Der zukünftige Kurs der amerikanischen Außenpolitik läßt sich in seinem allgemeinen Verlauf mit einiger Sicherheit aufzeichnen, wenn man die letzten Reden des amerikanischen Präsidenten Eisenhower und seines Außenministers John Foster Dulles zur Hilfe nimmt. Bereits bei der Ansprache gelegentlich seiner Vereidigung hatte Eisenho wer eines ganz klar herausgestellt, daß es nämlich die "erste Aufgabe der Staatskunst" sei, eine Stärke zu entwickeln, dU ausreiche, diejenigen abzuschrecken, die einen Angriff planen. Er verdammte dabei die Politik des appeasement, also jene Politik, die seinerzeit zu dem Münchener Abrkömmen mit Hitler geführt hat "Wir werden niemals, so sagte er, Ehre gegen Sicherheit verkaufen. "Wir Amerikaner, wie alle freien Menschen, vergessen nicht, daß der Tornister des Soldaten letztlieh keine so schwere Bürde darstellt, wie die Ketten des Gefangenen Eingehend hat dann John Poster Dulles, der augenblicklich die Hauptstädte jener europäischen Länder besucht, die sich an der europäischen Verteidigungsgemeinschaft beteiligen sollen, in seiner großen Rede, die am 17. Januar über Radio und Fernsehfunk verbreitet wurde, diese Politik der neuen Regierung dem amerikanischen Volke dargelegt. Präsident Eisenhower, so sagte er, habe das Wort vom "aufgeklärten Eigennutz" — enlighWorte ausgehend forderte Dulles die Nation auf, mit gespannter Aufmerksamkeit zu beobachten, was außerhalb des eigenen Landes vorgeht. Dabei könne es niemandem entgehen, daß die Vereinigten Staaten Feinde in der "Welt besäßen, die darauf bedacht seien, die amerikanische Freiheit zu vernichten "Diese Feinde sind die russischen Kommunisten und ihre Verbündeten in anderen Ländern " " Unter diesem Leitmotiv und immer unter dem Gesichtspunkt eines "aufgeklärten Eigennutzes" wird nun die Welt abgehandelt. Der kommunistische Block habe jetzt eine Bevölkerung von 800 Millionen, während die Vereinigten Staaten nur 150 Millionen Menschen zählten. Dies sei eine sehr ernste Bedrohung, um so mehr, als der Sowjetblock in "dem von ihm beherrschten Gebieten über so viele Rohstoffe verfüge, daß er als autark gelten könne, während die Vereinigten Staaten verschiedene Rohstoffe, wie Manganerze, aus fremden Ländern einführen müßten. Deshalb zwänge der "aufgeklärte Eigennutz" die Amerikaner dazu, sich nach Freunden und Verbündeten in der Welt umzusehen. Wer bereit sei, den Vereinigten, Staaten beizustehen, dem würden die Vereinigten Staaten ihrerseits wirtschaftlich und militärisch helfen. Die Sowjets, so sagte der Außenminister, betrieben den USA gegenüber eine Politik der Einkreisung, indem sie ein Land nach dem anderen zu ihrem Vasallen machten und dadurch die Vereinigten Staaten intmer mehr isolierten.

Und nun beginnt Dulles an Hand einer Weltkarte seinen Landsleuten die außenpolitische Situation, so wie er sie sieht, darzulegen. Da ist zunächst Japan. Stalin habe gesagt, wenn Japan auf seiner Seite wäre, sei er unbesiegbar. Die Sowjetrussen wären — im Besitz der Kurilen Inseln — nur wenige Kilometer von Japan entfernt; ihre Flugzeuge überflögen täglich den Norden der Insel. Man müsse also Südkorea halten, sonst gerate Japan in eine Zange und würde der kommunistischen Aggression zum Opfer fallen. Aus gleichen Gründen müsse man Frankreich in Indochinä unterstützen. Ginge Indochinä verloren, wären Thailand und Burma nicht zu halten, und die "Reisschüssel Asiens" geriete in kommunistische Hand. Von dorther aber bezögen Indien und Japan einen großen Teil ihrer Nahrung.

Mit einem Sprung geht es dann zu den arabischen Staaten des vorderen Orients, wo die Sowjets gegen Amerikaner und Engländer hetzten. Dort handele es sich um die größten ölvorräte der Welt und um den Suezkanal, die lebenswichtige Verbindung zwischen Europa und Asien. Danach ist Afrika an der Reihe, wo die Eingeborenen von kommunistischen Agenten gegen ihre europäischen Herren aufgestachelt würden. Es folgt Europa. Hier wird getadelt, daß die europäische Einigung und die gemeinsame Verteidigung so geringe Fortschritte machten. Hier wird eine Drohung ausgesprochen: falls Frankreich, Deutschland und England weiter getrennte Wege verfolgten, würde es nötig werden, die amerikanische Politik im Hinblick auf Westeuropa neu zu überdenken. Ein kurzer Blick noch auf Südamerika, das man in den letzten Jahren vernachlässigt habe, aber nicht übersehen dürfe, und der tour dhorizon — der Rundblick — ist zu Ende.

Diese Darstellung der Weltlage hat etwas von der primitiven Holzschnittmanier. Alle Zwisckentöne sind fortgeblieben, alles ist auf den SchwirzWeiß Gegensatz, versklavte und freieVölker, gebracht worden, alle Nuancen fehlen. Es ist bezeichnend, daß eine so große Nation wie die indische kaum erwähnt und daß nichts gesagt wird über die Beziehungen zwischen Washington und Neu Delhi, die sich rapide verschlechtern, nichts auch von dem erschreckenden Tempo, mit dem das Ansehen der Weißen — ohne Rücksicht auf ihren nationalen Ursprung — überall in Ost- und Mittelasien zurückgeht, nichts ferner über die Bewunderung, die von den dortigen Völkern den Rotchinesen gezollt wird für den Widerstand, den ihre Truppen den vereinten weißen Nationen in Korea leisten. Doch sind diese Auslassungen, dieses Nichterwähnen einer farbigen Front vielleicht darauf zurückzuführen, daß die Rede sich, wie Dulles ausdrücklich sagte, an den Mann auf der Straße wenden sollte, um ihm die neue Außenpolitik begreiflich zu machen und ihm auf diese Weise Vertrauen einzuflößen. Welches 1 aber ist nun eigentlich das geführten Beispiele — wo und wie es nämlich gelte, Widerstand zu leisten — bleiben im Rahmen der bisherigen Politik des Containment, des Schrmkensetzens, des Aufbaues eines militärischen und politischen Systems von Grenzwällen gegen die weitere Expanstion Sowjetrußlands Diese bisher gepflegte Politik soll auch, wie aus allen Reden Eisenhowers und seines Außenministers hervorgeht, nicht aufgegeben, sie soll aber durch eine neue ergänzt werden.

Diese neue Politik hat den Namen polioy of aus, durch Propaganda — vielleicht auch durch aktive Unterstützung aufständisch gesinn:er Kreise — die Staaten des kommunistischen Blockes von innen her zu zerstören. Wir in Deutschland, die die Hitlerzeit durchlebt haben, werden hier eine gewisse Skepsis nicht unterdrücken können. Das Polizeisystem in den totalitären Staates ist so ausgebildet, daß es mit "Widerstandsbewegungen" ziemlich mühelos fertig wird. Auch in Amerika ist hier Kritik geübt worden, und zwar von keinem Geringeren als von George F. Kennan, dem letzten Botschafter der USA in Moskau, den der Kreml als persona ingrata bezeichnet hat und der in Amerika als der beste Rußlandkenner gilt. Er sag:e, diese Politik sei gefährlich, weil sie die Sowjets außerordentlich reize, ohne doch irgendeine Möglichkeit eines Erfolges zu besitzen. Statt dessen, so sagte er, sollten die Vereinigten Staaten stark und kaltblütig bleiben und entschlossen, "jederzeit bereit zu sein, zu verhandeln, wenn Verhandlungen angeboten werden Doch geht offenbar diese neue Politik der "Befreiung" viel weiter, als Kennan dies bei seiner Entgegnung, die am 17. Januar erfolgte, annehmen konnte. Inzwischen sind auf diesem politischen Schachbrett die ersten Züge getan. Präsident Eisenhower hat in seiner ersten State of t he Uniongreß hielt, angekündigt, daß er die Geheimabkommen mit ausländischen Regierungen, "die die Versklavung von Völkern erlaubten", kündigen werde (Diese Geheimabkommen betreffen Gebietserweiterungen der Sowjetunion im Fernen Osten ) Ferner teilte er mit, er habe die siebente amerikanische Flotte, die zwischen Korea und dem chinesischen Festland operierte, zurückgezogen. Sie war dorthin von Präsident Truman entsandt worden, um Zusammennstöße zwischen Rotchina und den Streitkräften des Marschalls Tschiang Kaischek auf Formosa zu verhindern. Jetzt hat Tschiang freie Hand, gegen Rotchina Krieg, zum mindesten einen intensiven Partisanenkrieg zu führen, nicht anders als sein Gegenspieler Mao dies in Korea gegen die Truppen der Vereinten Nationen tut. So darf man vielleicht sagen, daß die policy cf ist, die Sowjets mit ihren eigenen politischen Methoden zu schlagen. A la corsaire, corsaire et demie — auf einen Schelmen anderthalbe. Aber, um den Gesichtspunkt des aufgeklärten Eigennutzes anzuwenden: ist der Westen eigentlich sicher, daß er rund um den Sowjetblock herum bereits "anderthalbe" besitzt? Richard Tüngel