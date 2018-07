Die letzten offiziellen KP Mitgliederstände in Japan sind 59 000, die auf 5819 Organisationen verteilt waren. In einem Jahr, seit dem Beginn des Korea Krieges, hat die Partei die Hälfte ihrer Mitglieder, aber nur ein Fünftel ihrer Organisationen verloren. Diese Zahlen täuschen deshalb niemanden. Um das Zentralkomitee der Partei sammeln sich die offiziell eingetragenen Mitglieder. Sie stehen im Blickfeld, sie sind die Märtyrer. Die anderen treten geräuschvoll aus und verdoppeln ihre Tätigkeit. Verräter in den Augen der offenen Anhänger, werden sie heimlich die besten Stützen Moskaus. Um diesen Kern zählt man an die 250 000 Sympathisierenden, die keine Mitgliedskarten haben, aber die Partei für ihre verschiedenen Unternehmungen mit Geld unterstützen. Und darüber hinaus gibt es eine Schicht von rund einer Million Arbeiter, Intellektueller, Bauern und Studenten, welche der Ideologie der Kommunisten anhängen. Bei 83 Millionen Einwohnern könnte diese Zahl lächerlich erscheinen. Und doch macht sie der Regierung ernste Sorgen, denn die Kommunisten sind die Schildwachen des Kreml in Japan. Sie greifen zwei Pfeiler des Landes an: die Armee und die studierende Jugend.

Moskau ist an den militärischen Stützpunkten, die sich die Amerikaner hier schaffen, zu sehr interessiert, um sie nicht zu überwachen. Ob es sich um, das Gibraltar von Hokkaida handelt, das nur fünf Kilometer, von den sowjetischen Stellungen entfernt liegt, oder um den riesigen Flugplatz von Okinawa, von dem die Bomber zu; einem NonStop Flug nach England starten können. Jede Woche verhaftet die Polizei Leute, die vom Kontinent, also aus China oder der Mandschurei kommen. Ehemalige Kriegsgefangene, die "umgeschult" wurden, werden an Land gesetzt. Meist verbergen sie sich in einem Fischerdörfchen oder in den Bergen, bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen. Manche haben sich erst einen Monat nach der Landung bei ihren Familien eingefunden. Die Polizei sieht sie als gefährlich an, während das Volk die wunderbar Heimgekehrten feiert, bis sie eine Unvorsichtigkeit vor das amerikanisdie Militärgericht bringt.

Die Universitäten widerstehen Marx weniger. An den 320 höheren Schulen Japans haben sich 120 offiziell kommunistische Gruppen etabliert. Diese Gruppen umfassen 1200 Mitglieder, ohne die freiwillig Ausgetretenen zu zählen, die aber die Gefährlichsten sind. Die KP leitet die Gruppen sehr intensiv and gibt ihnen die Tagesparolen. Fast die ganze Arbeit des Einsickerns und der Propaganda spielt sich im geheimen ab. Dies entspricht der Natur der Japaner. Man muß sich daher an gewisse äußere Erscheinungen halten. Der Appell von Stockholm fand lausende Unterschriften. Als die Abgeordneten beschlossen, die roten Professoren von den Hochschulen zu entfernen, zeigte sich fast in allen Schulen heftige Opposition. Dasselbe, als der Staat die Kontrolle über die Universitäten verschärfen wollte. In beiden Fällen erzwang die Opposition der Studenten, die in der Hauptstadt allein 4000 bis 5000 Anhänger auf die Beine bringen können, eine Änderung der Regierungspolitik. Die Fachleute unterschätzen die dahinter stehenden Kräften nicht (Wird fortgesetzt.