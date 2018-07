In der Bundestagssitzung vom 28. Januar ergrif; der Bundeskanzler überraschend das Wort zu folgender Erklärung: "Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sie werden etwas erstaun; sein über das, was ich sage. Aber mir macht der Unfug große Sorge, der mit der deutschen Sprache getrieben wird, und ebenfalls macht mir große Sorge, daß sich das jetzt auch schon auf das Lateinische erstreckt. Ich habe eben wieder das Won ein Nullum gehört, das Herr Dehler geprägt hat, Ich erlaube mir zu sagen, daß das, soweit ich weiß, grammatikalisch völlig falsch ist (Heiterkeit ) Wenn man etwas derartiges sagen will, muß mär. sagen: ein nihil, nicht ein Nullum (Heiterkeit und Beifall in der Mitte und rechts — Abgeordneter Mellies: "Es wäre gut, wenn Sie die Herren Minister auch in anderer Beziehung korrigieren würden — Erneute Heiterkeit — Abgeordneter Renner: "Schicken Sie ihn zurück in die Quarta!") Außer dem Herrn Präsidenten und den Herren und Damen des Bundestages, mit deren Erstaunen zu der Bundeskanzler im voraus schon gerechnet hatte, waren über den apodiktischen Ton dieser Erklärung ebenfalls erstaunt: a) Juristen, denen der Ausdruck "ein Nullum" bekannt ist; b) Philologen, die wissen, daß nichtnur nihil, sondern auch nullum im Lateinischen in der Bedeutung "nichts" vorkommt.

Die beiden an dieser philologischen Auseinandersetzung beteiligten Mitglieder der Bundesregierung werden es interessant finden, daß nullum, wenn es mit "nichts" zu übersetzen ist, im Genitiv nulli heißt, dagegen nullius, wenn es mit "kein" übersetzt werden muß. Da darüber in dem berühmten Lateinisch Deutschen Handwörterbuch von K. E. Georges (Leipzig 1880) Näheres zu finden ist, braucht dieser Streit ausnahmsweise nicht dem Karlsruher Bundesverfassungsgericht unterbreitet zu werden. F, 1