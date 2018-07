Seit Jahren will der Ruf nicht verstummen: Helft dem deutschen Bühnenautor! Ja, wo ist er denn?, so fragen Dramaturgen und Theaterleiter auf das Cetetum censeo der "Vernachlässigten" zurück. Die Antwort: Zweitausend Bühnenstücke liegen unaufgeführt, aber aufführungsbereit in deutschen Schubladen. Ein Dramaturg hat sich zu Beginn der gegenwärtigen Spielzeit die Mühe gemacht, an den Programmen von 6Q Bühnen, nachzurechnen, was die westdeutschen Schauspielbühnen wagen. Er kam zu dem erstaunlichen Ergebnis, daß rund 45 Uraufführungen deutscher Dramatiker für diese Saison verbindlich angenommen worden sind. Er fand sogar einen Namen, den noch vor zwei Jahren niemand kannte —: der Wiener Harald Zusanek hat für seine "Straße nach Cavarcere" 16 Annahmen zu verzeichnenAngesichts der schon fast verzweifelten Bemühungen der Bühnen, spielfähige Stücke deutscher Dramatiker zu bekommen, mutet es seltsam an, wenn einige Autorenverbände mit einem Seitenblick auf die wenigen subventionierten Theater Frankreichs forderten, öffentliche Theaterzuschüsse sollten auch in Deutschland künftig an eine Rente für schreibende Autoren oder an eine bis zwei "Uraufführungen" deutscher Stücke je Bühne gekoppelt sein. Wenn der Intendant einer kleinen Bühne, der selber Stücke schreibt, öffentlich verkündet, er werde seinen Abonnementsspielplan ein Jahr lang nur mit deutschen Autoren bestreiten und den Bühnenverlagen ausländische Angebote ungelesen zurückschicken, dann ist der Schluß nicht mehr abzuweisen: Rund um das Theater bildet sich eine nationalistisch getönte Reaktionspsychose. Sie basiert auf cler rhetorischen Frage: Ist der dichterische Genius etwa in die totale Kapitulation eingeschlossen? In dem trüben Wasser eines Ressentiments versuchen nicht ohne Erfolg die Stümper zu fischen. Es ist an der Zeit, diesen Komplex aufzulösen ,. Eine bemerkenswerte Initiative hat Gustaf Griindgens bekanntgegeben. Aus den nicht in Anspruch genommenen Zuschußmitteln der Düsseldorfer Schauspiel GmbH, wurden 10 000 DM zur Verfügung gestellt, um solche Stücke, die dramatische Möglichkeiten verraten, aber bühnenhanc werklich noch nicht ausgereift sind, aufführungsfähig zu machen. Hier nämlich liegt des Pude s Kern! Deutsche Stücke gibt es massenweise. Selten aber sind sie mehr als novellistische oder dialektische Liebeserklärungen kluger Roman- oder Hörspielautoren an die Welt der Bühne. Es fehlt uns, was beispielsweise das amerikanische Universitätstheater besitzt: der dramaturgische College Unterricht. Gemeint ist ein Lehrfach, das sich mit dem Dramen Manuskript und seinem Weg bis zur Au~ führung beschäftigt. Aus dieser Erziehung sind immerhin Weltgrößen wie Tennessee Williams und Arthur Miller hervorgegangen. In Deutschland hält mans nach wie vor mit der romantischen Inspirationstheorie. Zwar — jeder Kompositionsschüler lernt auf der Musikhochschule das Handwerk seiner Gattung. Aber der Dramatiker ist im "Lande der Dichter und Denker" Selfemademan (Ähnlich und mit demselben unbefriedigenden Ergebnis ist die Situation des Drehbuchverfassers im deutsche? Film ) In den deutschen Universitätsinstituten für Theaterwissenschaft bildet man Dramaturgen, Kritiker, wenns hochkommt Regisseure aus, und vermittelt einige darstellerische Erfahrungen. Aber das Zentrum des Theaters, das Stück, ist eine terra. turgische Selbsthilfe des deutschen Theaters. Diese Hilfe ist nicht leicht. Die zusätzliche Arbeit an der Verbesserung des Stücks verlangt Zeit und — mit Rücksicht auf die rationelle Kalkulation des Theateretats — auch zusätzliche Mittel. Es gilt noch andere Hemmnisse auszuschalten: Ein guter Regisseur, der es unternimmt, ein neues Stück zu inszenieren, der wird sich beispielsweise über notwendige Erweiterungen in der dramaturgischen Motivierung oder textliche Verbesserungen der theatralischen Wirkung mit den Dramatiken schnell einig werden, besonders mit unbekannten Autoren. Hat der Verfasser sein Stück jedoch einen Bühnenvertrieb übergeben (was die erste Stufe auf dem Weg zur Aufführung zu sein pflegt), so kana 1es passieren, daß der Verlag tiefgreifende Änderungen verbietet. Er hat ja die Rollenbücher bereits hergestellt und müßte neue Kosten aufwenden. So konnte man es sogar bei einem Erstlingsstück erleben, daß trotz Bereitwilligkeit des Autors der Verlag ein Theater vor die Alternative stellte, entweder tausend Mark Konventionalstrafe zu zahlen oder das Stück so aufzuführen, wie es angenommen wurde. Es wurde aufgeführt und fiel prompt durch. Daß Werkstattarbeit am Manuskript oft als notwendig empfunden wird, kann man an manchen der Düsseldorfer Initiative ähnlichen Versuchen ermessen. In Hamburg stellte schon vor längerer Zeit, wenn auch ohne großen Erfolg, Günther Weisenborn die Arbeitsergebnisse eines "Dramaturgischen Kollegs" öffentlich vor. Auch "Lesebühnen" leisten, wie die von Rolf Italiaander in Hamburg und von Dr. Peter Andreas in Hagen, wichtige Vermittlung zwischen dem einsamen Autor, den Verlagen und den Theatern. Wie sinnlos es wäre, von jedem neuen Stück zu verlangen, daß es ein Meisterwerk und "epochemachend" sei — eine schlechte Angewohnheit, die mit ihrer Neuigkeitssucht besonders das Musikleben stört —, das konnte man an einem über längere Zeit währenden Briefwechsel zwischen Autor und Dramaturg ablesen, den soeben die Bochumer Bühne bei ihrer jüngsten Uraufführung veröffentlichte: Albert Bospers Erstling "Brot, Honig und Sarafan" kam dank einer präzisen und stimmungsstarken Inszenierung von Alexander May glatt über die Rampe. Hier hatte das Theater einem noch dem Erzählerischen allzu verpflichteten Talent taktvoll nachgeholfen, während der Dramaturg nicht ohne Erfolg den Autor zu Umarbeitungen des ersten Manuskripts angeregt hatte Es wäre viel gewonnen wenn durch die Düsseldorfer Initiative, die beispielgebend werden will, auch im Manuskript selbst jene praktischen Gesichtspunkte ihren Niederschlag fänden, wie sie sich dem Regisseur erst auf der Szene und dem Schauspieler beim Umgang mit dem nicht als Schreibe, sondern nur als Sprache gültigen Bühnenwort ergeben.

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.