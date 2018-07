Inhalt Seite 1 — "Steh auf, wenn du von Deutschland sprichst!" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war einmal ein Deutscher, der im schoflen Bayern zur Welt kam; er hätte freilich auch in Hamburg oder in Königsberg zu Haus sein können. Er war ein Deutscher schlechthin — und so war in seiner Natur ungefähr alles vereinigt, was man sich in einer traumverlorenen Stunde unter dem Archetypus eines Deutschen vorstellen könnte, wenn — ja, wenn man nicht gerade selbst ein Deutscher und damit wohl befangen wäre. Rudolf Lang — so heißt unser Deutscher — hatte es nicht leicht in seiner Jugend, Sein Vater war ein gar strenger Herr, der starke Worte brauchte, obwohl er sich das Fluchen abgewöhnt hatte, seitdem er jeden Abend, die Uhr in der Hand, mit seiner Familie zum Tischgebet niederkniete. Meist fragte er dann noch, ob jemand da sei, der sich etwas vorzuwerfen habe. Ward ihm keine Antwort, so sagte er, obgleich jedermann das schon im voraus wußte: Acht Uhr. Um neun ist alles im Bett Die Mutter, zwei fadblonde Töchter und Sohn Rudolf schlichen dann auf Filzpantoffeln in ihre Kammern, denn im Hause Lang war man gehalten, nwr ia Filzpantoffeln zu gehen. Einmal kam der Vater spät nach Haus. Die Familie lag schon: im tiefsten Schlaf, und die Längs yußten daher nicht, wie ihnen geschah, als es plötzlich an alle Zitnmertiiren donnerte lind eine vertraute Stimme "Aufstehen!" brüllte. Das heißt, sie wußten natürlich, daß dergleichen in Deutschland üblich ist; aber sie waren doch erstaunt, daß es diesmal mitten in der Nacht geschah.

"Zieht die Mäntel an", befahl der Vater. Als sie alle im Eßzimmer versammelt waren, zeigte der Vater auf Rudolf, "Das ist der Sohn, den du mir geboren hast", sagte er mit fürchterlicher Stinrne zu seiner Frau. Sie wußte es natürlich; aber sie verstand, was damit gemeint war. Sie fiel in Olnmacht "Niemand rührt sich", fuhr der Vater fort. "Die Strafe des Himmels beginnt!" Er kniete nieder und betete. Sie alle knieten nieder und beteten. Dann ging der Vater in die Küche und holte ein. Glas Wasser. Er schüttete es seiner Frau ins Gesicht. Taumelnd erhob sich Rudolfs Mutter und schlich auf ihren Filzpantoffeln wieder ins Bett. Was hätte sie auch anders tun können? Sie kannte diese Wutanfälle ihres Mannes. Sie gehörten zum Ardltypus des Deutschen schlechthin. Es war der fmor Auch Rudolf litt darunter. Am Tage vorier hatte er einem seiner Mitschüler ein Bein gebrochen, obwohl sein Vater ihn dazu bestimmt hatte, Priester zu werden. Die Barbarennatur war in um durchgebrochen, und Rudolf wußte das auch; denn, als sein Vater jetzt laut mit ihm beten wollte, brachte er kein "Wort über die Lippen. Er war vrloren, endgültig verloren.

Es kam der erste Weltkrieg. Rudolf war datmls erst vierzehn; aber sein Herz schlug für Deutsdvland. Als er sechzehn wurde, meldete er sich freiwillig aa die Front. Er kam in die Türkei, zum "Asienkorps", und er lernte, wie man mit einem Schießgewehr umgeht. Eigentlich brauchte er das gar nicht erst zu lernen, denn er wußte es schon — vom Archetypus her. Er schoß, daß es nur so krachte. Er war endlich in seinem Element. Dann kam der Zusammenbruch, den Rudolf umso mehr bedauerte, als er nämlich inzwischen seine Berufung erkannt hatte: seine echte, wahre Berufung zum Soldaten und nicht die falsche zum Priester. Aber es gab doch immer noch manches Soldatische für ihn zu tun.

Da waren zürn Beispiel die Freikorps, die das Baltikum verteidig:n wollten, und als Oberleutnant Roßbach dm Unteroffizier Rudolf fragte, ob er mitmachen wolle, sagte der freudig: "Jawoll, Herr Oberlettnant!" Seine blauen Augen glänzten auch noch, als nach getanen Schlachten Rudolf erzählen konnte, was es da alles zu tun gab: "Min zündete die Dörfer an, man plünderte die Bauerngehöf te. Mm machte keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Soldaten, zwischen Männern urd Frauen, zwischen Erwachsenen und Kindern.

Alles, was lettisch war, wurde zum Tode verurteilt. Am Abend wurdoi dann die Freudenfeuer angezündet, und hoch und klar erhob sich die Flafltme über dem Schnee So lyrisch" nämlich drütken sich die Deutschen aus, wenn von Mord und Totschlag die Rede ist.

Es kam die Zeit, wo sich Rudolf nach geregelter Arbeit umsehen mußt:.

Er fand bei einer Baufirma Beschäftigung und wohnte bei Frau Lipmaa.