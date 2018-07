Gegenwärtig wird ein breit angelegtes Bemühen um Popularisierung der sozialen Marktwirtschaft erkennbar. Sie wirbt um Vertrauen in der breiten Masse des Publikums und streut dazu in inhaltlich werbewirksamen Zeitungsanzeigen keimkräftiges Saatgut zu einer Zeit, in welcher der Boden durch die bisherigen Erfolge unserer Wirtschaftspolitik psychologisch gut vorbereitet ist. So kann die Saat wohl Wurzel schlagen — sofern sie nicht auf steinigen Boden fällt. Inwieweit dieser Boden fruchtbar ist, hängt nicht zuletzt auch von dem Verständnis breiter Volksschichten für wirtschaftliche Vorgänge und von ihrer Anteilnahme am wirtschaftlichen Geschehen ab. Je ausgedehnter das der Fall ist und je mehr der einzelne befähigt ist, sieh selber ein Urteil zu bilden, um so mehr wächst das Vertrauen.

Auch die wirtschaftliche Welt ist "Wille und Vorstellung". Der Auf- und Ausbau einer Volkswirtschaft und damit die Ausweitung des volkswirtschaftlichen Wohlstandes, deren Geschwindigkeit und deren Möglichkeiten hängen vom Stande der technischen Ausbildung der Menschen einerseits und von ihrem wirtschaftlichen Bildungsgrad andererseits ab. Das tragende Gerüst aber bilden diejenigen, die als Angehörige der "gebildeten Schichten" ihrer Vor- und Ausbildung nach urteilsfähig sein sollten. Die Urteilsfähigen tragen in erster Linie die Verantwortung mit am Gelingen unseres wirtschaftlichen Wiederaufbaues.

Es erhebt sich die Frage, inwieweit es möglich ist, weiteste Kreise zu einer mehr als nur oberflächlichen Anteilnahme am Wirtschaftsgeschehen zu bewegen und sie an die Probleme unseres wirtschaftlichen Daseins heranzuführen. Das wiederum hängt davon ab, in welchem Umfange insbesondere auch die sogenannten gebildeten Schichten ihrer Vor- und Ausbildung nach in der Lage sind, ihren Aufgaben als Zellen im Wirtschaftskörper nachzukommen. Diese Frage stellen, heißt Zweifel hegen. Solche Zweifel finden ihre Begründung zunächst in der Erfahrung, daß selbst Persönlichkeiten in gehobener sozialer, Stellung oftmals über ein erstaunlich eng begrenztes sozialökonomisches Rüstzeug verfügen und dementsprechend oberflächliche Vorstellungen von wirtschaftlichen Erscheinungen, Lebensäußerungen und Zusammenhängen haben. In Industrie und Landwirtschaft, in Handwerk und Gewerbe wird denjenigen, die voraussichtlich später einmal für einen größeren Betrieb verantwortlich sein oder in Organisationen maßgeblich mitwirken werden, eine oft gediegene volkswirtschaftliche Ausbildung mit auf den Lebensweg gegeben. Außerdem ist für dfese Erwerbszweige jeweils eine besondere Betriebswirtschaftslehre entwickelt worden. Man bedient sich ihrer Erkenntnisse mit Fleiß. Kein Kaufmannslehrling wird mit Erfolg aus der Lehre entlassen, wenn er nicht eine ausreichende wirtschaftliche Schulung nachweist. Ungezählte Philologen, Theologen, Ärzte, Tierärzte und viele andere gebildete Leute aber werden alljährlichausgebildet und dem wirtschaftlichen Daseinskampf ausgeliefert mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Rüstzeug, dessen Zulänglichkeit man bezweifeln darf, wenn man den Ausbildungsgang kennt. Ein Beispiel: Zwanzig vor dem Abschluß ihres Studiums stehende Studenten wurden gebeten, den Sinn einer Zeitungsnotiz zu erklären, die besagt, daß eine Firma nach freien Dollarländern exportiert und bereit ist, ihre Geschäfte über eine- ausländische Notenbank zu leiten, wenn diese den üblichen Switch zahlt und dann den Transfer, über den Clearing vornimmt. Nur wenige haben die Frehidworte, keiner hat den Sinn der Notiz deuten können .

Es ist noch nicht alles geschehen, wenn — von anderen Maßnahmen abgesehen — zur Förderung der Kapitalbildung und zur zweckvollen Ersparnisverwendung dem einzelnen ein reichliches Einkommen geboten und belassen wird, wälrend es ihm überlassen bleibt, den Weg zu seiner Verwendung sdber zu suchen. Der entscheidende Funkt scheint bei der wirtschaftlichen Einsicht zu li:gen. Wieweit es möglich ist, Wertpapiere (wie auch soziale Marktwirtschaft) populär zu machen, wieweit der Wille zum Sparen in Wertpapieren geweckt werden kann, das hängt auch von der wirtschaftlichen Schulung der Menschen und insbesondere der gebildeten Schichten ab, die entsprechend zu handeln befähigt sein müssen und dann auf das Denken und Handeln der men in tbe street einwirken können.

Daß im übrigen der erwerbswirtschaftliche Bereich der Einzelwirtschaften angesichts unzulänglicher Vorbildung leiden muß, liegt auf der Hand. Nicht minder bedauerlich sind die allgemeinvirtschaftlichen Auswirkungen privatwirtschaftlicher Unzulänglichkeiten, wie sie sich als Folgen wirtschaftlicher Fehldispositionen in Kraft- und Stoffvergeudung äußern. Es ist eine erwerbs- wie volkswirtschaftlich beklagenswerte Folge nicht zureichender wirtschaftlicher Ausbildung, daß die menschlich bedingten produktiven Kräfte wirtschaftlich nur unvollkommen eingesetzt und ausgenutzt weiden. Die auf höherer Ebene liegende Konsequenz von alledem ist eine Berufsethik, in der die Gefühle des Konkurrenzneides, der Mißgunst, der lähmeiden Vergrämung durch den Daseinskampf reiche Nahrung finden — seelische Regungen, die dem wirtschaftlich Überlegenen als Nichtigkeiten erscheinen. Materielle Güter üben unmittelbar und mittelbar weitreichende immaterielle Wirkungen aus! Dennoch nehmen weite Kreise unserer gebildeten Sciichten es auf sich, das Wirtschaftsleben an sich vorbeiziehen zu lassen, ohne sich tiefere Gedanken über seinen Inhalt zu machen und machen zu können. Und das geschieht, obwohl das Wirtschaftsleben der Gegenwart so reich ist an Reizvollem und Probleme stellt, deren Lösung weiteste Kreise berührt. Man begnügt sich mit der Kenntnisnahme wirtsdaftlicher Tatsachen, mit der Feststellung unerfreul cher Erscheinungen und ruft nach Abhilfe. Man sieht nur mehr das Erscheinungsbild. Das Interesse reicht nicht mehr zu der ewigen Frage nach dem Warum? Wir werden zunehmend Spezialisten. Ihr Wert soll nicht verkannt werden. Aber ihre Nachteile darf man nicht übersehen. Sie werden weithin sichtbar in den Bemühungen von Industrie und Handel, ihre unternehmerische Jugend zu schulen, um den Gefahren des Spezialistentums zu begegnen; denn die älteren Unternehmer wissen von ihren Verantwortlichkeiten. In Industrie und Handel sucht man daher den zu Führungsaufgaben geeigneten Nachwuchs in Juniorenkreisen und ähnlichen klubartigen Zusammenfassungen an die wirtschafts- und sozialpolitischen Verantwortlichkeiten heranzuführen, um — wie man unumwunden zugibt — ihnen den Blick für die großen Zusammenhänge zu vermitteln. Auch in der Landwirtschaft scheint man diese Verpflichtungen gegenüber dem Nachwuchs zu fühlen. Sie wird hier als dringend empfunden, weil die Landwirtschaft sich im Rahmen des volkswirtschaftlichen Ganzen in eine gewisse Isoliertheit gedrängt fühlt und den Wunsch hat, Interessengegensätze mannigfacher Ar| nidit vertieft zu sehen. Audi legt die Landwirtschaft Wert darauf, ihre besonderen Erzeugungsbedingungen sachlich beurteilt zu wissen. Nicht zuletzt ist es auch die rückläufige bevölkerungsbiologische Leistung unserer Landbevölkerung, die diese Aufgaben stellt. Weite Kreise akademisch gebildeter Schichten werden durdi den Stüdienplan dazu gezwungen, tedmisdie Spezialisten zu werden. Die Wirtschaftswissensdiaft weiß von der hohen Bedeutung des Standes unserer Erkenntnisse auf den verschiedensten Sondergebieten des Wissens und ihrer praktischen Nutzanwendungen. In jedem Lehrbuche der Nationalökonomie handelt ein Abschnitt von der wirtschaftlichen Bedeutung der tedinisdien Idee und des technischen Fortschritts. Aber der Nationalökonom weiß auch, daß der Hochstand der menschlidien Gemeinschaften nicht allein durch den Grad der Spezialerkenntnisse und den Umfang des Spezialwissens bestimmt wird, sondern durch das, Zusammenspiel der Sondergebiete in gemeinsamerVerantwortung. K. Kermann