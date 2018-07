Inhalt Seite 1 — Im Zimmer nebenan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er sagt, er hat es getan, weil er immer so einsam war!" sagte meine Mutter, als sie aus dem Zimmer kam, in dem mein Vater war. Ich war damals noch sehr jung und wußte nicht genau, was das war: einsam sein, und ich fragte darum meine Mutter "Einsam sagte meine Mutter, "das ist, wenn ein Mann auf einem kalten Zimmer abends vor einer Flasche Bier sitzt und Patience legt!" Ich wußte, was ein kaltes Zimmer war und eine Flasche Bier, aber ich wußte nicht, was Patience war. Ich fragte meine Mutter.

"Das ist ein Spiel, das man spielt, wenn man ganz allein ist!" sagte meine Mutter. Ich kannte viele Spiele, die man spielt wenn man ganz allein ist, und ich wußte jetzt, was das war, einsam sein. Ich saß am Radio und drehte an den Knöpfen. Ich tat das oft, und einmal hatte ich sogar Australien bekommen und war sehr stolz gewesen. "Ich hätte ihn eben nicht so lange allein lassen sollen!" sagte meine Mutter "Er war ein Jahr allein, das ist zu lang für einen Mann!" Ich konnte nicht begreifen, warum man einen Mann nicht ein Jahr allein lassen kann, aber ich glaubte meiner Mutter auch so, denn sie war ja schon, erwachsen. "Er ist eben einfach ein Kind", sagte meine Mutter und schüttelte den Kopf. Ich wußte daß ich ein Kind war, aber ich wußte nicht, daß mein Vater ein Kind war. Es war mir unmöglich, mir meinen Vater in kurzen Hosen vorzustellen.

Meine Mutter stand ein Weile am Tisch, und dann gingsie wieder hinüber zu meinem Vater, und ich hörte sie miteinander reden. Ich drehte ein wenig am Radio, aber es wurde überall nur gesprochen, und ich verstand nicht, was man sagte. Dann kam meine Mutter wieder ins Zimmer "Er sagt, er hat sie in einem Bierlokal kennengelernt! Darum siehst du, wie einsam er gewesen sein muß!" Ich dachte daran, wie einsam mein Vater gewesen sein muß, und ich beschloß, niemals in ein Bierlokal zu gehen und niemals einsam zu sein.

"Diese Frau wenn du sie gesehen hättest, mein Gott!" sagte meine Mutter. Ich hätte die Frau gar nicht sehen mögen, aber das sagte ich meiner Mutter nicht. Aus dem Radio sang ein Mann mit tiefer Stimme, und ich drehte weiter.

Meine Mutter ging wieder ins Nebenzimmer, und ich hörte sie mit meinem Vater sprechen. Ich versuchte mir vorzustellen, wie mein Vater da saß und zu Boden blickte, und ich dachte- daran, wie meine Mutter mit ihm vom Bahnhof gekommen war und er auch %u Boden geblickt hatte.

Als meine Mutter wieder ins Zimmer kam, sagte sie: "Aber er hat sie mehrmals geschlagen, weil sie so eifersüchtig auf ihn war!" sagte meine Mutter, und es schien sie zu freuen, daß er die andere Frau geschlagen hatte.

Ich war manchmal von meinem Vater geschlagen worden, und ich wußte, daß es weh tat. Aber ich wußte nicht, was eifersüchtig sein war, und ich fragte meine Mutter, Und meine Mutter überlegte eine Weile, wie sie es mir erklären sollte, aber dann sagte sie, ich sei noch zu jung, um das zu begreifen, und ich beschloß, sie wieder zu fragen, wenn ich älter war. :"Wolltest du nicht mit Fritz Fußball spielen gehen?" fragte meine Mutter jetzt. Ich hatte vorfehabt, Fußball zu spielen, aber jetzt hatte ich eine Lust mehr und ich sagte das meiner Mutter. Meine Mutter blickte hinüber zu der Tür des anderen Zimmer, als erwarte sie, jemand werde von dort rufen, aber es blieb alles still "Ich glaube, er hat gar kein Gewissen!" sagte meine Mutter plötzlich nnd blickte mich dabei an, als wüßte ich vielleicht, ob mein Vater ein Gewissen habe. Aber ich wußte es auch nicht, ich wußte gar nicht, was das war, ein Gewissen zu haben und fragte daher meine Mutter.