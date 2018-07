Herkulaneum und Pompeji sind die beiden einzigen griechischen Kolonialstädte auf italienischem Boden. Nun aber sieht es so aus, als ob das schon im Jahre 1711 wieder entdeckte Paestum die dritte ausgegrabene griechische Stadt m Unteritalien würde. Paestum liegt etwa 95 km südlich von Neapel in Richtung Tarent. Es ist wohl im 7. Jahrhundert als griechische Kolonialstadt gegründet werden, im Jahre 510 zum erstenmal zerstört und im 2. Jahrhundert von den Lukanern, den Urbewohnern Italiens, erobert worden. 900 Jahre nach Christus flohen die letzten Bewohner der nun römischen Veteranenkolonie vor der Malaria und den Sarazenen in die Berge. Erstaunlich ist, daß nun 1000 Jahre lang die mächtigen Tempelüberreste an der Mündung des Seieflusses unbeachtet blieben. Erst im Jahre 1934 hatten italienische Archäologen die Bedeutung dieser Oberreste geahnt und mit Ausgrabungen begonnen. Und nun eröffnete die italienische Regierung in Paestum ein Museum, in dem zum erstenmal die Bedeutung der Funde voll ersichtlich wird. Die Tempel von Paestum gehören in die größte Zeit griechischer Geschichte zwischen 560 und 450 vor Christus. Am Anfang dieses Zeitalters steht die archaische Basilika, am Ende der klassische Poseidontempel. Zwischen dem Forum der Stadt und der ausgegrabenen Südmauer, die sich in einer Länge von viereinhalb Kilometer um die alte Stadt zieht, hat der italienische Archäologe Professor Pelegrino und Capitäle freigelegt. Und nun kam eine große Überraschung: es gelang ihm außerdem, den Grundriß von acht kleinen Tempeln wiederzufinden. Diese Tempel zugerechnet zu den Weihestätten, die noch auf ebener Erde stehen: und man fragt sich, wie kommt eine so große Anzahl von Gotteshäusern in eine so kleine Stadt? Ist Paestum vielleicht eine reine Tempelstadt gewesen? Die Ausgrabungen sollen in diesem Jähr fortgeführt werden. Während die meisten archäologischen Arbeiten zur Wiederentdeckung verschwundener Städte darunter leiden, daß auf dem historischen Boden neue Städte erwachsen sind, ist das Gelände von Paestum frei. Auch scheinen nun endlich die Geldmittel vorhanden zu sein, um ein Stück abendländischer Vergangenheit freizulegen, vor deren schon immer sichtbaren Überresten bereits Winkelmann und Goethe standen. Lii

