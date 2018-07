Seit der Verhaftung der sieben Naumann Nazis sind bereits drei Wochen vergangen, aber man hat nur sehr wenig Konkretes darüber gehört, was ihnen eigentlich vorgeworfen wird. Das Kommunique" der britischen Regierung hat ebenso wenig Klarheit geschaffen wie die Erklärungen des Außenministers Eden Zuerst hatte man die Bekanntgabe des Belastungsmaterials für das vergangene Wochenende angekündigt, dann aber hat man sie anscheinend auf unbestimmte Zeit verschoben. Es ist daher am Platz zu fragen, wann eigentlich eine richterliche Nachprüfung dieser Verhaftungenerfolgen soll. Zwar haben sich die Besatzungsmächte vorbehalten, Verhaftungen vorzunehmen und über den ihnen sonst so heiligen Grundsatz des wenn "die Sicherheit der Besatzungstruppen gefährdet" ist. Aber einmal sind sie den Beweis dieser Gefährdung bisher schuldig geblieben, und zum anderen konstituiert ein solcher Vorbehalt nicht ein "Recht" im 1 eigentlichen Sinne des Wortes, sondern hat nur den Wert der Ankündigung, daß man unter diesen oder jenen Umständen Gewalt anzuwenden beabsichtige. Gerade das macht aber die demokratisch rechtstaatliche Ordnung aus, daß sie auch dem Gegner, ja sogar dem Verbrecher, einen bestimmten Rechtsschutz zubilligt, zum Beispiel den des daß die Briten, trotz der im Besatzungsstatut vorbehaltenen Prärogative, diesen Rechtsschutz den verhafteten Nazis nicht entziehen. Die Behauptung, ein Verhafteter bedürfe eines Reditsbeistandes nur, wenn ein Gerichtsverfahren gegen ihn im Gange sei, mag richtig sein, wenn es sich um ein rechtsstaatliches Verfahren handelt, in dem kein Beschuldigter ohne richterliche Prüfung länger als 24 Stunden in Haft gehalten werden darf. Wo aber diese Sicherung fehlt, braucht ein Verhafteter ganz gewiß einen Rechtsanwalt, der sich darum bemüht, daß der Zeitraum der Haft ohne Anklage und ohne Gericht sich nicht in die Unendlichkeit ausdehnt, sondern nach Möglichkeit abgekürzt wird. Man kann zwar sagen, solchen Rechtsschutz habe es bei den Nazis gleichfalls nicht gegeben, und auch in der Zeit, als Herr Naumann in Deutschland etwas zu sagen hatte, habe ein Rechtsanwalt allerlei riskiert, der sich eines politischen Häftlings annahm. Das ist wahr, aber sollte man nicht versuchen, sich davon zu unterscheiden? F,

