Was sidi in der vergangenen Woche in den Börsensälen abgespielt hat, kann wohl nicht mehr als Börsengeschäft angesprochen werden. Selbst an den in stillen Zeiten noch immer aktiven Plätzen Düsseldorf und Frankfurt war die Ruhe kaurfl hoch zu überbieten. Kein Wunder also, daß man nunmehr verstärkt nach wirkungsvollen Förderungsmaßnahmen für den Aktienmarkt ruft. Die in der Schäfferschen Haushaltsrede angekündigte Senkung der Körperschaftssteuer von 60 auf 40 v. H. ohne jede Einschränkung reicht bei weitem nicht aus, um die Aktivierung der Aktie zu erreichen. Will man ernsthaft reformieren, muß man zunächst einmal die Doppelbesteuerung der Dividende zu Fall bringen . Auch das Ausland ist mit der Anlage von Sperrmarkgeldern zurückhaltend geworden. Die Drohungen mit einer Neuorientierung der US Außenpolitik haben ihre Wirkungen nicht verfehlt ; in Einzelfällen waren bereits Verkäufe zu verzeichnen, die besonders den IG Farben Komplex betrafen. Allerdings blieben diese Aktionen, die sich in engen Grenzen hielten, für den Kurs der effektiven Stücke unerheblich, sie hielten sich auf 88 v. H; lediglich die Neugirosammelanteile gaben um l Punkt auf 85A v. Hnach.

Trotz gelegentlicher Abgaben erwiesen sich auch die Eisenund Stahlwertealswiderstandsfähig. Man, sollte aus dieser Tendenz den Schluß ziehen, daß sie reichlich unterbewertet sind und lediglich unter den stimmungsmäßigen Belastungen durch die schleppende Entflechtung und der teilweisen Ungewißheit der Umstellungsquoten zu leiden haben.

Die in der Produktions- und Aufwärtsentwicklung des Mas chinenbaues eingetretene Stagnation fand ihren Niederschlag in leicht rückläufigen Kursen ( MAN verloren 3, Dierich 7, Brown Boveri 6 Punkte).

Bei den Schiffbaugesellschaften gaben Dt. Werft von 92 auf86V v. Hnach. Für die Börse betrüblich war die Nachricht, daß sich die großen Hamburger Aktienbrauereien entschlossen haben, für das am 30.9. 1952 abgelaufene Geschäftsjahr wieder auf eine Dividendenzahlung zu verzichten. Vor ein paar Monaten rechnete man noch fest mit einer Rendite und disponierte auch entsprechend. Im Gegensatz zu den nur knapp behaupteten Kursen der Hamburger Gruppe lagen die Aktien der Bremer Haake BecfcBrauerei mit 3 Punkten befestigt im Geschäft.

Am Rentenmarkt war die Nachfrage nach RM Papieren weiterhin größer als das Angebot. Von den RM Hypothekenr Pfandbriefen wurden einige Serien abermals geringfügig heraufgesetzt. Die 8v. H. Bayerischen Schatzanweisungen gingen zu 103V v. H( plus V) um —ndt.