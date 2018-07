Wenn die Diplomatie vom Konkreten ins Prinzipielle gerät, ist sie meistens mit ihrem Latein am Ende. Sachliche Forderungen kann man zur Diskussion stellen, Grundsätze kann man nur verkünden. In dem Notenwechsel über den österreichischen Staatsvertrag haben die Westrääcke es abgelehnt, sich Bedingungen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen stellen zu lassen. Die Folge ist, daß ihre Vertreter in London vergeblich auf den sowjetischen Kollegen warten. Es kommt zu keiner neuen Österreich Sitzung.

Dabei sind Meinungsverschiedenheiten über die Vertragsbedingungen kaum noch zu erkennen. In jahrelangem Feilschen ist den Sowjets ungefähr alles bewilligt worden, was sie verlangten: 60 °o der Urproduktion und eine Entschädigung für das beschlagnahmte "deutsche Eigentum", die sich sehen lassen konnte. Bis auf einen Artikel war der Staatsvertrag fertig, da warfen die Sowjets einen neuen Knüppel zwischen die Beine der Unterhändler: Triest. Die Westmächte hätten durch "Remilitarisierung"" die Vereinbarungen über den Freistaat gebrochen, sie müßten erstihre Vertragstreue beweisen, ehe es sich lohne, über Österreich weiter zu sprechen. Es war klar: Die Sowjets suchten Yorwände, um den Abschluß zu hintertreiben. Daher war es auch zwecklos, daß die Westmächte im ver , gangenen Jahre einen vereinfachten Entwurf, einen "Kurzvertrag" von nur acht Artikeln, vorlegten. Was halt die Sowjets in Österreich? Einmal sind es wirtschaftliche Gründe. Nicht von ungefähr ist der Besuch des stellvertretenden Ministerpräsidenten Mikojan und des Außenhandelsministers Kumykin in Wien in die Zeit des Notenwechsels gefallen. Wer wissen will, was koloniale Ausbeutung ist, der erhält heute am Sitz des USIA Konzerns, den die Sowjets in ihrer Zone aus dem, "deutschen Eigentum" gebildet haben, den besten Anschauungsunterricht. Er bietet seine Waren zu Preisen feil, mit denen die österreichische Wirtschaft nicht zu konkurrieren vermag, weil sie sich nicht Steuern, Zöllen und Abgaben entziehen und ihre Frachten als "Militärgut" deklarieren kann. Auf die gleiche Weise wird das ölgeschäft von Zisterndorf betrieben, wo jetzt Millionen Tonnen gefördert werden. Der Schaden, den Österreich durch die sowjetischen Maßnahmen erleidet, läßt sich nur noch in Milliarden Schilling ausdrücken. Das Land bleibt auf westliche Hilfe angewiesen, von der die Russen auf mancherlei Schleichwegen auch noch profitieren. Warum sollten sie auf Wien als Zentrum dunkler Westgeschäfte verzichten? Immerhin bereiten sie sich darauf vor, daß dieser Skanüal — anders "kann min diese Mißbrätidr von Besatzungsrechten für die Unterhaltung eines gigantischen Schwarzmarktes nicht nennen — eines Tages ein Ende nehmen wird. Sie lassen Bohrlöcher in Zisterndorf versiegen, um sich in wilder Hast auf neue zu stürzen. Sie halten die in hohe Schulden geratenen USIA Fabriken so knapp, daß sie nicht einmal die nötigsten Investitionen vornehmen können. Sie hätten sich die österreichische Beute eines Tages abkaufen lassen, wären nicht inzwischen andere Gesichtspunkte für sie entscheidend geworden. Ihre letzte Note an die Westmächte erzählt im Leitartikelstil von der "Alpenfestung", die angeblich die Amerikaner aus Österreich machen wollen, und von der "Wiederherstellung eines faschistischen Regimes in Österreich", das "zur Verwirklichung der Aggressionspläne des Nordatlantikblocks dienen soll. Im Wiener Parlament haben die Kommunisten schon vor Jahren die Forderung vertreten, Österreich müsse nach Inkrafttreten des Staatsvertrages dem Atlantikpakt fernbleiben. Die Neutralisierungsthese gilt für die Sowjets in bezug auf Österreich genau so wie in bezüg auf Deutschland. Sie wollen keine strategische Stellung ohne entsprechende Sicherung räumen. Nur sprechen sie davon nicht gern.

Zum erstenmal nat sich die sowjetische Besatzungsmacht aktiv in die Wahlen in Österreich eingeschaltet, um den Kommunisten wenigstens ein Grundmandat zu sichernf In diesem Augenblick "wäre ei unangene1ü i%?w1lsen, wieder in Beratungen verwickelt zu werden, bei denen man ständig Ausflüchte gebrauchen muß. Die Propagandachance hätte dabei die westliche Seite gehabt. Die einfache Ablehnung hat den Sowjets diese Peinlichkeiten erspart und den Regierungsparteien in Österreich keinen neuen Trumpf in die Hand gegeben. Harald Laeuen