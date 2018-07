~Yte "verfemten" 600 000 Japaner, die als "Mit schuldige erst gereinigt werden mußten, sind iun, da der Friedensvertrag in Kraft getreten ist, wieder tätig. Aus der Verfemung sind sie wieder n die führenden Stellen des Landes zurückgeiehrt, und schon werden aus ihren Reihen politiche, militärische und wirtschaftliche Pläne vor;legt, die in sechs Jahren Buße heimlich ausgerbeitet wurden.

Für die 350000 Ms 400000 Gefangenen, die och hinter Stacheldraht in der Mandschurei zu ückgehalten werden, ist die letzte Hoffnung auf Befreiung verschwunden, da die UdSSR den Verrag von San Franzisko nicht unterzeichnet hat. Die anderen Japaner befreit der Friede zwar nicht von der Anwesenheit, aber von der Herrschaft der Amerikaner. Er stellt sie aber dafür seit sechs Monaten vor neue Probleme, auf einen Weg, den sie nicht kennen, den Weg der Demokratie. Da die Amerikaner schon wegen des KoreaKrieges noch im Lande sind und wohl noch lange bleiben werden, gibt es auch weiterhin viele Probleme des Nebeneinanderlebens. Im Gebäude von Radio- Tokio etwa hausen die amerikanische und die japanische Verwaltung Seite an Seite. Die Japaner haben nicht das Recht, den Haupteingang zu benutzen, sondern müssen sich durch ein Nebentor in einen immer zum Brechen überfüllten Anfzug drängen. Wenn sie aber Durst haben, können sie ohne Zurücksetzung den Verkaufsstand von Coca Cola aufsuchen, der sich in jedem Stockwerk befindet.

In den äußeren Bezirken gibt es Häuschen aus Holz und paraffiniertem Papier, die von drei Neonlichtern erleuchtet werden. Sie zeigen an, daß hier Dampfbäder genommen werden können, woi>ei eine Anzahl noch viel weitergehende Freuden bieten. Die Amerikaner haben einige samt den dazugehörenden Geishas ausschließlich für sich in Anspruch genommen.

Kein Japaner betritt das Theater Ernte Pyle, aber die amerikanischen Soldaten dürfen ihre kleinen japanischen Freundinnen mitbringen. Freilich weinen darüber die amerikanischen "Welrmaehtshelferinnen", die in den Verbindungsdienst zwischen Kalifornien und Korea eingeschaltet sind — Ihre Klagen werden dem Generalstab vorgelegt und füllen die Protestschreiben, welche zaklreiche amerikanische Frauenorganisationen nach Washington schicken. Diese Proteste haben ihr Ziel wenigstens zum Teil erreicht, denn augenblicklich sind Mischehen von Soldaten und Japanerinnen nicht erlaubt. Niemand spricht natürlich von Ehen zwischen Japanern und Amerikanerinnen, denn die gibt es nicht.