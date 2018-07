| er Gedankenaustausch zwischen den Regierungen der Türkei, Griechenlands und Jugoslawiens, der zum Abschluß eines Balkan Verteidigungspaktes führen soll, ist unmittelbar nach den Gesprächen des türkischen Außenministers Köprülü in Athen durch den Besuch des griechischen Außenministers Staphanopulos in Belgrad fortgesetzt worden. Dem Abschluß steht noch folgende Tatsache entgegen: Nach dem Pakt wären Griechenland und die Türkei verpflichtet, Jugoslawien im Falle eines Angriffs zu Hilfe zu kommen. Da beide Länder Mitglieder des Nordatlantikpaktes sind, müßten auch die übrigen NATO Staaten zugunsten Jugoslawiens einschreiten. Dagegen wäre Jugoslawien nicht verpflichtet, anderen NATOStaaten, außer Griechenland und der Türkei, Beistand zu leisten.

Da ein Balkan Verteidigungspakt dem Ministerrat der NATO zur Ratifizierung vorgelegt werden muß, besteht die Möglichkeit des Einspruches Italiens; Bei dem Besuch des türkischen Außenministers in Belgrad wurde daher die Beteiligung Italiens in Erwägung gezogen. Der türkische Außenminister erklärte, man werde Italien gegen , über keine Politik des Ausschaltens führen, und Staatspräsident Tito sprach die Hoffnung aus, daß durch den Abschluß eines Verteidigungsabkommens zwischen Jugoslawien, der Türkei und Griechenland der Argwohn Italiens gegen Jugoslawien gemildert und der spätere Beitritt Italiens zu dem Pakt erleichtert werden könnte.

Trotz dieser positiven Haltung der drei Balkanstaaten ist nicht anzunehmen, daß Italien dern Balkanpakt beitreten wird, solange das Triester Problem nicht gelöst ist. Italien fordert unter Berufung auf eine frühere Zusage der Westmächte die Rückgabe der Zonen A und B des Triester Gebietes, während Belgrad sich im äußersten Fall damit einverstanden erklären würde, daß Zone A Italien und Zone B Jugoslawien zugesprochen wird. Während an den Gesprächen zwischen den Außenministern Griechenlands und der Türkei in Athen der NATO Qberbefehlshaber in SüdEuropa, der amerikanische Admiral Carney, teilnahm, um die Probleme des Balkanpaktes vom militärischen Standpunkt zu prüfen und zur Lösung verschiedener Fragen beizutragen, stattete der NATO Oberbefehlshaber im Mittelmeer der englische Admiral Lord Louis Mountbatten, der türkischen Regierung in Ankara seinen Antrittsbesuch ab. Gleichzeitig führte der Oberbefehlshaber der britischen Landstreitkräfte im Nahen Osten, General Sir Brian Robertson, Besprechungen im NATO Hauptquartier für Süd Ost Europa in Smyrna.

In türkischen Kreisen glaubt man, daß der Besuch der beiden hohen britischen Offiziere für die zukünftige Organisation der gemeinsamen Verteidigung im Nahen Osten wichtig ist. Besondere Be, deutung wird den Besuchen wegen der gespannten Lage in Ägypten beigemessen. Die Türkei, die bei derWciterverfolgung der Nah Ost Pakt Pläne eine Schlüsseistellunng besitzt, hat bereits zu verstehen gegeben, daß sie einen solchen Pakt ohne eine Beteiligung der arabischen Länder für zwecklos halte. Voraussetzung dafür ist aber eine befriedigende Regelung des englisch ägyptischen Verhältnisses durch Lösung der Sudan- und Suezkanalfrage. Während die Sudan Verhandlungen durch die Übergabe neuer ägyptischer Vorschläge, die von der Presse in Kairo als "letztes Wort Ägyptens" bezeichnet wurden, an dem entscheidenden Punkt angelangt sind, hört man nichts von Verhandlungen über den Abzug der englischen Truppen aus der Suezkanal Zone , Nun hat der libysche Ministerpräsident ei Muntasser verkündet, daß die Verhandlungen über die Stationierung britischer Truppen und Sber die Anlage amerikanischer Luftstützpunkte in Libyen dicht vor dem Abschluß ständen. Aus unterrichteten Kreisen verlautet hierzu, daß Libyen für die Großbritannien und den USA gewährten langjährigen Verträge die Hilfe amerikanischer Tech, niker bei dem Aufbau des Landes erhält. Großbritannien wird die Deckung des Defizits im libyschen Staatshaushalt übernehmen. Politische Beobachter weisen darauf hin, daß die USA und England größtes Interess, daran haben, in Libyen eine starke Verteidigungsstellung zu besitzen. Dieses Bestreben werde noch besonders verstärkt durch die immer heftiger werdende Forderung Ägyptens auf Räumung der Suezkanal Zone durch die englischen Truppen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß England den Vertragsabschluß mit Libyen abwarten will, ehe es sich entschließt, seine hinhaltende Taktik in den Verhandlnugen mit Ägypten zu ändern. Die in London zwischen Vertretern der weißen Bevölkerung von Süd Rhodesien, Nord Rhodesien und Njassaland mit englischen Regierungsvertretern geführten Verhandlungen über den Zusammenschluß der drei Gebiete zu einem zentralafrikanischen Bundesstaat haben nach vierwöchiger Dauer mit der Unterzeichnung eines Föderationsplanes ihren Abschluß gefunden. Dieser Plan muß, wenn er durchgeführt werden soll, durch einen Volksentscheid in Süd Rhodesien und von den gesetzgebenden Versammlungen in Nord Rhodesien und Njassaland sowie vom englischen Parlament gebilligt werden. E, K.