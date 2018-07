Inhalt Seite 1 — Schwarze, gelbe, weiße Kinder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die amerikanischen Offiziersfrauen fahren in ihren Cadillacs auf die einheimischen Märkte, um Obst und Gemüse einzukaufen. Sie fürchten nicht j mehr, vergiftet zu werden. Vor sieben Jahren ist ! MacArthur nach Japan mit der Idee gekommen, j daß das Land die ganze Besatzungsarmee vergiften i könnte. In seiner Sorge, zwischen Sieger und Besiegten eine Schranke zu errichten, hat er auf Kosten der Stadt Tokio an die 800 freundlich im Grünen gelegenen Villen bauen lassen. Hier wohnt sein Stab j imd hat alle Bequemlichkeiten zur Verfügung, | welche die moderne Wohnung den Amerikanern j bietet: Kühlschrank, Radio, elektrische Küche, auto| matische Waschmaschine usw. Er hat dann die An| läge der berühmten Wasserkulturen von Sonchu i gebilligt. Hier gedeihen Tomaten, Erbsen, Salat, l Bohnen ohne jedwede Berührung mit Erde. Sie baden in Zementbecken und erhalten ihre tägliche Nahrung in Form von Sulfaten und anderen chemi] sehen Verbindungen. Die Furcht vor einer Ansteckung hat ein Wunder erleben lassen. Durch sechs Jahre hat Sonchu die 200 000 Amerikaner Zivilisten und Soldaten genährt, die sich auf Nippons Boden befinden.

Die Amerikaner haben nach vier Jahren Besetzung begriffen, daß die Mauer, die sie zwischen sich und dKsr~Besirgten ~ efriditetm7"iiTitm" nahm, sich ihren Atom Sieg verzeihen zu lassen. Die Soldaten haben freilich schon vorher derart "fraternisiert", daß heute Kinder ohne Vater die Waisenhäuser füllen. Diese schwarzen, gelben , weißen Mädchen und Knaben haben mehr als alle Geschenke der UNRRA dazu beigetragen, die Rassengegensätze zu mildern.

| Japan hat seine Götter verloren. Kaiser Hiroi Hito, dem ein gewöhnlicher Sterblicher nicht ins i ntlitz schauen durfte, lüftet seinen Hut wie jedermann, spricht Englisch mit amerikanischem Akzent, nd weiht Tore und Brücken ein. Auf der japanischen Nationalflagge, die eine Sonne darstellte, von ler viele Strahlen ausgingen, blieb nur mehr ein ;roßer Fleck auf weißem Feld.

Die Mitglieder der kaiserlichen Familie sind stürzt, haben ihre Adelstitel und die Pfründen des kaiserlichen Palastes verloren. Die Ex Hoheiten verkaufen Fische oder servieren den GIs ihre Tagesration Coca Cola. Die Alltagssorgen, der eine Anzahl noch viel weitgehende Freuden bieten. Zwang, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, haben den Adel vernichtet, der noch bis zum Ende des Krieges im Stil des Feudalismus lebte. Auf diesem Gebiet hat Hiroshima einen Rückstand von 150 Jahren aufgeholt.

Seit die privilegierten Kasten nicht mehr bestehen, können sich die Arbeiter der Stahlwerke von Yawara oder die Drucker der Zeitung "Mainichr plaren — in unpolitischen Gewerkschaften zusammenschließen und eine Erhöhung ihrer Monatsbezüge von 35 Dollar verlangen, ohne mit der Polizei in Konflikt zu geraten, die bis zur Niederlage Arbeiterführer und Streikende niederknüppelte. Der Begriff "soziale Gerechtigkeit" beginnt sich im Lande zu verbreiten. Und dies ist ein Geschenk der Amerikaner.

Und so schwinden nach und nach die "Tabus" dahin, welche die japanische Gesellschaft beengten. Der Japaner findet in sich keine Entschuldigung, den Krieg verloren zu haben. Er erfaßt noch immer nicht recht das Warum und Wieso seiner Niederlage. So verzichtet er darauf, sie zu begreifen und überläßt sich vorbehaltlos seiner wunderbaren Fähigkeit des Nachahmens, um die amerikanische Demokratie zu parodieren.

Tokios Straßen verwandeln sich stündlich in Schlachtfelder, auf denen Coca Cola und PepsyCola um Kunden kämpfen. Micky Mäuse und erptische Blondinen haben lärmenden Einzug in alle Kinos gehalten und machen den bodenständigen Pin ups", der Miß Japan 1951, Fuziko Yamanolo, ad dem weiblichen Star Nr l, Akiko Fujiaware, Konkurrenz.