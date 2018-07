In einem Rundschreiben der Industriegewerkschaft Druck und Papier werden die Gewerkschaftsbeiträge veröffentlicht, die d i e Mitglieder wöchentlich an ihre Gewerkschaft zu zahlen haben. Schon bei einem Wochenlbhn bis zum Betrage von nur 30 DM beträgt der Obulus 0 55 DM wöchentlich. Bei einem Wochenlohn von 30 bis 40 DM sind es 0 85 DM, bis 50. DM bereits 1 20. DM, bis zu 65 DM Wochenlohn 1 70 DM, zwischen 65 und 75 DM 2 20 DM, bis 85 DM 2 70 DM und bei einem Wochenlohn über 85 DM 3 20 DM. Ein Hilfsarbeiter mit einem in der deutschen Industrie durchaus durchschnittlichen Bruttowochenlohn von 85 bis 90 DM zahlt also insgesamt einen jährlichen Beitrag von 166 40 DM an seine Gewerkschaft Die Summe der Gewerkschaftsbeiträge, die jährlich in die Kassen dieser Organisationen fließen, geht bekanntlich in Hunderte von Millionen DM. Das ist eine erhebliche Kaufkraft Belastung, die bei der öffentlichen Diskussion um die Besserung der Reallöhne allzuoft übersehen wird. Es erscheint uns. interessant, diese Summen einmal in Verhältnis ZJJ der jetzt gültigen Besteuerung der Löhne zu setzen. Der Lehrling, mit 25 DM Wochenlohn, zahlt 0 55 DM wöchentlichen Gewerkschaftsbeitrag, jährlid; mithin 28 60 DM. Er ist aber in der Lohnsteuertabdle noch vollends unbelastet, selbst wenn er unverheiratet ist. Der Wochenlohnempfänger von 30 DM xahlt auch 28 60 DM jährlichen Beitrag an seine Gewerkschaft, aber nur eine wöchentliche Steuer von 11 Pfennigen oder 5 72 DM im ganzen Jahr. Sein Gewerkschaftsbeitrag erreicht also rund 500 v. H des Steuerbetrages. Und, wie sieht es bei dqn höheren Löhnen aus? Der Hilfsarbeiter mit 85 DM Bruttowochenlohn zahlt, wenn er verheiratet ist uad zwei Kinder hat, wöchentlich 2 59 DM Lohnsteuer, aber 3 20 DM wöchentlichen Gewerkschaftsbeitrag pder, auf das Jahr, umgerechnet, 166 40 DM Jahresbeitrag bei nur 134 68 DM Lohnsteuer. Für die Lökntüte des Deutschen Arbeiters ist in der Tat die steaerliche Belastung in Wirklichkeit nur von zweitrangigem Einfluß lt.

