr war im 3. Quartal 1952 sogar um 3 y. H niedriger als im 2. Vierteljahr, während sie in der gleichen Zeit 1951 um 10 v. H gestiegen ist; u a eine Folge des sich immer mehr verstärkenden Preisdrucks der ausländischen Konkurrenz, die vielfach in der Lage ist, günstigere Zahlungsbedingungen einzuräumen. Trotz dieser Sorgen und Schwierigkeiten, die von der Industrie des Landes nicht allein behoben werden können, geht Baden Württemberg in das Jahr 1953 mit einer gewissen Zuversicht für die weitere Aufwärtsentwicklung der Wirtschaft hinein. C. B.