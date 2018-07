Obgleich die Liberalisierung im internationalen Handelsverkehr noch längst nicht das A USmaß überschritten hat, das für die Schweiz auf Grund ihrer Devisenlage- tragbar wäre, meldeten sich in den letzten Jahren mehrfach protektionistische Stimmen. Eine Berechtigung kam den Forderungen nach besserem Zollschutz namentlich im Hinblick auf amerikanische Importerschwemisse anscheinend zu. Wenn der gleiche Gedanke aber im Zusammenhang mit dem deutsch schweizerischen Handelsverkehr auftauchte, so wird von verantwortlicher Seite doch mit Recht darauf hingewiesen, daß die Verhältnisse hier ganz anders liegen. Wohl ist eine starke deutsche Konkurrenz auf Schweizer Märkten spürbar. Sie beruht, wie hier gern zugegeben wird, auf echter Leistung und licht auf bloßer Unterbietung. Namentlich in technischen Artikeln sowie auf dem Büchermarkt sind vor allem deutsche Erzeugnisse gefragt. Dies kommt in den Zahlen des schweizerischen Außenhandels für 1952, die eben veröffentlicht wurden, klar zum , Ausdruck, und zwar, für das Gesamtbild: Die Deutsche Bundesrepublik- hat als Lieferant der Schweiz die USA vom ersten Platz verdrängt. Von 913 8 Mill. Goldfranken im Jahre 1951 stieg der Gesamtwert der Einfuhr aus Deutschland 1952 auf 958 8 Mill. Da die Ausfuhr nach Deutschland nur auf 496 3. Mill kam (gegenüber 422 4 Mill in 1951), ergibt sich für die Schweiz das außerordentlich hohe Bilanzpassivum von 462 5 Mill. Franken. Obgleich der bilaterale Ausgleich dank der EZU nicht unerläßlich ist, werden sich die Bemühungen der schweizerischen Exportkreise sowie der Handelsabteilung des Eidg. Volkswiwschaftsdepartements verstähdlicherweise doch auf eine Steigees sind entsprechende Anträge bei kommenden Vertragsverhandlungen zweifellos zu erwarten. Was in diesem Zusammenhang aber nicht übersehen werden darf, ist die Tatsache, daß Deutschland trotz der registrierten Steigerung des Warenverkehrs noch längst nicht — weder in der Einfuhr noch in der Ausfuhr — die Umsatzmengen desNorDeutschlands an der Versorgung der Schweiz 1938 noch 23 2 v. H betrug, macht er heute erst 18 4 v. H aus, und während die analoge Zahl für den schweizerischen Export damals auf 15 7 v. H. kam, sind heute erst 10 5 v H erreicht. Im Licht dieser unbestechlichen Statistik wird sich ohne Zweifel der realistische Standpunkt durchsetzen, der von den Behörden angesichts der "deutschen Bedrohung" bisher stets eingenommen wurde Ganz abgesehen davon, daß schon der Umfang des Touristenverkehrs aus der Bundesrepublik genügen sollte, um die aus dem Warenverkehr vorübergehend entstandenen Sorgen in berechtigtes Vergnügen an einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Geschäft umzuwandeln. Der deutsche Bundesminister Erhard, der in der Schweiz einige Vorträge über deutsche und europäische Wirtschaftsprobleme hielt, wird hier von allen, die noch außerhalb planwirtschaftlicher Denkgeleise urteilen, wegen seines unermüdlichen Kampfes für Wirtschafts- und Handelsfreiheit ehrlich bewundert.

