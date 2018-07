Italiener beherrschten das Programm des letzten Symphoniekonzerts aus Hamburg. Den Muzio hat; und liebte er damals diesen Zeitgenossen Beethovens, weil ihm sogar zu Etüden eine Melodie eingefallen war, so freute er sich jetzt, beim Symphoniker Clementi eine — trotz aller Konvention — gleichermaßen einfallsreiche Melodiosität wiederzufinden. Sie fand 4er Hörer auch bei dem bedeutenderen Modernen, bei Goffredo Petrassi, aber dessen Orchester Partita hat noch mehr zu geben: nämlich überraschende Nuancen des Klanges, kühne Spannungen im Rhythmus, raffinierte Instrumentation, die ihren Ansatz, die alten Formen der Giga und Ciacona, zugleich bereichern und durchbrechen. Hernach wundert sich jeder, daß Hamburg die großartige Partita zwanzig Jahre lang vorenthalten wurde; alle Anerkennung gebührt indes dem, der sich zuerst über dieses Manko wunderte und es beseitigte: Hans Schmidt Isserstedt, der meisterliche Dirigent, der sich in diesem Konzert selbst übertraf.

Wir werden sehen: Montag, 9. Februar, 01 10, im NWDR Hamburg: Zauber und Faszination exotischer Länder werden in diesem Abendprogramm von den Kameras eingefangen: "Bau tanzt Wir sehen eine berühmte Tanzgruppe, die mit ihrem GamelanOrchester gerade in Hamburg gastiert; Regie der Sendung hat Hanns Fahrenburg.

Donnerstag, S. Februar, 20 15, im NWDR: Aus Köln kommt ein amüsantes französisches Hörspiel: "Jan der Träumer. Marcel Achard schrieb diese Komödie einer Ehe juteb fünf Jahren, der Ehe von Marceline und Jef, die uiw vcst Hannelore Schrodi und "Will Quadflieg vorgespielt wird. Regie: Raoul Wolfgang Schnell.

20 01 vom RIAS: 75 Jahre Schallplatte" führen uns Hermann Krause und Werner OehlscWäger vor. Aus Archiven und privaten Sammlungen trugen sie ihr Material zusammen — für einen Abend der Erinnerung und zugleich der zeitgeschichtlichen Dokumentation.

21 00 aus Frankfurt: "Ddipus Rex", das berühmte Opern Oratorium Igor Strawinskys, wird von Chor und Orchester des Hessischen Rundfunks aufgeführt. Unter Leitung von Kurt Schröder singen Adam Fendt, Marie Luise Schilp und Karl Kronenberg die Hauptpartien, Freitag, 6. Februar, 23 15, vom NWDR: Auf dem Gipfel des kabarettistischen Parnaß steht —: "Das Kom(m)ödchen" ! musterhaft eingerichtet von Kay und Lore Lorentz. Immer wieder zaubern sie geistreiche Überraschungen und verblüffende Pointen aus den Schubladen: das neue Programm der Düsseldorfer "Kleinen Maler, Literaten- und Schauspielerbühne" heißt: "Neunundneunzig von Hundert oder einer von Millionen?" Sonnabend, 7. Februar, 20 00, im NWDR: Karneval, Karneval. Die Unterhaltsabteilungen sind für einige Wochen aus vielen Verlegenheiten heraus: sie gehen einfach unter die Leut" unter die närrischen, und übertragen etwa, wie Köln, eine Fremdensitzung des Festausschusses Aachener Karneval, der ein Meister rheinischen Humors, Jacques Königstein nämlich, präsidiert. Oder sie streuen — wie Bremen um 20 30 — "Äther Konfetti", lies: alte und neue Karnevalsschlager, in unsere Ohren. Wer sich noch nicht auf den Fasching vorfreuen will, versuchs mit dem SW Funk um 20 00: Die Deutschen Nordischen Skimeisterschaften 1953 geben Anlaß zu zwei bunten Stunden "Start und Ziel" Sonntag, 8. Februar, 20 00, vom SWF: Aus Rom, in einer Aufführung von Chor und Orchester der Accademia dl Santa Ceciliet, bringt Baden Baden Puccinis "Butterfly" (Dritter Akt ab 22 25 ) Wir hören in der Titelrolle Renata Tebaldi, der man eine der zur Zeit schönsten italienischen Frauenstimmen nachrühmt; die Suzuki singt Nell Rankin, den Leutnant Giuseppe Campora. Es dirigiert Alberto Erede.

17 00 aus Stuttgart: In seiner Reihe "Das Schauspiel im Rundfunk" sendet der Süddeutsche Rundfunk an diesem Soantagnachmittag: "Ein Phönix zuviel", Christopher Frys berühmte Komödie. Funkbearbeitung und Regie: KarlPeter Blitz. Montag, 9. Februar, 22 20, aus Stattgart: Zwei originelle Kompositionen bringt die Reihe "Zeitgenössische Musik". Wir hören als Uraufführung eine "Palmström Sonate" nach Christian Morgenstern, die der Günther Raphael schrieb. Das Pendant dazu ist dann eine Serenade nach Abraham a Santa Clara:PhilippMohlers "Nachtmusikanten". Dienstag, 10. Februar, 22 30, im SWF: Im Nachtstudio werden Aufnahmen von den vielbeachteten Uraufführungen dreier Kammermusikwerke geboten. Wolfgang Hohensee schrieb ein klangfreudiges Quintett in D, das Solisten des SWF Orchesters vortragen. Das vorzügliche Pariser Pdrrewm Quartett spielt dann eine strenge Zwölftonmusik, das Zweite Streichquartett von Hans Werner Henze. Hanns Jelinek ist der dritte Komponist des Abends: Divertimento Nr. 8, veröffentlicht im zweiten Teil des Zwölftonwerkes op. 15. Mittwoch, 11. Februar, 21 00, vom NWDR; Diese Sendung greift eines der aktuellsten und brennendsten innenpolitischen Probleme der Bundesrepublik auf, das Problem — um es mit den Schlagzeilen der letzten Wochen zu nennen —: , Verfassungsstreit, "Bonn — Karlsruhe". Möge das Gespräch, das Dr. Ernst Fraenkel und Dr. Otto Heinrich von der Gablentz über "Den Richter und die Verfassung" fuhren, zur Klärung beitragen. 23 00 aus München: Dr. Enzian hat das Wort. Peter Paul Althaus, aus dessen köstlicher Phantasie diese GedichtSgur ein zweiter Korff entsprang, gibt alte und neue Enzian Reime zum Besten. Vielleicht auch die bekanntesten: "Dr, Enzian sammelt — doch in seiner Sammlung ist noch manche Lücke — Händedrücke Nachrichten — 21 45: NWDR 22 00 RIAS, SWF, Stuttgart, Frankfurt 22 15 München 23 00 Bremen.

Eberhard P. Michalek