Der oberste Richter, Oliver Wendell Holmes, einer der großen Harvard Schüler, sagte einmal, als er von Boston nach Washington zurückkehrte: "Ich brauche immer einige Tage, um mich wieder daran zu gewöhnen, daß, wenn vom Präsidenten die Rede ist, vom Präsidenten von Harvard gesprochen wird und nicht von dem, sehr viel weniger wichtigen im Washington!" Daß Eisenhoweiden Präsidenten jener so hoch geachteten HarvardUniversität, James Bryan Conant, den führenden Erzieher und einen der geachtetesten Männer Amerikas zum Hohen Kommissar für Deutschland ernannt hat, zeigt, welche außerordentliche Rolle er Deutschland in der amerikanischen Außenpolitik zumißt. Dies ist zum Teil der außergewöhnlichen Bedeutung zuzuschreiben, die man in < Amerika der Erziehung beimißt, die ja den natio nalen Glauben an die demokratische Selbstregierung und den wissenschaftlichen Fortschritt sichern soll. Der College Präsident ist gewissermaßen Kultusminister und TJniversitätsdirektor in einer Person. Fast immer ist er ein Mann, der auf irgendeinem Gebiet ein anerkannter Spezialist ist, aber das allein genügt nicht: der UniversitätsPräsident muß ein Mann sein mit vielen Facetten. Er muß vertraut sein mit dem weiten Feld der Erziehung und gleichzeitig ein bedeutender Verwaltungsmann sein. Er muß viele Beziehungen haben zur öffentlichen Welt und zu den Kreisen der großen Geschäftsleute, denn mit zu seinen wichtigsten Verantwortungen gehört es, die notwendigen Geldmittel für die Universität sicherzustellen. Dr. Conant hat in den 19 Jahren, während derer er Präsident von Harvard war, Fonds in Höhe von 100 Millionen $ zusammengebracht. Die Harvard Universität besitzt in den USA eine bestimmte Gloriole. Sie verdankt ihre fast einzigartige Stellung ihrem Alter, ihrem traditionell hohen wissenschaftlichen Niveau und schließlich auch der Tatsache, daß Harvard zu Boston gekört, der Wiege der amerikanischen Kultur. Die Universität ist vor 300 Jahren gegründet worden, und die großen alten Familien Bostons, die Adamses, Cabots, Lodges, Elliots, Coolidges und viele andere haben seit Generationen dort studiert. Zwar gehört James Bryan Conant selbst nicht zu diesen Familien, obgleich sein Vorfahr Rodger Conant, der die Stadt Salem gründete, die Mayflower eigentlich nur gerade soeben verpaßt hat, aber Conant hat wie die Bostoner Aristrokratie politisch immer zum Liberalismus hin tendiert. Von Haus aus ist er Chemiker. Bevor er Präsident von Harvard wurde, arbeitete er eng mit Professor Theodor Richards, einem Nobelpreisträger für Chemie, zusammen. Er heiratete seine Tochter. Auch er selbst schien kurz vor dem Nobelpreis zu stehen, als er 1933 sein Spezialfach aufga b, um an die Spitze der Harvard Universität zu tretes. Von jeher — vielleicht weil die deutsche Wissenbchaft in seinem eigensten Gebiet, der Chemie, lange Zeit in der Welt führend war — hat Doktor Conaftt ein besonderes Interesse für Deutschland gehabt. Ir? den zwanziger Jahren hat er einmal zusammen mit seiner Frau monatelang die chemischen Fakultäten aller großen deutschen Universitäten besucht.

Am Vorabend des zweiten Weltkrieges brachte er anläßlich des 25jährigen Jubiläums seines Harvard Jahrganges seine Gefühle dem deutschen Problem gegenüber zum Ausdruck: "Niemand, dar zu der Gilde der internationalen Wissenschaft gshört", sagte er, "kann an dem Schicksal jener Professoren vorübergehen, die durch die Zerstörung der Universitäten in den totalitären Staaten ihren Wirkungskreis verloren haben. In 25 Jahren hat meine eigene gefühlsmäßige Reaktion auf die Begriffe pro- und anti deutsch sich mindestens zweimal um 180 Grad gewandelt. Nie aber habe ich weder als Wissenschaftler noch als Erzieher die Existenz des deutschen Volkes in der Vergangenheit, der Gegenwart oder für die Zukunft vergessen und auch nicht die enge Beziehung zwischen seinem Schicksal und diesem Jahrhundert Der schlanke 60jährige sieht jung aus, fast jungenshaft. Er hart sich jene Neugier bewahrt ur d jenen nie ermüdenden Wissensdurst, der die großen Wissen chaftler kennzeichnet. Er spricht mit außerordentlicher Beredsamkeit, ist ausgesprochen charmant und unkonventionell in seinem persönlichen Umgang. In seinem Büro hängt eine Karikatur: eine Schildkröte mit ausgestrecktem Kopf, dievon einer Axt bedroht wird, und darunter steht dis Motto: "Schaut die Schildkröte an! Sie kommt nur dann voran, wenn die den Kopf draußen hat" Und in der Tat hat Dr. Conant immer "den Kopf hingehalten". Ihn zeichnet eine Unabhängigkeit und ein Pioniergeist aus, der im heutigen Amerika und auch anderwärts nicht eben häufig anzutreffen ist. Er besitzt "nämlich genau das, was man in Deutschland Zivilcourage nennt.

Das Gebiet der Außenpolitik ist diesem Universitätsmann keineswegs fremd. Nachdem Hitler Amerika den Krieg erklärt hatte, wurde Conait von Roosevelt zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungskomitees ernannt, und als solcher stand er an der Schlüsselposition jenes großen neuen Bereiches, der mit aller Macht entwickelt werden sollte: der Atomenergie. Er und Dr. Vannever Bush haben im Mai 1942 Präsident Roosevelt mitgeteilt, daß es möglich sein werde, die Atombombe zu konstruieren, und drei Jahre später waren sie soweit, Als dann nach dem Krieg Rußland und auch die öffentliche Meinung Amerikas auf dem Austausch des Atomgeheimnisses bestanden, war es neben Bernard Baruch vor allem Conant, der die Öffentlichkeit und nicht zuletzt die oft naiven Wissenschaftler davon überzeugte, daß es ein Verrat am Frieden sei, das Atomgeheimnis preiszugeben, ohne die Garantie für eine internationale Kontrolle zu haben. Der Streit über die Atomenergie in jener ersten Phase nach dem Weltkrieg stellt dank der Einsicht Dr. Conants den ersten Sieg über die Kommunisten dar, denen es sonst noch" lange Zeit gelingen sollte, die wohlmeinenden Liberalen Amerikas zu überspielen. Bis 1950 war Dr. Conant der Regierungsberater für Atomenergie. In dieser Eigenschaft hat er im Jahre 1946 Außenminister Byrnes zur Außenministerkonferenz in Moskau begleitet.

In zwei Diskussionen, die einen politischen Unterton hatten, spielte Conant in der letzten Zeit eine prominente Rolle, nämlich bei der Frage, inwieweit die Kommunisten und pro kommunistischen Kräfte die amerikanischen Schulen und Universitäten durchsetzt haben und wieweit es möglich sei, sie zu eliminieren, ohne eine Art autoritärer Atmosphäre aufkommen zu lassen. Der Präsident der Harvard Universität hat stets mit Mut, Entschlossenheit und Takt zu dieser Frage Stellung genommen. Mag sein, daß er zuweilen Kollegen gegen den Verdacht des Kommunismus in Schutz genommen hat, die diesen Einsatz nicht rechtfertigten, aber Conant hat immer den Standpunkt vertreten, daß man die tatsächlichen Kommunisten unbedingt eliminieren müsse, daß aber überall dort, wo ein Zweifel besteht, es besser sei, die Anwesenheit von ein paar Kommunisten zu riskieren als den Geist der akademischen Freiheit aufs Spiel zu setzen.

. Das andere viel umstrittene Thema innerhalb der amerikanischen Erziehung, zu welchem Dr. Conant — sicher zum Mißfallen mancher Kreise — Stellung genommen hat, betrifft die Frage der Unterstützung privater Schulen durch die Regierung. Die Mehrzahl dieser privaten Schulen gehört in dieser oder jener Form zum Bereich der katholischen Kirche — sie umfassen etwa vier Millionen Schüler. Die amerikanische Verfassung, die auf der Trennung von Staat und Kirche aufgebaut ist, läßt eine direkte Unterstützung solcher Schulen nicht zu; die Regierung gibt aber gelegentlich indirekte Hilfen, indem sie diesen Kindern Freifahrten, freies Mittagessen oder ähnliche Beihilfen gewährt. Aus- verschiedenen Gründen ist Dr. Conant kein Befürworter dieses Systems. Er ist der Meinung, daß die öffentliche Unterstützung nur den öffentlichen Schulen (die im allgemeinen keinen Religionsunterricht erteilen) zugute kommen soll. Jede andere Handhabung sei gegen die Trennung von Kirche und Staat und könne im übrigen zu einer Verletzung der religiösen Freiheit führen. Vielleicht wird man in Deutschland meinen, daß die komplizierten deutschen und europäischen Fragen selbst für einen Mann dieses Kalibers schwer zu meistern sein werden. Conant bringt aber neben seinen Fähigkeiten noch etw_as anderes, sehr Wichtiges mit, nämlich das Prestige, das er in Amerika hat, und seinen Ruf als Liberaler. Daß er den Widerstand gegen Hitler seinerzeit organisiert hat, wird ihn auch den Angriffen der antideutschen Hetzer gegenüber unverwundbar machen, C b. Emmet