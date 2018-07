T Tater den vielen Versuchen und Erprobungen U zur Rationalisierung des Wohnungsbaus nimml zur Zeit das in Kiel mit Unterstützung des Bundesr Wohnungsbauministeriums durchgeführte Taktverfahren eine Sonderstellung ein. Es bedeutet die Übertragung des Fließbandverfahrens auf den Bauabschnitt in einer Form, daß alle am Bau beteiligten Geyerke zu einer engen Arbeitsgemeinschaft vereinigt und ihre Verrichtungen zeitlich in einen genauen Plan eingeordnet und aufeinander abgestimmt werden. Die Zeittafel, die alle der 120 zum Bau eines Hauses erforderlichen Takte nach Beginn, Dauer und Ende "fast sekundengenau", verzeichnet, ist das Herzstück eines VerfarirenS das seit dem 15. September 1952 auf einer Kieler Großbaustelle bei der Errichtung von 24 dreigeschossigen Häusern läuft. Die Unterbrechung der Bauarbeiten durch das winterliche Wetter hat der Erprobung des Verfahrens keinen Abbruch getan da beliebig lange "Leertakte eingeschaltet werden können. Die Erledigung eines jeden Taktes fällt einer Arbeitskolonne zu, die somit täglich "von Haus zu Haus" wandert. Voraussetzung, daß der Versuch gelingt, ist selbstverständlich eine genaue, Typisierung und Normung der einzelnen Bauteile. Die Arbeit jeder Kraft wird in jedem Takt genau durch Prüfer kontrolliert, die vom Institut für Bauforschung in Hannover gestellt werden. Man hat, obgleich eine genaue Feststellung der gewonnenen Zeitersparnisse erst nach Beendigung des gesamten Bauvorhabens getroffen werden kann, jedoch heute schon die Arbeitskolonnen der ersten Takte, die u a das Mauern des Kellerfundaments betreffen, "zeittesten" können, da diese Takte für das Bauvorhaben bereits vor Einsetzen des Frostes beendet waren. Es ergab sich eine Zeitersparnis von rund 40 v. H. Dieses Zwischenresultat auf das ganze Vorhaben übertragen, würde bedeuten, daß durch die Beschleunigung der, Arbeit eine Senkung der Gesamtbaukosten von ungefähr 15 v. H, die auf den Lohnabschnit Nt entfallen, voraussichtlich erreicht werden kann. K. Th,

