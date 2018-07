Goldhorte stellen eine ungeheure Zahiungsreserve englisches Drängen vm Internationalen "WährungsDas Mitglied des US~Repräsentantenhauses Daniel Reed, Vorsitzender des Haushaltsausschusses, hat vor wenigen Tagen einen Gesetzes Vorschlag eingebracht, der die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Goldstandard vorschlägt. Praktisch würde das eine Erhöhung des offiziellen GoMpreises bedeuten. Auch auf der Brüsseler Tagung der Europäischen Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit war der Goldpreis DiskussOonsthema.

Qeit Ende des ersten Weltkrieges gehört der freie J Goldmarkt der Geschieht an. Der Preis des Goldes bildet sich nicht mehr auf dem Markt, sondern er wird administrativ festgesetzt. Das ist möglich, weil die USA Schatzverwaltung den Goldmarkt monopolartig beherrscht. Von den gesamten "Währungsgoldbeständen der Welt (ohne UdSSR) in Höhe von 40 Mrd, $ verfügen die USA allein über rund 23 Mrd $. Die privaten Goldhorte in Hohe von 11 Mrd $ ändern an diesem Bilde nicht viel, denn auch wenn man sie einrechnet, ist fast die Hälfte des gesamten Goldschatzes der Welt in der Hand der Regierung der USA. Ihre dar, die jederzeit und an jedem Orte der Welt eingesetzt werden kann! Hiergegen verschwindet die Neuproduktion an Gold, die f951 rund 843 MilE l ausmachte; fast vollständig. Sie reicht niemals aus, um gegen den Willen des US Schatzamtes eine eigene Goldpreispolitik zu betreiben Auf die Amerikaner allein ist es zurückzuführen) daß der Preis des Goldes im Gegensatz zu allen anderen Gütern unverändert geblieben ist. Praktisch heißt das, daß der Goldpreis in dem gleichen Maße, wie die Warenpreise gestiegen sind, im Werte gefallen ist. Hierbei kann der Gesamtindex der Großhandelspreise in den USA, der Ende 1951 auf nicht ganz 180 gegenüber 100 im Jahre 1926 stand, einen gewissen Anhalt für das Ausmaß der Preisminderung vermitteln. Die USA besitzen damit; eine Reserve für eine Geldschöpfung erheblichen Aus niaßes, ohne daß sie in Gefahr geraten, ihre Währung vom Golde lösen zu müssen. Die Geldvorräte geben der USA Regierung eine Handlungsfreiheit, die kein anderes Land in gleichem Ausmaße besitzt.

Das Schatzamt hat den offiziellen Preis mit 35 $ für die Unze Gold festgesetzt. Zu diesem Preis wird jede Menge von ihm angekauft und im Verkehr mit Notenbanken abgegeben. In einzelnen Fällen gibt es auch Gold zum offiziellen Preis an Private ab. So erhalten z. B deutsche Goldverarbeiter, die Gold für Exportzwecke brauchen, vom Schatzamt. Gold zum amtlichen Preis. Die entsprechenden Devisenbeträge werden der Exportindustrie vom Bundeswirtschaftsministerium zugeteilt. In den Ländern, die über größere Währungsreserven verfügen, werden entsprechende Goldmengen von den Notenbanken direkt für Exportzwecke an die Wirtschaft abgegeben.

Neben den offiziellen Goldpreisen des Währungssystems gibt es freie Goldpreise. Sie wurden auf fonds den Goldmiheh zuerkannt. Es ist offensichtlich, daß das Sinken des Goldwertes bei den Goldbergwerken eine Kosten Preis Schere öffnen mußte, die nicht mehr durch Rationalisierungsmaßnahmen geschlossen werden konnte. Das hat zum Erliegen einer großen Zahl von Betrieben geführt, die an der Rentabilitätsgrenze lagen. Die Engländer haben deshalb beim Währungsfonds auf eine Goldpreiserhöhung gedrängt. Sie wurde ihnen damals nicht zugestanden, weil die Amerikaner kein Interesse daran hatten, ihre Goldwährungspolitik zugunsten der Goldproduktionsinteressenten zu ändern. Man ist diesen jedoch dadurch entgegengekommen, daß man den Teil der Produktion, der von den Währungsbanken nicht abgenommen wurde, sondern in die goldverarbeitende Industrie, aber auch in die privat? Goldhortung ging, in der Preisgestaltung freigab.

In den krisenhaften Korea Jahren kam es hierbei zu Preisen, die erheblich über den offiziellen Goldpreisen lagen. Anfang 1951 kostete die Unze Gold 45 $, im April 1952 nur noch 37 5 $. Z. Zt werden etwa 38 $ bezahlt. Der Unterschied zwischen offiziellen und freien Goldpreisen ist also nicht mehr groß.

Die Goldhortung spielt auch heute noch vor allem in Asien, eine erhebliche Rolle. In Europa befinden sich die größten privaten Goldhorte in kauft werden, ohne daß sich der Käufer ausweisen muß. In Deutschland verbieten die Devisenbestimmungen nach wie vor den Verkauf von Gold an Private. Bis auf die geringen Mengen des zum offiziellen Preis von 35 $ für Exporte zugeteilten Goldes sind die Industrie und sonstige Verarbeiter auf den Ankauf von Bruchgold angewiesen, für das werden z. Zt etwa 6 30 DM für das Gramm, also rund 45 $ für die Unze, gezahlt. Die Einfuhr zu freien Goldpreisen ist dagegen nach wie vor verboten.

Die große Unbekannte in der Goldwirtschaft stellt die Sowjetunion dar, die über eine beachtliche Goldproduktion und über große Goldbestände verfügt. Diese haben sich möglicherweise in den letzten Jahren durch den Zufluß aus den Goldhorten Chinas vergrößert. Zahlenangaben über die sowjetischen Goldbestände sind allerdings in der westlichen Welt nicht bekannt. Rlb.