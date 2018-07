Am vergangenen Sonntag fand in München eine Kundgebung statt, an der 6500 Lehrer urd Lehrerinnen teilnahmen. Gleichzeitig kamen n Nürnberg mehr als 4000 Lehrer zusammen. Einb:rufen wurden diese Versammlungen vom- Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen Verein, gegründet 1861, der 98 v. H der Lehrer umfaßt. Die Sprache kam auf die Unterbesoldung des LehrerStandes, auf die Lehrerausbildung und das gesamte bayerische Schulwesen, das durch den Mangel in Lehrernachwuchs bedroht ist. Es fiel peinlich auf, daß bei den Versammlungen keine Vertreter der Staatsregierung und weder der Kultusminister noch der Finanzminister zugegen waren. In einem Gespräch mit der "ZEIT" erläuterte der Vorsitzende des Bayerischen Lehrervereir s, Rektor Franz Xaver Har tmann, den Standpunkt der bayerischen Lehrerschaft "Die Frage der Lehrerbildung", sagte er, "ist vom Ministerpräsidenten Ehard als nicht vordringlich bezeichnet worden. Das ist unverantwortlich. Seit 1945 haben alle deutschen Länder die Hochschulbildung der Lehrsr wieder eingeführt. Nur Bayern begnügt sich rrit Lehrerhalbbildung, begnügt sich mit Behelfsmaßnahmen. Unsere Forderung ist: Studium an Universitäten oder gleichwertigen wissenschaftlichen Hochschulen Zur Lehrerbesoldung, so erklärte Hartmann, habe Hamburg den Weg gewiesen. In Bayern hingegen läge die Bezahlung weit unter den Kosten der Lebenshaltung. Während seit 1950 zum Beispiel im Bergbau die Löhne um 35 Prozent gestiegen sind, betrage die Gehaltserhöhung bei einein Junglehrer nur 25 Prozent "Ein Junglehrer erhält heute 208 DM monatlich; die Teuerungszulagen, von denen berichtet wird", sagte Hartmann, "lassen das Gefühl aufkommen, daß damit auch die Frage der Lehrerbesoldung geregelt werde. Aber das ist nicht der Fall. Es handelt sich nicht um Teuerung, sondern darum, die Lehrerbesoldung nicht in Anlehnung an die Gehälter der Verwaltungsbeamten vorzunehmen. Ein Lehrer wird heute auf der Stufe eines Inspektors besoldet. Seine Aufstiegsmöglichkeit ist jedoch weit geringer. Das Ergebnis ist, daß gerade die besten jungen Kräfte in andere Berufe abwandern. Es wird also eine negative Auslese getrieben und das, während im Osten unerhörte Mittel aufgewendet werden, um die Lehrerbildung nach Sowjet Art voranzutreiben. Früher, schloß Hartmann, "konnte Bayern auf sein Schulsystem stolz sein. Nun droht eine Katastrophe " Bekannnt ist, daß die CSU — im Gegensatz zur bayerischen Lehrerschaft — für die Errichtung konfessioneller Pädagogischer Akademien plädiert. Gerade hier aber wird die Crux der CSU—SPDKoalition deutlich: die CSU kommt der SPD in der Frage der Außenpolitik, EVG Verträge und Generalvertrag entgegen, dafür toleriert die SPD das Lieblingsprojekt der CSU, die Pädagogischen Hochschulen. So wird die grundsätzliche Frage der Lehrerausbildung ebenso verschleppt wie die der Besoldung.

Wie sagte Christian Morgenstern? "Weil die Völker so arm sind, daß sie sich nur Lehrer mit 60 Mark Monatsgehalt leisten können, bleiben wir so dumm, daß sie sich Kriege für 60 Milliarden leisten müssen Das Wort stammt freilich aus einer Zeit, da Kriege noch verhältnismäßig billig waren . Hitbertus Prinz zu Löwenstein