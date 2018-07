Auf der ersten Sitzung der Gemischten deutschbrasilianischen rtommission im Außenministerium in Rio de Janeiro wurde für das erste Handelsvertrag Vierteljahr 195253 (1. Oktober bis 31. Dezember 1952) ein SteuerungsvertragsLizenz Neuvolumen von 23 Mill US $ festgesetzt. Hiervon hat, wie die Wirtschaftsabteilung des deutschen Generalkonsulats mitteilte, die Aus- und Einfuhrabteilung der Brasilien Bank bereits zehn Millionen in den vergangenen Monaten, d h ab September, ohne weitere Bekanntgabe erteilt. Der Restbetrag von 13—13 5 Mill soll ebenfalls noch bis Mitte Februar vor Inkrafttreten der neuen Wechselkurs Gesetzgebung betr dirigiertem Freikurs (ab 22. Febr ) zu geteilt werden. AüßefHem sind weitere 6 Mill $ für besonders wichtige Geschäfte freigestellt worden, wofür ebenfalls Deutschland Importlizenzen sofort ausgegeben werden.

Auf der ersten Sitzung der Gemischten Kommission wurde den deutschen Vertretern zugesagt, in Zukunft wieder 20 v. H der Neu Lizenzen für nicht lebenswichtige Warengruppen zuzuteilen. Die Kommission genehmigte gleichzeitig die Verlängerung bzw die Erneuerung von Alt Lizenzen in Höhe von rd. 1 5 Mill $, während weiter vorliegende Anträge in Höhe on noch 1 5—2 0 Mill. zurückgestellt wurden.