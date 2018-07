Auf dem XIX. Kongreß der kommunistischen Partei der UdSSR gaben die Sowje s Zahlen über den fünften Fünf jahrplan bekannt, die erheb liehe Steigerungen der Erzeugung, besonders auf dem schwerindustriellen Abschnitt vorsehen. Im Südural, in Sibirien, Zentralrußland, im Nordwesten des Landes und in Transkaukasien sollen neue Industriebezirke entstehen. Ganz erhebliches Augenmerk richtet man auf den Ausbau der Metallerzeugung; denn man ist sich in der UdSSR durchaus darüber klar, daß ohne die Lieferungen unter aem Pacht Leih Gesetz während des zweiten Weltkrieges, die auch bedeutende Mengen an Metallen umfaßten, die Lage der Sowjetunion sehr prekär geworden wäre. Deshalb legt man so großes Gewicht auf den Ausbau der Eisen- und Stahlerzeugung sowie der Erzeugung der kriegswichtigen NE Metalle.

Niemals geben die Sowjets konkrete Zahlen über ihre Erzeugung an irgendwelchen Gütern bekannt. Man kann das schon als ein Zeichen wirtschaftlicher UnterlegenhÄ5 betrachten. Wära es anders, so würcle man sicher mit solchen Angaben aufwarten. Das:war nicht immer so. Aus den Angaben früherer Jahre läßt sich mit einiger Sicherheit der gegenwärtige Stand der sowjetischen Metallproduktion errechnen, so daß die Möglichkeit besteht, die beabsichtigten Produktionserhöhungen bis 1955 zu fixieren. Die englische Fachzeitschrift "The Metal Bulletin" kommt zu folgenden Zahlen: Bei diesen Zahlen handelt es sich um maximale Mengen, die erreicht werden könnten, von denen es aber nicht sicher ist, daß sie überhaupt erreicht werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß auch dann die Produktionskraft der UdSSR auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlerzeugung sowie der NE Metallproduktion noch weit hinter der der