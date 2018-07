Bei aller klaren Entschlossenheit der beiden Antipoden Australien und Neuseeland, das britische Commonwealth nicht zu verlassen, sondern im Gegenteil zu festigen, bestehen die Länder, ob unter sozialistischen oder liberalen Regierungen, auf fortschreitendem Mitbestimmungsrecht über die gemeinsame Wirtschaftspolitik. Die australischneuseeländische Einstellung hierbei ist ein enges Zusammengehen mit dem Mutterland, allerdingsunter Ausschaltung bisheriger Ungerechtigkeiten, wie z. B der Ausfuhr von australischem Fleisch und Weizen nach England in einem Staatsvertrag weit unter Weltmarktpreisen bei gleichzeitiger Einfuhr englischer Verbrauchsgüter über Weltmarktpreisen. Hier muß sich Australien durchsetzen, auch ohne mit der Lösung der Familienbande zu drohen, denn vor der mit völliger Unabhängigkeit verknüpften Gefahr müßten diese geographisch exponierten weißen Vorposten zurückschrecken, auch wenn sie keine Gefühlsbande mehr mit dem Mutterland verknüpften.

Der wachsende Schutz, den ihnen die zunehmende Verkehrsnähe infolge immer wirkungsvollerer Flugverbindungen verspricht, zieht sie allerdings mehr in das amerikanische als das europäische Vorfeld. Andererseits haben sie wirtschaftlich dem großen Dollaronkel sehr wenig zu geben; dagegen dem Mutterland Weizen, Fleisch, Butter, Obst, Wolle, alles in Sterling, und vor allem einen prächtigen Künden für englische Konsumgüter. Mögen sie also außenpolitisch stark nach Washington tendieren, so bleibt ihre wirtschaftliche Zugehörigkeit die mit London .

Apch wenn der Sterlingblock vor dem Extrem autarker Isolation haltmacht, wird die Stellung Londons als allmächtiger Bankier Broker und Verlader für Australien und Neuseeland schwer zu erschüttern sein. Beide vor allem als landwirtschaftliche Produzenten tätigen Länder sind unter dem Einfluß des Klimas auf ihre Ernten und Viehbestände sowie hinsichtlich der Wollpreise starken worfen. Sie müssen deshalb in London sehr große Sterlingguthaben unterhalten, auf die sie z. B. während der letzten kritischen Wirtschaftsperiöde im Ausmaß von über einer halben Mrd £ zurückgreifen konnten.

Die Ursache dieser Wirtschaftskrise war das Aufeinanderfolgen extremer Woll ,, und Weizeripreise (durch die "Korea Konjunktur") mit begleitender Importwelle teurer Verbräuchsgüter in einem Jahr und mäßiger Wollpreise nebst einer Mißernte und Dürre im nächsten. Es gelang den Anstrengungen der sehr starken Zentralbank, ÜberImport und Ütar Produktion durch Kreditrestriktionen zu drosseln, während die Regierung zugleich durch starke Beschneidung der von allen Einzelstaaten unter dem Eindruck des hereingeströmten Reichtums in Angriff genommenen Riesen Investitionsprogramme Einsparungen erzwang. Die noch vor Jahresfrist stark anschwellende Inflationswelle scheint nunmehr abzuflauen, und eine mäßige, durch Produktions- und Investitionseinschränkungen hervorgerufene Arbeitsknappheit ist wichtigen Produktionszweigen, wie der Kohlenförderung und Stahlerzeugung, zugute gekommen.

Noch ungelöst bleibt das Problem der Einwandenoch immer recht leeren Kontinents für die weiße Rasse allgemein anerkannt wird. Dies ist eine kostspielige Belastung der Gegenwart zugunsten der Zukunft. Das Herbringen der fast durchweg unterstützten bis jetzt etwa 4 Millionen Einwanderer (halb Engländer, halb "DPs" und Süditaliener), die alle an dem hiesigen hohen Lebensstandard teilhaben müssen, um ihn nicht für die Eingesessenen zu unterbinden, hat dem Land Geldopfer in einer Höhe auferlegt, die es seit dem Aufhören der Hochkonjunktur nicht mehr tragen kann. Die Einstellung der großen Regierungs Investitionsprogramme für Bewässerungs, Stromerzeuguugs- und Verkehrsbauten verhinderte die Beschäftigung vor allem von Tausenden aus Italien ankommender Einwanderer, und es würde nötig, den Zustrom ungelernter Arbeiter zu stoppen.

Dis zwar in Lagern verpflegten, aber vielfach von ihren Familien getrennten müßigen, leicht erregbaren Italiener machten ihrem Unmut schließlich durch besorgniserregende Demonstrationen Luft, gegen die sogar Militär aufgeboten werden mußte —in diesenrso ganzünmilifäfiscfen Land —; aber auch die englischen Einwanderer, welche sich in ihrer Beschäftigungoder Unterbringung enttäuscht fanden, gaben ihrer Unzufriedenheit in wirksamer Weise Ausdruck und lieferten der Opposition manches Material für Angriffe auf die Regierung. Eine Hauptsorge von Mr. Menzies wird daher die Erlangung von Krediten für die Wiederaufnahme wichtiger Investitionsprojekte sein, wenn nicht in London, dann vielleicht in New York. Durch diese Investitionen sollen die Neueinwanderer immer neuen Zukünftigen Einwanderern Lebensraum und Nahrung verschaffen und so das Wachsen eines gesunden weißen Staatswesens gewährleisten. Auf die langsam angelaufene deutsche Einwanderung dürfte die Einschränkung wenig Einfluß haben, da kommen, die nach wie vor erwünscht sind Überdies hat der Deutsche trotz aller kriegsbedingten Propaganda noch immer einen Namen als wertvoller Einwanderer, und es ist nicht anzunehmen, daß deutsche Arbeiter hier in Not geraten.