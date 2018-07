In der USA Wirtschaft ist man hinsichtlich der geschäftlichen Entwicklung in 1953 durchaus zuversichtlich gestimmt. Die Informationen, die über die vorliegenden Aufträge, über die Kauffähigkeit und Kaufwilligkeit der Industrie, über die Fortführung der Regierungsaufträge und die Lage der breiten Konsumentenschichten letzthin bekannt geworden sind, geben allen Anlaß dazu. Anfänglich war man etwas besorgt, als bekannt wurde, daß die neue Regierung Einsparungen vor allem in den Rüstungsaufträgen beabsichtigte. Man rechnete mit erheblichen Auftragsausfäilen und hatte keine Vorstellung, wie einer hieraus resultierenden Schrumpfung des Produktionsvolumens und der Beschäftigung entgegengewirkt werden könnte. Heute weiß man, daß die Besorgnis zu weit gegangen war. In einem Sonderbericht, der dem zu , ständigen Komitee des Kongresses (Congressional Joint Economic Committee) vorgelegt worden ist, heißt es, daß die Auftragsrückgänge allmählich vor sich gehen werden. Für Verteidigungszwecke werden etwa 15 v. H des Brutto Sozialprodukts absorbiert, und auch nach erfolgter Verringerung der Ausgaben werden immer noch 10 v. H dafür verwandt werden. Zudem erinnert man sich der immer wieder von Präsident Eisenhower während des Wahlkampfes geäußerten Ansicht, daß die USA gleichen Sinne verlangte die National City Bsnk von New Ycjrk in ihrem Dezemberbericht Ref ornen zum Zwecke der Rationalisierung der Rüstungsausgaben (d h zur Beseitigung unnötiger Verw:ndung von Regierungsgeldern), die Verbesserung des Rüstungsprogramms und der Beschaffungsmethoden. Größere Kapitalien als je zuvor werden in Jen kommenden Monaten für die Ausdehnung und Erneuerung der Industrieanlagen und u a der dizu gehörigen Maschinen aufgewandt werden. Die offiziellen Zahlen, die für diese Ausgaben in den ersten drei Monaten von 1953 genannt wurden, ansprechen einem Jahresaufwand von 28 7 Mrd f. Sie stellen zum Teil eine Akkumulierung von AufFolgen des Streiks in der Stahlindustrie vom vergangenen Sommer anzusehen sind. Man rechnet daher damit, daß sie nach dem ersten Quartal 1953 zurückgehen werden.

Zu Besorgnissen hatte in manchen Kreisen zunächst das erhebliche Anwachsen der Teilzahlur gswaren zwar hier von jeher üblich, besonders soveit Autos, Radios, Television Apparate, Waschmasünen und z. B. Eisschränke in Frage kommen, sie bedeuten aber doch immer eine Vorwegnähme von Kaufkraft, und sie stiegen im Oktober 1952 auf die bisher unerreichte Höhe von 22 3 Mrd $. Damit sind sie innerhalb eines Jahres um fast 14 v. H. angewachsen. Das sind eindrucksvolle Beträge, auch in diesem Lande der großen Zahlen, aber man darf sie nicht nur absolut betrachten. Man muß sie in Beziehung setzen zu der Höhe der Einkommen jnd der liquidqn Rücklagen, aus denen sie zurückgezahlt werden müssen. Da ist zu sagen, daß die 22 3 Mrd. $ weniger als 10 v. H vom amerikanischen Volkseinkommen ausmachen, d h prozentweise ungefähr ebensoviel wie die Konsumentenverschuldung in 1939, die niemand für zu hoch ansah. Seit 193 9 hat sie sich zwar in absoluten Zahlen verdreifacht, um mehr als das Dreifache aber sind innerhalb dieser Zeit auch die liquiden Sparrücklagen angewachsen. Eine Stärkung der Position der Konsumenten ist in den nächsten Monaten davon zu erwarten, daß ein Preisrückgang im Einzelhandel unvermeidlich ist. Die rückläufige Tendenz der Rohstoffpreise im Großhandel hat sich in der Statistik der Lebenshaltungskosten bisher nicht ausgewirkt, was teilweise gewissen Unvollkommenheiten in der Aufstellung der Indices zugeschrieben wird, überwiegend aber damit erklärt werden muß, daß die Preisrückgänge im Großhandel eben doch erst langsam zu niedrigeren Preisen im Einzelhandel führen. Besonders eklatant ist in dieser Hinsicht die Situation der Fleischpreise. Die Preise für Rindfleisch sind in der Landwirtschaft und im Großhandel ganz erheblich zurückgegangen, aber nicht im Einzelhandel; man rechnet damit, daß hier innerhalb der nächsten sechsMonate ein etwa 10%iger Rückgang erfolgen wird. Die rückläufige Tendenz der Rohstoffpreise hat manche. Bedenken ausgelöst, wobei allerdings unbeachtet blieb, daß rückläufige Preise weder in den zwanziger noch in den letzten zwei Jahren einer Wirtschaftsbelebung im Wege waren, die in beiden Fällen vorher unerreicht geblieben war. Es kann daher auch nicht pessimistisch gewertet werden, daß entscheidende Änderungen in der rückläufigen Preistendenz bisher nicht wahrzunehmen sind. Man darf vielmehr der Auffassung sein, daß die Konjunktur anhalten wird, ohne daß ungesunde Preiserhöhungen die Gefahren zunehmender Inflation mit sich bringen.

Aus dieser Gesamtsituation heraus werden auch die steigenden Börsenkurse der letzten Monate verständlich. Man rechnet mit einem weiteren Ansteigen der Industriegewinne und ist beeinflußt von den vorliegenden überwiegend günstigen Geschäftsberichten. Optimistisch stimmt die unvermindert anhaltende Nachfrage nach Arbeitskräften, das hohe Volumen der vorliegenden Aufträge und besonders die freundlichere Einstellung der neuen Regierung gegenüber der Wirtschaft. E. Robert Singer