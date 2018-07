Von den 25 000 Menschen, die im Januar nach West Berlin geflüchtet sind, war ein gutes Drittel Bauern. Alle sind sie zur Kuno FischerStraße gekommen: in den roten Klinkerbau und in , die Baracken, die sich unten im Garten dehnen. Von der Kuno Fischer Straße geht man nur ein paar Minuten bis zum Funkturm Gelände, auf dem die Grüne Woche veranstaltet wird. Die meisten von denen, die geflohen sind, gehen in der gewonnenen Freiheit nun diesen ersten Weg; sie gehen aus dem notwendig primitiven Mechanismus von ärztlicher Untersuchung, Registrierung, Fragebogenausfüllung, erstem Essenempfang hin zum üppig malerischen Rendezvous der Bauern, Gärtner, Winzer, Landwirte, Jäger, Fischer, Tier- und Pflanzenzüchter, Biologen, Agrar- und Ernährungswissenschaftler, das sich rund um den glitzernden Funkturm in neun riesigen Hallen abwickelt. Die Grüne Woche dieses Jahres ist anders als ihre Vorgängerinnen. Bisher hat man sich bemüht, an die alte Tradition anzuknüpfen. Man wandte sich an den Bauern, der auf seiner Scholle sitzt. Diesmal aber lasen die Besucher die Inschrift: "Ehe der Bauer flieht, muß die Erde brennen Viele, die soeben die Grüne Woche besuchten, haben die- Wahrheit dieses Spruchs erfahren: sie kannten die spitzbärtige Leninphysiognbmie Walter Ulbrichts, die in riesiger Photomontage von einer Hallenwand herniedersieht. Diese Halle ist der Ausstellung des sowjetzonalen Bauernschicksals gewidmet. Und wenn die Flüchtlinge aus Neustrelitz und Rathenow, aus Köthen und Erfurt vor dem Text der frühen Versprechungen und den Tabellen stehen, die ihre schrittweise. Versklavung zu Brigadiers, Agronomen, Traktoristen und SollSaboteuren demonstrieren, wenn sie durch die benachbarte Halle wandern mit den eindringlichen Bildern und Diagrammen von dem, was hinter der Oder Neiße Linie an Roggen und Weizen, an Schweinen und Rindern, an Äckern und Häusern blieb, dann ist ein bitterer Zusammenhang zwischen der Weltpolitik und dem so unpolitisch scheinenden Geschäft des Säens und Erntens greifbar lebendig.

Die neue Bauernflucht lastet auf der diesjährigen "Grünen Woche". Der Mann, der schon vor Jähren ein Opfer der Bolschewisierung in der Sowjetzone wurde, ist in diesen Tagen einer der rührigsten Sprecher: er hat den Deutschen Bauernverband, dem er präsidiert, nach Berlin zur eindringlichen Leistungsschau unserer Ernährungs- und Agrarsituation gerufen. Es ist Andreas Hermes, in Weimars Zeiten lange Ernährungs- und Landwirtschaftsminister des Reiches und nach 1945 einer der ersten, der an der Spitze der Ost CDU stand. Er hatte nun den westdeutschen Bauern in Berlin zu sagen, was aus dem Bauernland zwischen Oder und Elbe in den letzten Wochen geworden ist und werden wird. In dem großen Auditorium der Funkturirtpesthalle, in dem Dr. Adenauer und er sprachen, waren soviel grüne Lodenjoppen zu sehen wie nie zuvor in dieser Halle.

Stets waren es die Bauernflüchtlinge, die am längsten vor den modernen Maschinen westdeutscher Produktion verweilten. Da waren Schlepper und Traktoren, Mäh- und Dreschmaschinen und verblüffende Allzweckgeräte. Aber das Hauptund Staatsstück der Schau war wohl jene bäuerliche Gasanstalt, die von sechs buntgescheckten Kühen aus Darmstadt betrieben wurde. Das "Biögas" aus Kuhmist kann dem Bauernhof tatsächlich die fremde Gasanstalt ersetzen —: am Berliner Funkturm bestaunen es die Städter und die Bauern. Die Ergebnisse der agrarbiologischen, agrartechnischen Forschung sind neben den lebendigen Zeugnissen aus Feld und Hof und Wald ausgestellt, und deshalb ist die "Grüne Woche", in diesem Jahre wie in keinem Jahr zuvor zum Treff1punkt der Agrarwissenschaftler und Agrartechniker geworden. Manche der Ausländer haben selbst interessante Einblicke in die agrarischen Entwicklungen ihrer Heimat gegeben: im Marshall Haus hattm die Amerikaner die "Mister Smith Farm aus Illinois", in riesigemModell aufgebaut. Und wer hier an ein Muster Ausstellungsstück glaubte, der ward durch einen Brief des Farmers belehrt, diß seine Nachbarn und Bekannten weit und breit ähnliche Farmen hätten. Ein ertragreiches Duraschnittsgut, so sagen die Erklärer — und dann schlössen sich sehr lebendige Debatten an — üter die Intensität der Bewirtschaftung und den Nutzen der Technisierung, wie sie in Amerika betrieben wird.

Ähnlich imponierende Hofanlagen mit moderner Installation demonstrierte Kanada in einem eigenen Pavillon auf großen Fotos Übrigens gilt dieser Eifer auch der Hoffnung, Landarbeiter nai Kanada zu locken. Kanada braucht Menschen. 300 Dollar Monatsgehalt neben Kost und Unterkunft! — sagen die Texte. So kommt es, daß die Auswanderungsbestimmungen in diesem Pavillon die meistgelesene Lektüre sind.

Auch die Jäger sind nach Berlin gezogen;, sie haben zusammen mit den Förstern halbe Wälder in die Hallen gepflanzt. Im Baumschatten von Kiefern und Erlen kann man studieren, welchen Raubbau am Wald wir einst getrieben haben, und was heute getan wird, überall wieder aufzuforsten. Vom Sinn und Nutzen des Jagens kann man sich ebenso überzeugen lassen, wie von der Üppigkeit unserer Waldfauna. Und dabei bleibt nicht aus, daß man informiert wird, was man auf dem Feld und im Wald an Lodensachen und Dirndlkleidern zu tragen hat.

Von der unmittelbaren menschlichen Not über den Nutzen von Arbeit und wissenschaftlicher Forschung, über den Anblick des lebendigen Gefüges im Bauernhof bis zur Komposition der Schönheit reicht die Grüne Woche am Funkturm in Berlin. Einen Abglanz von einst bietet das Internationale Reit- und Springturnier. Und die täglich ausverkaufte Turnierhalle, in der sich 300 edle Pferde aus acht Ländern tummeln, zeigt, wie leidenschaftlich die Berliner ihre alte Liebe zum Pferdesport erneuern. Die Insel Berlin hat die Grüne Woche zu ihrem Fest gemacht ,