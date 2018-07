[ehr als in dem Eisernen Vorhang mit all seinen Praktiken, zeigt sich die Zerrissenheit der gegenwärtigen Welt in der Tatsache, daß Ost und West keine gemeinsamen Begriffe mehr besitzen. Dennoch ist es eine "schreckliche Vereinfachung", von einer grundsätzlichen Spaltung der Welt in den "kollektivistischen Osten" und den individualistischen Westen" zu reden.

Erst eine Unterscheidung zwischen den Methoden des Bolschewismus und der echten, weil ursprünglichen Problematik zwischen Asien und Europa öffnet den Blick für die Doppelartigkeit der Aufgaben. Denn darüber, wie eine Versöhnung sich anbahnen könne, gibt es ebenso von russischer Seite Äußerungen wie von europäischer. Während die Aktivität der Slavophilen, aufgepeitscht von der Magie des russischen Sendungsglaubens, von einem asiatischen Messianismus, den Bolschewismus vorbereitete, wies Tschaadajew auf die Einheit aller menschlichen Geschichte hin kündete Dostojewskij in seiner berühmten Puschkin Rede von der Versöhnung und der Bruderschaft mit Europa. Und als dei" Zwiespalt zu klaffen begann und sich in seiner ganzen Gefährlichkeit bereits abzeichnete, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, da warf ein Mensch sich selbst in die Bresche. Wie Marius Curtius sprang er in den Riß der Trennung. Während die geistige Krise Europas in Nietzsche ihrem Gipfelpunkt zueilte, während in Rußland die Schranken des Sektierertums immer mehr wuchsen, erinnerte Wladimir Solowjew mit der Leidenschaft des religiösen Menschen an die Gemeinsamkeit dei Völker; in dei eltgeschkhtlickert Plafl:, "Desj Sihn der <wlt" kist Frieden, Harmonie und- Eintracht aller!" , "" " Wer War dieser Solowjew? Schwere innere Krisen, die der frühreife Knabe durchmachte, führten ihn ins Lager der Sozialisten. Aber schon siebzehnjährig kehrte er zum "Glauben der Väter" zurück und schloß sich slavophilen Kreisen an, die seinem Vater, einem bekannten Historiker, nahestanden. Unter diesem Eindruck schrieb er seine Magisterdissertation, deren Titel "Die Krisis der westlichen Philosophie" schon die Richtung seines Denkens verrät, v Mit zweiuadzwanzig Jahren lehrte er an der Moskauer Universität und unternahm Reisen nach England und Ägypten, die in seiner inneren Entwicklung eine bedeutende Rolle gespielt haben. Aber schon ein paar Jahre später scheiterte die so glänzend begonnene akademische Laufbahn an einem Disput mit der Regierung. Solowjew gab seine Lehrtätigkeit auf, und auch sein Glaube an die einigende Kraft des Zarentums brach zusammen. In mönchischer Einfachheit zog er während der letzten beiden Jahrzehnte seines Lebens als ein Einsamer umher — in Frankreich, England und auf dem Balkan. Solowjew starb im Jahre 1900, also zu einer Zeit, in der die äußere Ordnung noch wohl erhalten und die politischen Allianzen noch auf lange Sicht hin abgeschlossen zu sein schienen. Aber sein historischer Spürsinn sah die kommenden Auseinandersetzungen sich schon vorbereiten. In der religiösen Färbung des russischen Nationalismus war für ihn die Entwicklung zur weltpolitischen Diamatik schon beschlossen. Er erkannte, wie die Slavophilen die Glaubensbereitschaft eines kontemplativ vorausbestimmten Volkes für einen russischen Messianismus mißbrauchten, um ein wenig später den nihilistischen Machtstaat errichten xu können. Seine Warnungen waren voller Ernst: "Rußland besitzt ohne Zweifel große geistige Kräfte, aber damit, jie fruchtbar werden, ist es nq£ig, djtß unser Land sich vejcsöhnt mit den Le; bfpidjpenfonien 4es r Ahendlandes ssogenannte Opposition zu Europa ist nichts als ehe künstlich aufrechterhaltene Idee, eine leere Anmaßung. Diese Anmaßung aufzugeben, ist für uns die erste und unerläßliche Bedingung allen Fortschritts. Wenn Rußland nicht den nationalen Egoismus aufgibt, wenn es fortfährt, an die Gewalt, statt an das Recht zu glauben, wird ihm weder in der Innen noch in der Außenpolitik ein wirklicher Erfolg beschieden sein " Im Augenblick seiner letzten geschichtlichen Verzweiflung, kurz vor seinem Tode, erhob er zu einem letzten Entsetzen seine Stimme: "Ich höre schon die Donnerschläge. Eine furchtbare Katastrophe steht Rußland bevor. Die Regierenden werden keine Zeit mehr haben zur Lösung der religiösen Fragen Rußland wird sich nicht mit Rom vereinigen. Das aber ist das einzige, was Rußland noch retten kann " Solowjews Prognosen sind inzwischen Geschieht geworden. Aber sein Ziel ist noch immer Ziel: Versöhnung von Europa und Asien. Er war überzeugt von dem Gesetz der "historischen Arbeitsteilung", wonach jedem Volk als einem Teil der Menschheit spezifische Aufgaben zufallen, die seinem nationalen Charakter und seiner Mentalität entsprechen. Jedes Volk trägt, wie er glaubte, Orient und Okzident zugleich in sich. Dem Westen mangelt es an Kontemplation, während im Osten die Mythologie eine Heimstatt gefunden hat. Dem Osten aber mangelt es an Aktivität. Daher der groteske Gegensatz zwischen einer rational technisierten, atheistischen Machtelite und der Unzahl zeitlos dahindämmernder leidender russischer Menschen. Mit dem Bolschewismus ist die alte Frage: Wa > ist Rußland?, die Solowjew so sehr beschäftigt hat, da er sie für noch nicht ergründet hielt, noch komplizierter und dunkler geworden. Oft hat Solowjew den Gedanken erwogen, daß die russische Ge schichte sinnlos — jrn Sinne ei kläruhg und planenden Vernunft — sei. sah "sowohl für cfpsL Osten als auch fe& "einseitige" Entwicklungen kommen, die ja nun grundlich eingetreten sind. Seine letzte und konkreteste Frage aber steht immer noch offen: "Wer wird die Wahrheit des Ostens mit der Wahrheit des Westens, Demut und Bildung, vereinigen können?"