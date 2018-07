Die unten wiedergegebene Übersicht beruht auf einer Zusammenstellung der Berliner Bank AG und umfaßt sämtliche 143 Aktiengesellschaften, die an der Berliner Börse — amtlich oder im Freiverkehr — gehandelt werden und für die in einem der dreieinhalb Jahre von der Währungsreform bis Ende 1951 überhaupt Dividende gezahlt worden ist. Die Gegenüberstellung der, gezahlten Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen zu den ausgezahlten Dividendenbeträgen — beides bezogen auf das Aktienkapital — zeigt, daß der Steuerfiskus der mit Abstand bedeutendste Teilhaber am Ertrag ist; das Verhältnis, der Steuern zu den Dividenden, beläuft sich im Gesamtschnitt auf 4 7 : l und steigt bis auf 9 1:1 (Auto, Fahrräder, Nähmaschinen). Die Unterschiede, die dieses Verhältnis von Gewerbegruppe zu Gewerbegruppe aufweist, dürften z. T darauf beruhen, daß nicht überall der steuerpflichtige (und versteuerte) Gewinn voll an die Aktionäre ausgeschüttet worden ist, daß vielmehr die "Aktionäre auf einen Teil der Dividende zugunsten des Ausbaus der Anlagen und der Schaffung von Arbeitsplätzen verzichtet haben.

