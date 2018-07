Am 6. Februar wird das neue Deutsche Touristenbüro in Stockholm eröffnet werden. Der deutsche Verkehrsminister Dr. Seebohm mit seiaem Staatssekretär Bergemann, sowie 1 der Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn, Irof. Ed. Frohne, und das Vorstandsmitglied Direktionspräsident Dr. Fritz Schelp, werden Gäste der Schwedischen Regierung und der Schwedischen Staatsbahn sein und bei dieser Gelegenheit auch mit den dänischen und norwegischen Staatsbahnchefs über den weiteren Ausbau der Verkehrslinien twischen dem Norden und dem Kontinent verhandeln. Im letzten Jahr reisten 80 000 Schweden nach Westdeutschland. Etwa 400 Mill. DM brachte dieser Touristenverkehr Westdeutschland an Devisen ein. Prozentual nach der Bevölkerungsgröße gerechnet steht Schweden dabei an der Spitze. Von der Größe der schwedischen Reiselust kann man sich einen Begriff machen, wenn man sie auf die siebenmal größere Bevölkerung Westdeutschlands net: man käme von 80 000 auf 560 000 Reisende. Tatsächlich aber kamen 50 bis 60 000 Reisende aus Westdeutschland nach Schweden.

Der kommende Sommer wird erstmalig wieder eine direkte Verbindung zwischen beiden Ländern bringen. Die Fähre "Tr Tr", Trelleborg—Trave1 münde, ist zunächst ein Versuch. Viel spricht dafür, daß er ein Erfolg wird. Denn der Bau der Brücken über den öresund zwischen Dänemark und Schweden läßt noch auf sich warten. Hier hat man neuerdings die Kosten wieder einmal ausgerechnet. Sie betragen für eine Brücke zwischen Malmö und Kopenhagen rund 400 Mill skr und zwischen Hälsingborg und Helsingör sogar eine Mrd. Kr.