In der Bundesrepublik gibt es kein gültiges Wahl- ein getarntes Verhältniswahlrecht, sondern zur Führung der SPD, sondern es gesetz. Das Gesetz, auf Grund dessen der jetzige Hälfte Mehrheits- und zur Hälfte Verhältniswahl- heit, die erst nach dem Wahlgang durch Kpalitions wirkliche; handelt es, sich um einen Verhandlungen entsteht. Denn wenn die FDP, Kompromiß innerhalb der Regierungskoalition um bei diesem Beispielen bleiben, mit der SPD Bundestag im Jahre 1949 gewählt wurde, war ausdrücklich nur für diese eine Wahl bestimmt. Für die folgenden Wahlen, so war vorgesehen, sollte der Bundestag, die erste rechtmäßige Vertretung seit dem Kriege, sich selbst ein Wahlrecht geben. Das alte, vom Parlamentarischen Rat für die Wahl des ersten Bundestages beschlossene Wahlgesetz hat also seine Gültigkeit verloren. Und wenn jetzt kein neues angenommen wird, dann ist überhaupt keines vorhanden, kann also im Herbst, wenn die Funktion des Bundestages nach dem Grundgesetz zu Endfrist, gar nicht gewählt werden. Es war daher Pflicht der Bundesregierung, ein Wahlgesetz zu entwerfen und dem Parlament vorzulegen.

Manche haben an diesem Wahlgesetz Anstoß genommen, wohl weil es, oberflächlich betrachtet, den Eindruck erweckt, als sei es direkt auf die bevorstehende Bundestagswahl und auf die zur Zeit regierende Koalition zugeschnitten. Etwas Ähnliches wurde vor einem Jahr in Frankreich zur Rettung des MRP unternommen, und nicht anders handelte in diesen Tagen zur Sicherung und Verstärkung ihrer Mehrheit die Regierung de Gasperi in Italien. Wenn auf diese Weise Parteien ihre wankende Mehrheit im letzten Augenblick durch Änderung des Wahlrechts zu stabilisieren trachten, muß dies natürlich einen üblen Nachgeschmack hinterlassen. Billigerweise kann man aber der Bundesregierung einen solchen Vorwurf nicht machen. Zwar behauptet die Opposition, das neue Wahlgesetz begünstige einseitig die heute regierende Mehrheit. Hält aber diese These einer näheren Prüfung stand? Der jetzige Bundestag ist auf Grund 4es Verhältniswahlrechts gewählt. Es wurden zwar 60 v. H der Mandate in den Wahlkreisen an diejenigen Kandidaten vergeben, die dort die relative Mehrheit erlangten, und nur der Rest von vierzig v. H nach dem Proporz auf die Listen verteilt. Das sah so aus, als hätten wir zum überwiegenden Teil ein Mehrheits- und nur zum kleineren Teil ein Verhältniswahlrecht. Da aber die in den Wahlkreisen gewonnenen Mandate bei der Verteilung der Listenmandate angerechnet wurden, war das Ganze schließlich doch nur ein getarntes Verhältniswahlrecht: im Endergebnis erhielt jede Partei annähernd denselben Anteil an der Zahl der Mandate, den sie an der Zahl der Stimmen hatte.

Davon unterscheidet sich das von der Regierung vorgeschlagene neue Wahlrecht grundlegend. Zwar wird auch jetzt wieder ein Teil der Mandate — diesmal die Hälfte — in den Wahlkreisen auf Grund der relativen Mehrheit und der Rest auf den Listen nach dem Proporz vergeben. Aber diesmal werden die Wahlkreismandate auf die Listenmandate nicht angerechnet. Das ist also nicht mehr Die CDU — wie übrigens seinerzeit auch ein großer Teil der SPD — wünscht das Mehrheitswahlrecht, womit sie aber bei ihren Koalitionspartnern keine Gefolgschaft findet; denn das Mehrheits"wahjrecht schaltet die kleineren Parteien aus und begünstigt das Zweiparteiensystem, wie es zum Beispiel in England und Amerika besteht, wo die Demokratie am besten funktioniert. Bei einem halben Mehrheitswahlrecht aber läßt es sich machen, daß bündniswillige kleinere Parteien mit Listenmandaten dafür entschädigt werden, daß sie nicht die ihrer StimmenzaM entsprechenden Wahlkreismandate gegen die großen Parteien erlangen können. Das wird ermöglicht durch die Listenverbindung, die der Wahlgesetzentwurf vorsieht. Die kleineren Koalitionsparteieh können so ihren großen Listenpartner durch Abgabe der "HilfsStimmen" (siehe "Die Zeit" vom 29. Januar) unterstützen — sofern die Wähler ihren Parolen folgen und überdies den komplizierten Vorgang auch begreifen; dafür werden sie bei der Listenverrechnung mit Sicherheit ihren vollen Anteil erhalten. Ein solches gemischtes System von Mehrheits- und Verhältniswahlrecht, bei dem Listenverbindungen gestattet sind, hat zur Folge, daß 1. KoalitionsVerhandlungen, zumindest Koalitionserwägungen, vernünftigerweise nicht mehr nach der Wahl, sondern bereits vor der Wahl stattfinden; 2 ein Sammlungsprozeß unter Ausschaltung der Splitterparteien in Gang kommt; 3. Die kleineren Partner in der Listenverbindung dem Nachteil entgehen, den ihnen sonst der teilweise Übergang zum Mehrheitswahlrecht brächte; . 4 die gewinnende Listenverbindung mit einer viel größeren, also regierungsfähigeren Mehrheit von Mandaten in den Bundestag kommt als nach dem Verhältniswahlrecht; 5 eine Einpartei Regierung unmöglich wird, es sei denn, daß die stärkste Partei auch die absolute Stimmenmehrheit hat.

Wogegen wendet sich die Opposition? Sie wendet sich natürlich nicht sosehr gegen das halbe Mehrheitswahlrecht, von dem die SPD als große Partei nichts zu fürchten hat, sondern sie richtet sich in allererster Linie gegen die Listenverbindung. Es ist die Stärke der SPD, die bei der letzten Bundestagswahl fast 30 v. H der Stimmen erlangte, daß sie eine große, geschlossene Partei ist. Nach vierjähriger Opposition glaubt sie ihre Anhängerschaft vergrößert zu haben und stärkste Partei mit etwa 35 v. H der Stimmen geworden zu sein. Niemand weiß das zwar konkret, und die Zahl von 35 v. H ist wahrscheinlich etwas hoch gegriffen; wäre sie aber richtig, dann erhielte die SPD, ganz oberflächlich geschätzt, von den nunmehr 484 Sitzen des neuen Bundestages (bisher 402): altes Wahlrecht 175 Sitze reines Mehrheitswahlrecht, ohne Listenverbindung 220 Sitze Regierungsentwurf, wenn die SPD allein kandidiert, die Koalition aber in Listen Verbindung auftritt 150 Sitze Unter solchen Umständen versteht man, daß sie den Regierungsentwurf ablehnt. Die SPD kann, wenn sie unter dem neuen Wahlrecht allein, das heißt ohne Listenverbindung, in den Wahlkampf geht, gegen die Listenverbindung der Regierungskoalition nichtgewinnen. Doch steht es natürlich der SPD frei, auch ihrerseits eine Listenverbindung einzugehen. Gelänge es ihr zum Beispiel, die bestehende Regierungskoalition vor der Wahl zu sprengen und sich — wie in Württemberg Baden — mit der FDP und womöglich noch mit dem BHE auf eine Listenverbindung zu einigen, dann würde die CDU mit ihrem neuen Wahlrecht wahrscheinlich eine schwereNiederlage erleiden, es würde dann eine solche von der SPD geführte Listenverbindung eine sehr starke Mehrheit im Bundestag erlangen. Was das vorgeschlagene Wahlrecht erschwert, ist nicht eine Mehrheit unter der ist eine SPD Mehrzusammen regieren wollte, dann dürfte sie nicht vorher der CDU durch Hergabe von "Hilfsstimmen" zu ein paar Dutzend neuen Wahlkreismandaten verhelfen. In Wirklichkeit gibt das neue Wahlrecht beiden großen Parteien die Chance, im neuen Bundestag die Mehrheit zu bilden. Nur müssen sie sich zu einer Koalition schon vor der Wahl entschließen, um die entsprechende Listenverbinduhg zu schaf fen. Das ist der interessante Kerri des umstrittenen Wahlgesetzes.

Es heißt jetzt, daß sowohl der Bundesrat wie auch die SPD die Absicht habe, das Wahlgesetz, wenn es vom Bundestag angenommen wird, beim Bundesverfassungsgericht anzufechten. Daraus könnte sehr leicht eine neue Verfassungskrise entstehen. Denn sollte bis zum September kein Wahlgesetz in Kraft sein, dann wird überhaupt nicht gewählt werden können, und es wird nicht möglich sein, einen neuen Bundestag zu konstituieren. W. F. 1