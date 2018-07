In Kürze wird der Bundestag die Entscheidung über die 4. Rate der Investitionshilfe zu fällen haben. Auf der Seite der in diesem Spiel zahlenden Wirtschaft wächst die Opposition, die in einer Feststellungsklage beim Bundesverfassungsgericht auf Verfassungswidrigkeit des Gesetzes bereits vor Monaten ihren Niederschlag gefunden hat Über die Argumente, die sich gegen ias IHG richten, unterrichtet der nachfolgende Artikel, der uns aus Kreisen der verarbeitenden Industrie geschrieben wurde.

Aus zahlreichen Gutachten führender Staatsrechtler ergibt sich die Feststellung, daß das Investirionshilfegesetz mit dem Grundgesetz nicht in Einklang zu bringen ist. Verletzt ist die in Art. 3 BGG garantierte Gleichheit, weil das Gesetz verlangt, daß u. U ein Pflichtiger seine Konkurrenz finanziert. Die hiergegen eingebauten Abschirmklauseln sind wirkungslos und unkontrollierbar. Eine teilweise Revision dieser Ungleichheit würde eine Kettenreaktion neuer Ungleichheiten erzeugen, so daß die Verletzung des Grundgesetzes unrentabel ist. Eine weitere Ungleichheit liegt in der Bestimmung, daß ein Pflichtiger Vermögensteile verkaufen muß, um seine Verpflichtungen aus dem Gesetz zu erfüllen. Den Begünstigten ist diese Bestimmung nicht auferlegt. Verletzt ist weiter der Art. 115, da der Bund nicht einmal für seine eigenen Zwecke ein Zwangsanleihe auflegen darf, viel weniger zugunsten privater dritter Personen. Durch diese Verletzung der Finanzbestimmungen ist das Grundrecht in Art. 14 zwangsläufig beeinträchtigt, weil sich aus der Enteignung des Verfügungsrechtes über Geld und aus Zinsverlusten, Währungsrisiko und Jflliquidität Schäden ergeben, für die eine angemessene Vergütung festzusetzen unterlassen wurde; abgesehen davon, daß die bedingenden Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 14 fehlen. Durch den Entzug der negativen Koalitionsfreiheit, Schaffung von Zwangsobligatiönäreßrünc] Zwangsakriönäröa ist der Art. 9 verletStfAwßerctem stetteri die Gutachten "die Verletzung von Haushaltsvorschriften und anderen Bestimmungen fest, deren ausstrahlende Wirkung die Grundrechte beeinträchtigt.

Die Verfassungswidrigkeit kann nicht damit entschuldigt werden, daß das IHG zur Abwehr anderer wirtschaftsschädlicher Gesetze geschaffen worden sei; auch diese wären voraussichtlich ebenso verfassungswidrig gewesen. Eine Verfassungswidrigkeit kann nicht durch neue Verfassungswidrigkeiten geheilt werden. Da eine Verfassung nur ein einziges Mal verletzt werden darf, um für alle Zeit ihren Gehalt zu verlieren, sind die Verfassungsbeschwerden, hinter denen über 1000 Kläger stehen, von grundsätzlicher Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Rechtsstaates.

Wenn das IHG rechtmäßig wäre und wirksam bliebe, dann würde es in der Zukunft möglich sein, daß eine Bundestagsmehrheit von nur einer Stimme an der Verfassung vorbei das gesamte Eigentumsrecht ändern und die Wirtschaft in eine Struktur hineinführen könnte, die mit derjenigen, die der Verfassung heute zugrunde liegt, nichts mehr gernein hat. Das gesamte Eigentumsrecht würde dahin gestaltet werden, daß der Staat jedem einzelnen Geld und Rechte wegnehmen und anderen geben könnte. Viele Abgeordnete, die für dieses Gesetz gestimmt haben, erkennen heute die Abnormität und stellen den Rechtsstaatsgedanken über irgendwelche Vorteile materieller Art.

Durch die seit einem Jahr völlig geänderte Lage der Wirtschaft sind die Voraussetzungen für dieses Gesetz nicht mehr gegeben. Der Sozialstandard der begünstigten Industrie steht weit über demjenigen derPflichtigen. Das zeigt sich in den freiwilligen sozialen Leistungen und u a in der Höhe der Weihnachtsgratifikationen. Die Investierungen der begünstigten Wirtschaftszweige erstrecken sich schließlich schon nicht mehr nur auf die Förderungen der reinen Produktivität. Teilweise sind dis Kredite aus der IH als Kommunalkredite weitergegeben worden, so daß von einer westlichen Neuauflage der Osthilfe des Jahres 1931 gesprochen wird, die damals zu einer Vertrauenskrisis führte. Die begünstigten Firmen befinden sich zum großen Teil im Staatsbesitz, zum ändern Teile sind ihre Eigentumsverhältnisse noch ungeklärt. Nachdem die Reserven der Kassen der öffentlichen Hand 1952 sich von 4 2 Mrd um weitere 2 5 Mrd erhöht haben, dürfte es leichter sein, die staatlichen Eigentümer der Begünstigten auf die Selbsthilfe zu verweisen, als der sich in einer Krisis befindlichen weiterverarbeitenden Industrie sowie dem gesamten gewerblichen Mittelstand weitere Mittel zu entziehen.

Wenn weiterJestgestellt wordenjst, daß die Verpflichteten ihre Beiträge zum größten Teil durch Inanspruchnahme von Bankkrediten aufbringen, für die sie hohe Zinsen zahlen und geringere Zinsen hereinbekommen, dann liegt die Überlegung nicht fern, daß es sich bei der IH um eine mittelbare Kreditaufnahme handelt, bei der der Einfluß, der sonst den Großkrediten anhaftet, aus den Händen der Kreditgeber in die Macht einer Institution gegeben wird, in der die Kreditgeber in der Minderheit vertreten sind. Nachdem weiter das Gesetz zur Förderung des Kapitalmarktes erlassen ist und die Bundesanleihe einen guten Erfolg gehabt hat, dürfte zumindesten kein Grund mehr vorhanden sein, die 4. Rate zu erheben. Seh,