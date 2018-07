Der diesjährige Messe Reigen wird in der Bundesrepublik von der Internationalen Frankfurter Frühjahrsmesse am 22. Februar eröffnet. Nachstehender Beitrag vermittelt einen Überblick über das stetig wachsende Interesse des Auslandes. Mit dem Wiedererstarken der deutschen Produktion war das Bestreben der Wirtschaft au: die Steigerung des deutschenAußenhandels gerichtet, Die Förderung des zwischenstaatlichen Warenverkehrs setzte die Wiederanknüpf ung alter Auslandsbeziehungen und die Gewinnung neuer Handelspartner voraus. Ein wesentliches Mittel dieser Zielsetrang bildeten die Messen als Treffpunkt von Angebot und Nachfrage auf übernationaler Basis. Gerade die Tatsache, daß der deutsche Export undenkbar ohne ausreichende Deckung der Importbedürftiisse ist und ein Markt von 50 Millionen Verbrauchern eine starke Anziehungskraft auf den Produzenten ausübt, führte zu einer raschen Aufwärtsentwicklung der Internationalen Frankfurter Messe. Ihre hohe ausländische Frequenz in Beschickung und Besuch zeigt, daß sie ihrer Aufgabenstellung, internationaler Handelsyermittler zu sein und eine Brücke zwischen den einzelnen Volkswirtschaften zu schlagen, voll gerecht wird. Wenige Zahlenangaben genügen, um diese Entwicklung eindrucksvoll zu dokurifentieren. Von 46 Einzelausstellern aus sechs Auslandsstaaten bei der ersten Frankfurter Nachkriegsmesse im Herbst 1948 stieg die Zahl auf über 1300 aus 43 Ländern im ergangenen Herbst. Ihreri Höchststand erreichte die ausländische Ausstellerbeteiligung im Frühjahr 1952 mit 1768 ausländischen Fabrikanten aus 40 verschiedenen Ländern. Irn Durchschnitt kann allgemein mit einm ausländischen Ausstelleranteil von Vs der Gesamtbeteiligung und 35 bis 40 Staaten gerechnet werden. Das farbenprächtige Bild des an der Haupteingangsfront der Internationalen Frankfurter Messe aufgestellten Fahnenwaldes aller beteiligten Nationen weist schon rein optisch darauf hin, daß Frankfurt a. M einer der wahrhaft zentralen Handelsplätze im internationalen Wirtschaftsleben ist. Der Vorzug der verkehrsgünstigen Läge und die hier konzentrierte Nachfrage auch aus außerdeutsdien Ländern hat bereits frühzeitig einzelne Staaten veranlaßt, an der Hauptmessestraße eigene nationale Messehäuser zu eröffnen. Zu, diesen Ländern gehören Irland, Österreich, Frankreich, Jugoslawien, die Schweiz, die Niederlande, Belgien und Italien. Die Pavillons dieser Länder werden auch Zur kommenden Frühjahrsmesse geöffnet und mit Vertretern der Handelsmissionen besetzt sein. Darüber hinaus haben noch weitere Länder ihren Wunsch nach ständigen Messehäusern kundgetan. Es ist verständlich, daß eine unerläßliche Voraussetzung für den reibungslosen Warenaustausch die entsprechenden Handelsverträge bzw. Warer abkommen bilden müssen. Wo bisher währungspolitische Notwendigkeiten eine gewisse Begrenzung des Einfuhrvolumens in den Verträgen bedingte, halfen sich die Länder durch Bereitstellung zusätzlicher Messekontingente, um den Bedürfnissen gerecht zu weiden. Auch in diesem Jahr sind wieder umfangreiche Beträge für den Kauf gewerblicher Güter sowie von Nahrungs- und Genußmitteln seitens des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesernährungsministeriums zur Verfügung gestellt worden. Die Verteilung auf die Einzelaussteller erfolgt durch "die mit Globalkontingenten bedachten Länder selbst. Die Neuregelung, die eine Zuteilung von Messekontingenten an einen Mindestausstellungsraum in Größe von 3 qm knüpft, wird sich ohne Zweifel auf die Qualität der vertretenen Firmen selbst und damit auf die Leistungsfähigkeit des Angebotes auswirken.

Das größte Teilnehmerkontingent stellt Italien mit rund 250 Ausstellern, gefolgt von der Schweiz und Frankreich. Während aber Italien nur wenige Aussteller in die Branchen entsendet, ist dieses Verhältnis bei der Schweiz ausgeglichen und steht bei Frankreich im gegensätzlichen Verhältnis. Maßgebend hierfür ist neben der Aufnahmekapazität des Pavillons auch das Angebot selbst, das bei stärkeren Branchen nach dem Wettbewerb um die größte Nachfrage drängt.

Im ausländischen Angebot führt wieder die Gruppe der Nahrungs- und Genußmittel, die neben bestimmten Rohstoffen und Halbfabrikaten aus den Überseestaaten das rege Einkaufsinteresse der Veredelungsländer beanspruchen Die textile Produktion als zweitstärkste Gruppe weist Erzeugnisse vornehmlich der leistungsfähigen europäischen Industrieländer auf und reicht von Weberzeugnissen, Spitzen und modischen Artikeln bis zu Volkskunstarbeiten und Teppichen des Südostens. Aber auch in der Mehrzahl der übrigen Branchen (Schmuckwaren und Uhren, Raucherartikel, Kunsthandwerk, Parfümerie und u a. Kosmetik) ist eine sehenswerte Auswahl anzutreffen. Was wäre aber die bestbeschickte Messe ohne den kaufkräftigen Besucher? Gerade die auf Frankfurt konzentrierte Nachfrage eines internationalen Käuferpublikums rechtfertigt das Vertrauen in diesen Platz. Die Zahl der registrierten ausländischen Einkäufer stieg von 1200 im Herbst 1948 auf. über 20 000 im vergangenen Frühjahr. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß zur Frühjahrsmesse dasJnteresse des Auslandes wieder sehr lebhaft sein wird. Julius Schnorr