Wenn Diokletian ein Diktator gewesen ist, so war er doch ein besonderer: denn gibt es außer ihm noch einen anderen aus dieser meistens sehr blutigen Branche, der sich nach 21 jähriger Regierung freiwillig zurückzieht? Und selbst diese 21 Jahre waren Diokletian schon um ein Jahr zuviel: hatte er doch geschworen, nur zwanzig Jahre zu regieren, als ihm die Militärs 284, nach der Ermordung des Numerianus, zum Kaiser ausriefen: ihn, den Hirten- und Fischerssohn aus Illyrien, der sich im Heer vom Soldaten zum General hochgedient hatte.

Jetzt, da die selbstgesetzte Zeit verstrichen, kehrt er, ein müder, alter Privatmann, in die Heimat zurück. Freilich nicht in das Fischerdorf und die väterliche Hütte: vielmehr in einen Palast, den er sich in der Hauptstadt der Provinz Dalmatia, in Split, hat bauen lassen. 30000 Quadratmeter umfaßt die Fläche dieses Palastes, der von graden Straßen durchschnitten wird, in den man durch vier Haupttore gelangt. In der Mitte um das Peristyl liegen die Kaisergemächer, das Mausoleum und der Tempel. Das Peristyl ist von schlanken Granitund Marmorsäulen, mit laubgeschmückten korinthischen Kapitellen und darüber ! schwebenden hohen Bögen eingefaßt.

Zwischen diesen Säulen wandelt der Imperator; im runden Vestibulum aber, dem eine mosaikgeschmückte und mit Marmor belegte Kuppel vorgelagert ist, warten seine Gäste. Es sind nicht mehr viele Gäste, meistens ist der Kaiser allein. Doch wünschte er ja auch nur Ruhe, als er sich nach Split z urückzog. Aber kann ein Mann Ruhe finden, der so viele Menschen töten ließ? An dem Tag, an dem wir mit dem D Zug von Zagreb kommend, die Küste erreichten, war es schon kalt. Die Palmen bogen sich im steifen Winds es war 5 Uhr morgens: wir standen an den Fenstern des Schlafwagens und froren. Die ersten weißen Häuser tauchten auf, die Gärten, kaum von Steinen befreit, das Meer: ein blaugrauer Strich, dunkle Wolken darüber; nur hinter den Bergen ein schmaler, blaßsilberner Streifen Licht. Im Hafen lag ein Zerstörer der jugoslawischen Kriegsmarine. In der Stille hörte man die Sckitte des Postens auf dem Oberdeck.

Auch der Palast schlief noch, oder genauer: die Restauratoren, die, von der jugoslawischen Regierung bezahlt, das mächtige Bauwerk des Diokletian, das sich später gleichsam in die Stadt hinein fraß und immer mehr Straßenzüge in sich aufnahm, der Nachwelt erhalten sollen. Vorläufig haben sich die "Restaurierungsarbeiten" noch nicht im Palast selbst, sondern mehr in der Umgebung abgespielt. Die Regierung nämlich hat rücksichtslos alle Gebäude niedergerissen, die den Ausblick auf den Palast verdeckten: im Hafen das Gebäude des früheren Zollamtes, das alte Militärkrankenhaus, das ehemalige Gefängnis alles überaus große und häßliche Häuser, Statt dessen hat man Parks angelegt, die dann durch die verwitterten, an manchen Stellen durch Pflanzen überwucherte alte Mauern begrenzt werden #Mit einem Mord beginnt die Regierung des Diktators Diokletian. Das Opfer ist der Gardekomimandeur Aper, der Diokletian an die Macht verholfen hat, indem er dessen Vorgänger tötete. Nun verurteilt ihn der Diktator als Dank zum Tode — ja mehr noch: er tötet ihn mit eigener Hand (das unterscheidet ihn freilich wieder von seinen Berufskollegen, die wohl zur Unterzeichnung von Todesurteilen, nicht aber zum Töten mit eigener Hand fähig waren).

Was nun die Christenverfolgungen anbelangt, um derentwillen dieser Diktator ja in jene Art von "Geschichte eingegangen ist, die Diktatoren schätzen, so kann man heute sagen: er hat sie nur widerstrebend Und auf den Rat seiner Mitarbeiter unternommen. Schuld daran war ein Reichstagsbrand — o pardon: ein Palastbrand in Nikodemia, der bei Byzanz gelegenen Hauptstadt des Diokletian. Er wurde den Christen in die Schuhe geschoben. Mit welcher phantasielosen, schrecklichen Monotonie verläuft doch Glanz und Terror einer Diktatur — Indessen, wer heute den Palast des Diokletian besichtigt, sieht, daß der Diktator verloren hat gegen die "Sekte" aus Jerusalem, die "ein gekreuzigter Verbrecher aus den Tagen des Augustus" begründete und die — politisch gesehen — dem Tyrannen ob ihrer wahrhaft demokratischen Tendenz allein schon verhaßt sein mußte. Hieß es doch von jenem Gekreuzigten: "Als er die Massen sah, erbarmte es ihn, daß sie mißhandelt waren und preisgegeben wie Schafe, die keine Hirten haben . Den Armen frohe Botschaft zu künden, war er gekommen Für Diokletian konnte das nur bedeuten: "das Ende eines Weltreichs herbeizuführen, war er gekommen" — eines Weltreiches, das in seiner sozialen inneren Struktur ohne Sklaven und Rechtlose nicht auskommen konnte. Wie muß diesem Mann zumute gewesen sein, als er feststellte, daß seine eigene Frau und seine eigene Tochter heimlich Christen waren — Das christliche Zeitalter hat dann auch am Palast des alten Heiden in allen Stilen herumgebaut: in romanisch gotischem Stil entstand im Laufe des 13, 14 und 15. Jahrhunderts der mit Skulpturen geschmückte Glockenturm. Der Erzbischof Marko Antun Dominis Gospodnetic von Split, der sich auch als Physiker einen Namen machte, ließ, bevor er als Ketzer im Kerker der Inquisition starb, an das Mausoleum einen barocken Chor bauen. Dies heidnische Mausoleum des Christenverfolgers nämlich war schon im 8. Jahrhundert in die Kathedrale der Stadt Split umgewandelt worden . Noch ist der heidnische Geist nicht tot: man spürt ihn, wenn man den Tempel des Jupiter sieht oder die Sphinx im Peristyl. Aber der christliche Glaube hat sich mit sanfter Gewalt darübergelegt, und er gestattet dem Geist des Diokletian nur noch historische und keine aktuelle Realität. Die Menschen, die an diesem trüben Morgen durch die Gassen laufen oder unten am Hafen die Dampfer nach Dubrovnik und Kotor besteigen, um die verlorene Sommersonne an südlicheren Küsten noch einige Wochen zu genießen — in ihnen ist nichts mehr zu spüren von heidnisch römischem Leben. Ja, es ist sogar eine Frage, ob sie wenigstens noch vom Glauben des Überwinders, des Gekreuzigten aus Jerusalem, betroffen werden.