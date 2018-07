Auch ein Stück, das vor dem Rampenlicht versagen würde, kann die dramatische Qualität eines jungen Autors beweisen. Denn das bühnengerechte Schreiben ist erlernbar für jeden, der das Unerlernbare mitbringt: den Sinn für die Spannkraft des Urkonflikts, aus dem Tragik erwächst, und das Vermögen, Gespräche zwischen Menschen mit Handlung (griechisch: "Drama") zu laden. Jomeyer (dies der nom de guerre des dreißigjährigen Joachim Friedrich Meyer, bis 1945 UBoot Offizier, dann Bühnengründer und Funkautor) hat, wenn nicht alles trügt, "das Unerlernbare". Man erkannte es im vorigen Winter an seinem Einakter "Keines Volkes Söhne", der in Günther Weisenborns Hamburger Dramaturgischem Kolleg erschien. Man erkannte es noch deutlicher an dem Dreiakter "Collaboration", für den der Autor selbst bei der "Lektürenbühne" Rolf Italiaanders und Günther Weisenborns in den Hamburger Kammerspielen Arrangement und Sprachregie übernommen hatte. Jomeyer fahndet nicht krampfhaft nach dramatischen Stoffen. Ihn bewegt der Zirkel moralischer Probleme, die durch den Zusammenprall von Verantwortungen im Zeitalter des totalen Krieges entstanden sind: Gehorsam und Nächstenliebe, eigenes Land und Menschheit, Vergeltung und Gnade, Treue zu Ideen und Treue zur Humanität Seine Stücke sind also entschiedenermaßen Zeitstücke.

In "Collaboration" müssen der noble Ortskommandant und der ebenso noble Bürgermeister einer besetzten und von Partisanen beunruhigten Stadt das Tragische ihrer Situation erfahren und werden zwischen den Mühlsteigen der scheinbar höheren Zwecke, der Herrschaft und der Freiheit, zerrieben. Wie das, Phase um Phase, geschieht, wie aus der Zuversicht die Resignation und gleichzeitig aus der fairen Gegnerschaft die schwermütige Freundschaft wird, das zeigen Jomeyers Szenen in unausweichlicher Folgerichtigkeit. Die Gegengestalten (der Partisanenführer, der schneidige Leutnant, der Schieber, der Ehrgeizling, der auf beiden Schultern "trägt) sind schematischer, und die vom Hörspiel entlehnte Aufzettelung in viele kleise Bilder macht das Stück untheatralisdi.